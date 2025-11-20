CTS Eventim Aktie sackt ab - 20.11.2025

Mit einer Performance von -5,90 % musste die CTS Eventim Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,76 %, geht es heute bei der CTS Eventim Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

CTS Eventim dominiert den europäischen Markt mit einem umfassenden Ticketing- und Eventportfolio, unterstützt durch modernste Technologie und ein weitreichendes Vertriebsnetz.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die CTS Eventim Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -19,00 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die CTS Eventim Aktie damit um -0,68 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,26 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -1,98 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,16 % geändert.

CTS Eventim Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,68 % 1 Monat +2,26 % 3 Monate -19,00 % 1 Jahr -11,72 %

Informationen zur CTS Eventim Aktie

Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,21 Mrd.EUR € wert.

Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat einen neuen Finanzchef gefunden. Zum Jahresbeginn 2026 soll William Willms die Nachfolge von Holger Hohrein antreten, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Willms …

EQS-Media / 20.11.2025 / 11:23 CET/CEST Hamburg, 20 November 2025 – CTS EVENTIM, Europe's leading ticketing and live entertainment provider and number two worldwide, has appointed William Willms, a proven finance and transformation expert and …

EQS-Media / 20.11.2025 / 11:23 CET/CEST Hamburg, 20.11.2025 – CTS EVENTIM, Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Anbieter und weltweite Nummer zwei, beruft mit Wirkung zum 1. Januar 2026 den ausgewiesenen Finanz- und …

CTS Eventim Aktie jetzt kaufen?

Ob die CTS Eventim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit.