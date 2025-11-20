Besonders beachtet!
CTS Eventim Aktie sackt ab - 20.11.2025
Am 20.11.2025 ist die CTS Eventim Aktie, bisher, um -5,90 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CTS Eventim Aktie.
CTS Eventim dominiert den europäischen Markt mit einem umfassenden Ticketing- und Eventportfolio, unterstützt durch modernste Technologie und ein weitreichendes Vertriebsnetz.
CTS Eventim Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 20.11.2025
Mit einer Performance von -5,90 % musste die CTS Eventim Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,76 %, geht es heute bei der CTS Eventim Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die CTS Eventim Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -19,00 % hinzunehmen.
Allein seit letzter Woche ist die CTS Eventim Aktie damit um -0,68 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,26 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -1,98 % verloren.
Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,16 % geändert.
CTS Eventim Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,68 %
|1 Monat
|+2,26 %
|3 Monate
|-19,00 %
|1 Jahr
|-11,72 %
Informationen zur CTS Eventim Aktie
Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,21 Mrd.EUR € wert.
CTS Eventim findet neuen Finanzvorstand
Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat einen neuen Finanzchef gefunden. Zum Jahresbeginn 2026 soll William Willms die Nachfolge von Holger Hohrein antreten, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Willms …
CTS EVENTIM appoints William Willms as new Chief Financial Officer
CTS EVENTIM ernennt William Willms zum neuen Chief Financial Officer
CTS Eventim Aktie jetzt kaufen?
Ob die CTS Eventim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CTS Eventim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.