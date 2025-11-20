Volkswagen (VW) Vz Aktie unter starkem Abgabedruck - 20.11.2025

Mit einer Performance von -2,33 % musste die Volkswagen (VW) Vz Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,55 %, geht es heute bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Volkswagen (VW) Vz insgesamt ein Minus von -4,93 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -3,44 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,17 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Volkswagen (VW) Vz eine positive Entwicklung von +6,97 % erlebt.

Volkswagen (VW) Vz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,44 % 1 Monat +4,17 % 3 Monate -4,93 % 1 Jahr +14,28 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale sowie technische Aspekte der Volkswagen (VW) Vz Aktie, inklusive Einschätzungen zu Kurszielen, Einflussfaktoren wie Modellneuheiten und Marktpositionen sowie die finanzielle Lage des Unternehmens.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,17 Mrd. € wert.

Die deutsche Autobranche muss eine Horrornachricht nach der anderen verkraften. Den nächsten Jobabbau verkündet der Lastwagen- und Bushersteller MAN aus der VW -Nutzfahrzeugholding Traton , der rund 2.300 Stellen in Deutschland binnen zehn Jahre …

Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag klar im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.370 Punkten berechnet und damit 0,9 …

Der Lastwagen- und Bushersteller MAN will in Deutschland rund 2.300 Stellen abbauen. Das soll über 10 Jahre hinweg und "absolut sozialverträglich" passieren, wie ein Sprecher sagte. Kündigungen sind nicht geplant. Betroffen sind laut MAN vor allem …

