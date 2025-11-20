    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Paris Freiherr von Troschke über die Zukunft der Solarenergie in Deutschland (FOTO)

    Ahrensburg (ots) - Die Solarenergie spielt eine Schlüsselrolle in der deutschen
    Energiewende - doch wie gelingt der notwendige Ausbau in der Praxis? Welche
    politischen, technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen bestimmen den
    Markt? Und welche Rolle übernehmen dabei zukunftsorientierte Unternehmen wie die
    TH-Solar GmbH?

    Über 5 Millionen Solaranlagen liefern mittlerweile rund 14 Prozent des
    Strommixes in Deutschland. Die politisch formulierten Ziele bleiben aber
    ehrgeizig: 215 Gigawatt installierte PV-Leistung bis 2030. Laut Umfragen der
    Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) unterstützen auch breite
    Bevölkerungsschichten die Energiewende, besonders im Bereich Photovoltaik. Doch
    zwischen Wunsch und Wirklichkeit liegt ein langer Weg: Bauvorgaben,
    Genehmigungsverfahren, ein eklatanter Fachkräftemangel und eine teils
    unübersichtliche Förderlandschaft bremsen die Geschwindigkeit des Ausbaus.
    Technisch machbar wäre viel - mit Tandemzellen, smarten Batteriespeichern und
    digitalen Netzen stehen moderne Mittel bereit. Doch wo bleiben mutige
    Entscheidungen, pragmatische Lösungen und verlässliche Anbieter? "Wenn wir es
    nicht schaffen, die Solarenergie systematisch auszubauen, riskieren wir nicht
    nur unsere Klimaziele - sondern auch wirtschaftliche Chancen für Hausbesitzer,
    Unternehmen und Kommunen", warnt Paris Freiherr von Troschke, Gründer der
    TH-Solar GmbH.

    "Das ist der Grund, weshalb wir nicht einfach nur Anlagen bauen - wir liefern
    Lösungen, die Bestand haben", fügt er hinzu. Paris Freiherr von Troschke ist
    schließlich kein typischer Branchenvertreter: Als Gründer der TH-Solar GmbH
    setzt er auf einen klar strukturierten Ansatz, denn vom Erstgespräch über
    Planung, Beschaffung, Montage bis zur Betreuung kommt bei TH-Solar GmbH alles
    aus einer Hand. Herzstück ist der eigene Großhandel - eine Seltenheit im
    deutschen Markt -, der Qualität und Verfügbarkeit sichert. Ob mittelständisches
    Unternehmen oder privater Eigenheimbesitzer: Ziel ist die Realisierung
    nachhaltiger, wirtschaftlich sinnvoller Energieprojekte, die Kunden dauerhaft
    unabhängiger machen. Der Unternehmer weiß: Die Energiewende kann nur gelingen,
    wenn Technologien, Menschen und politische Rahmenbedingungen zusammenspielen.
    Welche Entwicklungen zu erwarten sind, erklärt Paris Freiherr von Troschke im
    Folgenden.

    Politische und gesetzliche Entwicklungen

    Damit das ambitionierte Vorhaben von Politik und Gesellschaft gelingt, hat die
    Bundesregierung mit dem reformierten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023 und
