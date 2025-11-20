    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Volkswagen (VW) Vz Aktie unter starkem Abgabedruck - 20.11.2025

    Am 20.11.2025 ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie, bisher, um -2,33 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie unter starkem Abgabedruck - 20.11.2025
    Foto: Ole Spata - dpa

    Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

    Volkswagen (VW) Vz Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.11.2025

    Mit einer Performance von -2,33 % musste die Volkswagen (VW) Vz Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,55 %, geht es heute bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Volkswagen (VW) Vz insgesamt ein Minus von -4,93 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -3,44 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,17 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Volkswagen (VW) Vz eine positive Entwicklung von +6,97 % erlebt.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,44 %
    1 Monat +4,17 %
    3 Monate -4,93 %
    1 Jahr +14,28 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale sowie technische Aspekte der Volkswagen (VW) Vz Aktie, inklusive Einschätzungen zu Kurszielen, Einflussfaktoren wie Modellneuheiten und Marktpositionen sowie die finanzielle Lage des Unternehmens.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,17 Mrd. € wert.

    Beschäftigung in Autobranche auf Tief seit 2011 - MAN streicht Jobs


    Die deutsche Autobranche muss eine Horrornachricht nach der anderen verkraften. Den nächsten Jobabbau verkündet der Lastwagen- und Bushersteller MAN aus der VW -Nutzfahrzeugholding Traton , der rund 2.300 Stellen in Deutschland binnen zehn Jahre …

    Dax hält sich im Plus - Anleger setzen auf künftige Erholung


    Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag klar im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.370 Punkten berechnet und damit 0,9 …

    VW-Lkw-Holding Traton baut bei MAN 2.300 Stellen in Deutschland ab


    Der Lastwagen- und Bushersteller MAN will in Deutschland rund 2.300 Stellen abbauen. Das soll über 10 Jahre hinweg und "absolut sozialverträglich" passieren, wie ein Sprecher sagte. Kündigungen sind nicht geplant. Betroffen sind laut MAN vor allem …

    Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Volkswagen (VW) Vz

    -2,10 %
    -3,44 %
    +4,17 %
    -4,93 %
    +14,28 %
    -32,81 %
    -37,48 %
    -9,87 %
    +1.952,82 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403



    Verfasst von Markt Bote
