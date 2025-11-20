Paris Freiherr von Troschke über die Zukunft der Solarenergie in Deutschland (FOTO)

Ahrensburg (ots) - Die Solarenergie spielt eine Schlüsselrolle in der deutschenEnergiewende - doch wie gelingt der notwendige Ausbau in der Praxis? Welchepolitischen, technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen bestimmen denMarkt? Und welche Rolle übernehmen dabei zukunftsorientierte Unternehmen wie dieTH-Solar GmbH?Über 5 Millionen Solaranlagen liefern mittlerweile rund 14 Prozent desStrommixes in Deutschland. Die politisch formulierten Ziele bleiben aberehrgeizig: 215 Gigawatt installierte PV-Leistung bis 2030. Laut Umfragen derAgentur für Erneuerbare Energien (AEE) unterstützen auch breiteBevölkerungsschichten die Energiewende, besonders im Bereich Photovoltaik. Dochzwischen Wunsch und Wirklichkeit liegt ein langer Weg: Bauvorgaben,Genehmigungsverfahren, ein eklatanter Fachkräftemangel und eine teilsunübersichtliche Förderlandschaft bremsen die Geschwindigkeit des Ausbaus.Technisch machbar wäre viel - mit Tandemzellen, smarten Batteriespeichern unddigitalen Netzen stehen moderne Mittel bereit. Doch wo bleiben mutigeEntscheidungen, pragmatische Lösungen und verlässliche Anbieter? "Wenn wir esnicht schaffen, die Solarenergie systematisch auszubauen, riskieren wir nichtnur unsere Klimaziele - sondern auch wirtschaftliche Chancen für Hausbesitzer,Unternehmen und Kommunen", warnt Paris Freiherr von Troschke, Gründer derTH-Solar GmbH."Das ist der Grund, weshalb wir nicht einfach nur Anlagen bauen - wir liefernLösungen, die Bestand haben", fügt er hinzu. Paris Freiherr von Troschke istschließlich kein typischer Branchenvertreter: Als Gründer der TH-Solar GmbHsetzt er auf einen klar strukturierten Ansatz, denn vom Erstgespräch überPlanung, Beschaffung, Montage bis zur Betreuung kommt bei TH-Solar GmbH allesaus einer Hand. Herzstück ist der eigene Großhandel - eine Seltenheit imdeutschen Markt -, der Qualität und Verfügbarkeit sichert. Ob mittelständischesUnternehmen oder privater Eigenheimbesitzer: Ziel ist die Realisierungnachhaltiger, wirtschaftlich sinnvoller Energieprojekte, die Kunden dauerhaftunabhängiger machen. Der Unternehmer weiß: Die Energiewende kann nur gelingen,wenn Technologien, Menschen und politische Rahmenbedingungen zusammenspielen.Welche Entwicklungen zu erwarten sind, erklärt Paris Freiherr von Troschke imFolgenden.Politische und gesetzliche EntwicklungenDamit das ambitionierte Vorhaben von Politik und Gesellschaft gelingt, hat dieBundesregierung mit dem reformierten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023 und