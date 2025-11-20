Berlin (ots) - Verbände fordern Kurswechsel: Durchleitungsmodell als Schlüssel

zum Ladeinfrastruktur-Ausbau



Fairer Wettbewerb an der Ladesäule, unkompliziertes Laden für alle: Mit dem

Durchleitungsmodell für Ladestromtarife könnten Politik und Wirtschaft die

öffentliche Ladeinfrastruktur deutlich nutzerfreundlicher gestalten - und den

Umstieg auf E-Mobilität spürbar beschleunigen. Darauf machen der Zentralverband

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), der Verband der Internationalen

Kraftfahrzeughersteller (VDIK) und der Bundesverband Betriebliche Mobilität

(BBM) in ihrem heute veröffentlichten gemeinsamen Positionspapier aufmerksam.



Am Tag vor der "Ladeinfrastruktur-Konferenz 2025" des Bundesministeriums für

Verkehr (BMV) fordern ZDK, VDIK und BBM die Bundesregierung auf, die rechtlichen

und technischen Rahmenbedingungen zügig anzupassen, damit das

Durchleitungsmodell flächendeckend zur Anwendung kommen kann.





"Wer Elektromobilität in der Breite verankern will, muss die Ladeinfrastruktur

konsequent aus Sicht der Nutzer denken", betont ZDK-Präsident Thomas Peckruhn.

"Intransparente, teils hohe Ladetarife und ein Wirrwarr aus Bezahlkarten und

Abrechnungssystemen schrecken viele Verbraucher noch immer vom E-Auto ab. Das

Durchleitungsmodell kann diesen Knoten lösen - und zu einem echten Game-Changer

werden."



Das Durchleitungsmodell gewährt Stromanbietern einen diskriminierungsfreien

Zugang zu öffentlichen Ladesäulen und ermöglicht es so dem Kunden, den eigenen

Stromtarif im öffentlichen Raum zu nutzen - unabhängig vom Betreiber. Es sorgt

für mehr Transparenz, einheitliche Abrechnung und echte Wahlfreiheit.



VDIK-Präsidentin Imelda Labbé: "Das Durchleitungsmodell ist die richtige Antwort

auf zwei große Hürden für den Hochlauf der Elektromobilität, nämlich hohe

Strompreise und Unsicherheit an öffentlichen Ladesäulen. Darauf hatte der VDIK

bereits in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf hingewiesen. E-Auto-Fahrer

sollen selbst entscheiden können, ob sie das Durchleitungsmodell oder die

Angebote der Ladesäulenbetreiber nutzen wollen. Die Grundlagen dafür müssen nun

rasch geschaffen werden."



"Dass das Modell überzeugend funktioniert, sehen wir bereits bei dem

Deutschlandnetz für Lkw. Der Ausbau für alle Elektrofahrzeuge ist da der

logische Schritt. Das Durchleitungsmodell fördert fairen Wettbewerb, senkt die

Kosten für Halter von Elektrofahrzeugen und vereinfacht die Nutzung von

Ladeinfrastruktur erheblich. Wer den Erfolg von Elektrofahrzeugen in deutschen

Fuhrparks als Turbo für steigende Zulassungszahlen und einen funktionierenden

E-Gebrauchtwagenmarkt im Blick hat, muss handeln", erklärt Axel Schäfer,

Geschäftsführer des BBM.



In dem gemeinsamen Positionspapier zeigen ZDK, VDIK und BBM auf, wie das Modell

rechtlich, technisch und marktseitig weiterentwickelt werden kann, um

langfristig ein faires, wettbewerbliches und verbraucherfreundliches Marktdesign

beim öffentlichen Laden zu gewährleisten.



"Jetzt braucht es den politischen Willen, dieses Modell endlich in die Fläche zu

bringen", fordert Peckruhn. "Mit dem Durchleitungsmodell existiert eine Lösung,

die funktioniert, die Kunden entlastet und echten Wettbewerb ermöglicht. Wenn

wir sie nicht nutzen, vergeben wir die Chance auf ein Ladeangebot, das Vertrauen

schafft und den Hochlauf der Elektromobilität spürbar beschleunigen kann."



Die drei Verbände kritisieren, dass das Durchleitungsmodell im "Masterplan

Ladeinfrastruktur 2030" des BMV keine Berücksichtigung findet - obwohl es

zentrale Hürden für Verbraucher und Unternehmen abbauen und den Markt deutlich

nutzerfreundlicher machen könnte. ZDK, VDIK und BBM rufen daher die

Bundesregierung auf, die Einbindung des Durchleitungsmodells erneut zu prüfen,

um die Ladeinfrastruktur transparenter, wettbewerblicher und konsequent

kundenorientiert weiterzuentwickeln.



Diese Pressemitteilung und das Positionspapier (https://www.kfzgewerbe.de/verbae

nde-fordern-kurswechsel-durchleitungsmodell-als-schluessel-zum-ladeinfrastruktur

-ausbau) finden Sie hier.



