    Verbände fordern Kurswechsel: Durchleitungsmodell als Schlüssel zum Ladeinfrastruktur-Ausbau

    Berlin (ots) - Verbände fordern Kurswechsel: Durchleitungsmodell als Schlüssel
    zum Ladeinfrastruktur-Ausbau

    Fairer Wettbewerb an der Ladesäule, unkompliziertes Laden für alle: Mit dem
    Durchleitungsmodell für Ladestromtarife könnten Politik und Wirtschaft die
    öffentliche Ladeinfrastruktur deutlich nutzerfreundlicher gestalten - und den
    Umstieg auf E-Mobilität spürbar beschleunigen. Darauf machen der Zentralverband
    Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), der Verband der Internationalen
    Kraftfahrzeughersteller (VDIK) und der Bundesverband Betriebliche Mobilität
    (BBM) in ihrem heute veröffentlichten gemeinsamen Positionspapier aufmerksam.

    Am Tag vor der "Ladeinfrastruktur-Konferenz 2025" des Bundesministeriums für
    Verkehr (BMV) fordern ZDK, VDIK und BBM die Bundesregierung auf, die rechtlichen
    und technischen Rahmenbedingungen zügig anzupassen, damit das
    Durchleitungsmodell flächendeckend zur Anwendung kommen kann.

    "Wer Elektromobilität in der Breite verankern will, muss die Ladeinfrastruktur
    konsequent aus Sicht der Nutzer denken", betont ZDK-Präsident Thomas Peckruhn.
    "Intransparente, teils hohe Ladetarife und ein Wirrwarr aus Bezahlkarten und
    Abrechnungssystemen schrecken viele Verbraucher noch immer vom E-Auto ab. Das
    Durchleitungsmodell kann diesen Knoten lösen - und zu einem echten Game-Changer
    werden."

    Das Durchleitungsmodell gewährt Stromanbietern einen diskriminierungsfreien
    Zugang zu öffentlichen Ladesäulen und ermöglicht es so dem Kunden, den eigenen
    Stromtarif im öffentlichen Raum zu nutzen - unabhängig vom Betreiber. Es sorgt
    für mehr Transparenz, einheitliche Abrechnung und echte Wahlfreiheit.

    VDIK-Präsidentin Imelda Labbé: "Das Durchleitungsmodell ist die richtige Antwort
    auf zwei große Hürden für den Hochlauf der Elektromobilität, nämlich hohe
    Strompreise und Unsicherheit an öffentlichen Ladesäulen. Darauf hatte der VDIK
    bereits in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf hingewiesen. E-Auto-Fahrer
    sollen selbst entscheiden können, ob sie das Durchleitungsmodell oder die
    Angebote der Ladesäulenbetreiber nutzen wollen. Die Grundlagen dafür müssen nun
    rasch geschaffen werden."

    "Dass das Modell überzeugend funktioniert, sehen wir bereits bei dem
    Deutschlandnetz für Lkw. Der Ausbau für alle Elektrofahrzeuge ist da der
    logische Schritt. Das Durchleitungsmodell fördert fairen Wettbewerb, senkt die
    Kosten für Halter von Elektrofahrzeugen und vereinfacht die Nutzung von
    Ladeinfrastruktur erheblich. Wer den Erfolg von Elektrofahrzeugen in deutschen
    Fuhrparks als Turbo für steigende Zulassungszahlen und einen funktionierenden
    E-Gebrauchtwagenmarkt im Blick hat, muss handeln", erklärt Axel Schäfer,
    Geschäftsführer des BBM.

    In dem gemeinsamen Positionspapier zeigen ZDK, VDIK und BBM auf, wie das Modell
    rechtlich, technisch und marktseitig weiterentwickelt werden kann, um
    langfristig ein faires, wettbewerbliches und verbraucherfreundliches Marktdesign
    beim öffentlichen Laden zu gewährleisten.

    "Jetzt braucht es den politischen Willen, dieses Modell endlich in die Fläche zu
    bringen", fordert Peckruhn. "Mit dem Durchleitungsmodell existiert eine Lösung,
    die funktioniert, die Kunden entlastet und echten Wettbewerb ermöglicht. Wenn
    wir sie nicht nutzen, vergeben wir die Chance auf ein Ladeangebot, das Vertrauen
    schafft und den Hochlauf der Elektromobilität spürbar beschleunigen kann."

    Die drei Verbände kritisieren, dass das Durchleitungsmodell im "Masterplan
    Ladeinfrastruktur 2030" des BMV keine Berücksichtigung findet - obwohl es
    zentrale Hürden für Verbraucher und Unternehmen abbauen und den Markt deutlich
    nutzerfreundlicher machen könnte. ZDK, VDIK und BBM rufen daher die
    Bundesregierung auf, die Einbindung des Durchleitungsmodells erneut zu prüfen,
    um die Ladeinfrastruktur transparenter, wettbewerblicher und konsequent
    kundenorientiert weiterzuentwickeln.

    Diese Pressemitteilung und das Positionspapier (https://www.kfzgewerbe.de/verbae
    nde-fordern-kurswechsel-durchleitungsmodell-als-schluessel-zum-ladeinfrastruktur
    -ausbau) finden Sie hier.

    Pressekontakt:

    Andreas Cremer, Pressesprecher
    Tel.: 0173/6400542
    E-Mail: mailto:cremer@kfzgewerbe.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6162563
    OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.




