CMC Markets Aktie klettert deutlich - 20.11.2025

Mit einer Performance von +31,70 % konnte die CMC Markets Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,21 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CMC Markets Aktie. Nach einem Plus von +0,21 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 3,0950€, mit einem Plus von +31,70 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

CMC Markets ist ein führender Anbieter im Online-CFD-Handel, bekannt für seine benutzerfreundliche Plattform und niedrige Spreads. Hauptkonkurrenten sind IG Group und Plus500. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Handelsinstrumenten und hebt sich durch umfassende Bildungsressourcen und Marktforschung ab.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von CMC Markets einen Gewinn von +5,96 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +18,79 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,08 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CMC Markets -5,01 % verloren.

CMC Markets Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +18,79 % 1 Monat +17,08 % 3 Monate +5,96 % 1 Jahr -30,61 %

Informationen zur CMC Markets Aktie

Es gibt 272 Mio. CMC Markets Aktien. Damit ist das Unternehmen 843,35 Mio. € wert.

CMC Markets Aktie jetzt kaufen?

Ob die CMC Markets Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CMC Markets Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.