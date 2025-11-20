TH-Solar GmbH
Paris Freiherr von Troschke über die Zukunft der Solarenergie in Deutschland (FOTO)
Ahrensburg (ots) - Die Solarenergie spielt eine Schlüsselrolle in der deutschen
Energiewende - doch wie gelingt der notwendige Ausbau in der Praxis? Welche
politischen, technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen bestimmen den
Markt? Und welche Rolle übernehmen dabei zukunftsorientierte Unternehmen wie die
TH-Solar GmbH?
Über 5 Millionen Solaranlagen liefern mittlerweile rund 14 Prozent des
Strommixes in Deutschland. Die politisch formulierten Ziele bleiben aber
ehrgeizig: 215 Gigawatt installierte PV-Leistung bis 2030. Laut Umfragen der
Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) unterstützen auch breite
Bevölkerungsschichten die Energiewende, besonders im Bereich Photovoltaik. Doch
zwischen Wunsch und Wirklichkeit liegt ein langer Weg: Bauvorgaben,
Genehmigungsverfahren, ein eklatanter Fachkräftemangel und eine teils
unübersichtliche Förderlandschaft bremsen die Geschwindigkeit des Ausbaus.
Technisch machbar wäre viel - mit Tandemzellen, smarten Batteriespeichern und
digitalen Netzen stehen moderne Mittel bereit. Doch wo bleiben mutige
Entscheidungen, pragmatische Lösungen und verlässliche Anbieter? "Wenn wir es
nicht schaffen, die Solarenergie systematisch auszubauen, riskieren wir nicht
nur unsere Klimaziele - sondern auch wirtschaftliche Chancen für Hausbesitzer,
Unternehmen und Kommunen", warnt Paris Freiherr von Troschke, Gründer der
TH-Solar GmbH.
"Das ist der Grund, weshalb wir nicht einfach nur Anlagen bauen - wir liefern
Lösungen, die Bestand haben", fügt er hinzu. Paris Freiherr von Troschke ist
schließlich kein typischer Branchenvertreter: Als Gründer der TH-Solar GmbH
setzt er auf einen klar strukturierten Ansatz, denn vom Erstgespräch über
Planung, Beschaffung, Montage bis zur Betreuung kommt bei TH-Solar GmbH alles
aus einer Hand. Herzstück ist der eigene Großhandel - eine Seltenheit im
deutschen Markt -, der Qualität und Verfügbarkeit sichert. Ob mittelständisches
Unternehmen oder privater Eigenheimbesitzer: Ziel ist die Realisierung
nachhaltiger, wirtschaftlich sinnvoller Energieprojekte, die Kunden dauerhaft
unabhängiger machen. Der Unternehmer weiß: Die Energiewende kann nur gelingen,
wenn Technologien, Menschen und politische Rahmenbedingungen zusammenspielen.
Welche Entwicklungen zu erwarten sind, erklärt Paris Freiherr von Troschke im
Folgenden.
Politische und gesetzliche Entwicklungen
Damit das ambitionierte Vorhaben von Politik und Gesellschaft gelingt, hat die
Bundesregierung mit dem reformierten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023 und
