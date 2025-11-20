RENK Group - Aktie unter Druck -5,38 % - 20.11.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die RENK Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,98 % zu Buche.

Mit einer Performance von -5,38 % musste die RENK Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,18 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,38 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -6,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,14 %. Im Jahr 2025 gab es für RENK Group bisher ein Plus von +218,87 %.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,94 % 1 Monat -8,14 % 3 Monate +2,98 % 1 Jahr +184,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der RENK Group Aktie, die nach positiven Unternehmenszahlen und der Aussicht auf zukünftige Aufträge optimistisch bewertet wird. Einige Nutzer äußern jedoch Bedenken über mögliche kurzfristige Kursbelastungen durch Produktionsverzögerungen. Es wird auch die Möglichkeit eines Short Squeeze angesprochen, was auf potenzielle Kursgewinne hinweist. Insgesamt herrscht eine gemischte Stimmung, die sowohl Optimismus als auch Vorsicht beinhaltet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,53 Mrd. € wert.

Wandel hin zu mehr Boxer-Panzern, wobei RENK nur 1/15 des Wertes von Kettenfahrzeugen erfasst, und hält uns vorsichtiger als den Konsens. Wir erwarten nun auch, dass der Zyklus um 2030 seinen Höhepunkt erreicht, gefolgt von einem natürlichen Rückgang bis zur Beschleunigung des Nachmarktgeschäfts ab 2035.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller habe mit seinen Zielen für 2030 die Erwartungen erfüllt, schrieb David Perry am Donnerstagmorgen am …

Starke Geschäftszahlen des KI-Konzerns Nvidia haben am Donnerstag an der Frankfurter Börse die Stimmung merklich verbessert. Allerdings bleibt die Situation angespannt wegen der Unsicherheit vor dem US-Arbeitsmarktbericht für September, der am …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.