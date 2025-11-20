ZDK-Pressemitteilung
Verbände fordern Kurswechsel: Durchleitungsmodell als Schlüssel zum Ladeinfrastruktur-Ausbau
Berlin (ots) - Verbände fordern Kurswechsel: Durchleitungsmodell als Schlüssel
zum Ladeinfrastruktur-Ausbau
Fairer Wettbewerb an der Ladesäule, unkompliziertes Laden für alle: Mit dem
Durchleitungsmodell für Ladestromtarife könnten Politik und Wirtschaft die
öffentliche Ladeinfrastruktur deutlich nutzerfreundlicher gestalten - und den
Umstieg auf E-Mobilität spürbar beschleunigen. Darauf machen der Zentralverband
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), der Verband der Internationalen
Kraftfahrzeughersteller (VDIK) und der Bundesverband Betriebliche Mobilität
(BBM) in ihrem heute veröffentlichten gemeinsamen Positionspapier aufmerksam.
Am Tag vor der "Ladeinfrastruktur-Konferenz 2025" des Bundesministeriums für
Verkehr (BMV) fordern ZDK, VDIK und BBM die Bundesregierung auf, die rechtlichen
und technischen Rahmenbedingungen zügig anzupassen, damit das
Durchleitungsmodell flächendeckend zur Anwendung kommen kann.
"Wer Elektromobilität in der Breite verankern will, muss die Ladeinfrastruktur
konsequent aus Sicht der Nutzer denken", betont ZDK-Präsident Thomas Peckruhn.
"Intransparente, teils hohe Ladetarife und ein Wirrwarr aus Bezahlkarten und
Abrechnungssystemen schrecken viele Verbraucher noch immer vom E-Auto ab. Das
Durchleitungsmodell kann diesen Knoten lösen - und zu einem echten Game-Changer
werden."
Das Durchleitungsmodell gewährt Stromanbietern einen diskriminierungsfreien
Zugang zu öffentlichen Ladesäulen und ermöglicht es so dem Kunden, den eigenen
Stromtarif im öffentlichen Raum zu nutzen - unabhängig vom Betreiber. Es sorgt
für mehr Transparenz, einheitliche Abrechnung und echte Wahlfreiheit.
VDIK-Präsidentin Imelda Labbé: "Das Durchleitungsmodell ist die richtige Antwort
auf zwei große Hürden für den Hochlauf der Elektromobilität, nämlich hohe
Strompreise und Unsicherheit an öffentlichen Ladesäulen. Darauf hatte der VDIK
bereits in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf hingewiesen. E-Auto-Fahrer
sollen selbst entscheiden können, ob sie das Durchleitungsmodell oder die
Angebote der Ladesäulenbetreiber nutzen wollen. Die Grundlagen dafür müssen nun
rasch geschaffen werden."
"Dass das Modell überzeugend funktioniert, sehen wir bereits bei dem
Deutschlandnetz für Lkw. Der Ausbau für alle Elektrofahrzeuge ist da der
logische Schritt. Das Durchleitungsmodell fördert fairen Wettbewerb, senkt die
Kosten für Halter von Elektrofahrzeugen und vereinfacht die Nutzung von
Ladeinfrastruktur erheblich. Wer den Erfolg von Elektrofahrzeugen in deutschen
Fuhrparks als Turbo für steigende Zulassungszahlen und einen funktionierenden
E-Gebrauchtwagenmarkt im Blick hat, muss handeln", erklärt Axel Schäfer,
Geschäftsführer des BBM.
In dem gemeinsamen Positionspapier zeigen ZDK, VDIK und BBM auf, wie das Modell
rechtlich, technisch und marktseitig weiterentwickelt werden kann, um
langfristig ein faires, wettbewerbliches und verbraucherfreundliches Marktdesign
beim öffentlichen Laden zu gewährleisten.
"Jetzt braucht es den politischen Willen, dieses Modell endlich in die Fläche zu
bringen", fordert Peckruhn. "Mit dem Durchleitungsmodell existiert eine Lösung,
die funktioniert, die Kunden entlastet und echten Wettbewerb ermöglicht. Wenn
wir sie nicht nutzen, vergeben wir die Chance auf ein Ladeangebot, das Vertrauen
schafft und den Hochlauf der Elektromobilität spürbar beschleunigen kann."
Die drei Verbände kritisieren, dass das Durchleitungsmodell im "Masterplan
Ladeinfrastruktur 2030" des BMV keine Berücksichtigung findet - obwohl es
zentrale Hürden für Verbraucher und Unternehmen abbauen und den Markt deutlich
nutzerfreundlicher machen könnte. ZDK, VDIK und BBM rufen daher die
Bundesregierung auf, die Einbindung des Durchleitungsmodells erneut zu prüfen,
um die Ladeinfrastruktur transparenter, wettbewerblicher und konsequent
kundenorientiert weiterzuentwickeln.
Diese Pressemitteilung und das Positionspapier (https://www.kfzgewerbe.de/verbae
nde-fordern-kurswechsel-durchleitungsmodell-als-schluessel-zum-ladeinfrastruktur
-ausbau) finden Sie hier.
Pressekontakt:
Andreas Cremer, Pressesprecher
Tel.: 0173/6400542
E-Mail: mailto:cremer@kfzgewerbe.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6162563
OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.
