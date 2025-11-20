TKMS Aktienkurs sinkt weiter - -3,70 % - 20.11.2025

Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um -7,60 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,77 %.

Mit einer Performance von -3,70 % musste die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,82 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,70 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,60 % 1 Monat -30,77 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die technische Kursentwicklung der TKMS-Aktie, die durch einen anhaltenden Abwärtstrend, Unterstützung bei 66 € und mögliche Szenarien geprägt ist. Zudem werden geopolitische Spannungen und deren Einfluss auf den Rüstungssektor sowie die Reaktion der Investoren auf Friedensbemühungen thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,09 Mrd. € wert.

Geopolitische Brände schüren einen beispiellosen Boom in einer lange verrufenen Branche. Während Nationen ihre Verteidigungsbudgets massiv aufstocken, um sich in einer neuen Ära der Konfrontation zu wappnen, profitieren nicht nur Rüstungsgiganten …

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.