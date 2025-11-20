    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIBM AktievorwärtsNachrichten zu IBM

    Zukunft der Rechenpower

    509 Aufrufe 509 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dieser Quantenpakt könnte die Computerwelt neu schreiben!

    IBM und Cisco starten ein ehrgeiziges Projekt für ein ein Netzwerk aus Quantencomputern. Erste Ergebnisse sind Jahre entfernt, aber das Potenzial ist riesig.

    Für Sie zusammengefasst
    • IBM und Cisco bauen Netzwerk aus Quantencomputern.
    • Quanten-Netz soll bis 2030 für Quanten-Internet stehen.
    • Analysten sehen 65 Mrd. USD Markt bis 2040, skeptisch.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Zukunft der Rechenpower - Dieser Quantenpakt könnte die Computerwelt neu schreiben!
    Foto: OpenAI

    IBM setzt seine Offensive im Quantencomputing fort und geht eine neue Partnerschaft mit Cisco ein. Beide Unternehmen wollen ein Netzwerk aus fehlertoleranten Quantencomputern aufbauen. Jay Gambetta, Forschungschef bei IBM, erklärte, ein solches Netz könne "Probleme mit potenziell Billionen von Quantum-Gates" bearbeiten und damit Fortschritte in Materialwissenschaft und Medizin ermöglichen. Auf Tradegate legten die Kurse beider Unternehmen moderat zu. Cisco gewann 1,21 Prozent (Stand 12:57 Uhr), während IBM um 1,76 Prozent zulegte (Stand 13:09 Uhr).

    Vernetzte Quanten statt größerer Einzelmaschinen

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu IBM - International Business Machines!
    Long
    270,57€
    Basispreis
    2,26
    Ask
    × 11,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    324,50€
    Basispreis
    2,54
    Ask
    × 10,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    IBM hatte erst vor wenigen Wochen neue Chips vorgestellt, die den Anspruch stützen sollen, den "weltweit ersten großskaligen, fehlertoleranten Quantencomputer" zu schaffen. Cisco übernimmt in diesem Vorhaben die Rolle des infrastrukturellen Bindeglieds. Vijoy Pandey, Senior Vice President des Cisco-Outshift-Inkubators, betonte, es gehe nicht nur darum, größere Maschinen zu bauen, sondern "sie miteinander zu verbinden".

    IBM

    +2,76 %
    -5,74 %
    +4,46 %
    +21,58 %
    +39,51 %
    +99,50 %
    +151,29 %
    +114,39 %
    +7.667,62 %
    ISIN:US4592001014WKN:851399

    Zeitplan bis Anfang der Dreißigerjahre

    Das geplante Quanten-Netz soll nach Angaben beider Unternehmen erst in den frühen Dreißigerjahren stehen. Ziel ist es, die Grundlage für ein späteres Quanten-Internet zu schaffen, das über große Distanzen skaliert und völlig neue Anwendungen ermöglicht.

    Cisco Systems

    +1,29 %
    +1,24 %
    +11,02 %
    +16,85 %
    +36,34 %
    +64,49 %
    +91,26 %
    +184,19 %
    +783.700,00 %
    ISIN:US17275R1023WKN:878841

    Milliardenmärkte – und weiter Skepsis

    Analysten sehen enormes Potenzial, auch wenn die wirtschaftliche Verwertbarkeit umstritten bleibt. HSBC-Analyst Abhishek Shukla, der IBM trotz allem skeptisch einschätzt, hält den weltweiten Markt bis 2040 für eine Chance von 65 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Er verweist darauf, dass "IBM mehr Quantencomputer gebaut hat als alle anderen zusammen". Dennoch erwarte er selbst über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren nur begrenzte Einsatzfelder, etwa in Kryptografie, Molekülsimulationen und speziellen Optimierungen.

    Gleichzeitig schätzt Shukla, dass IBMs Quantum-Sparte bei vergleichbaren Bewertungen wie reine Quantum-Unternehmen bis zu 78 Milliarden US-Dollar wert sein könnte. Das übrige Geschäft veranschlagt er mit 181 Milliarden US-Dollar. Derzeit liegt IBMs Gesamtbewertung bei rund 270 Milliarden US- Dollar.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Zukunft der Rechenpower Dieser Quantenpakt könnte die Computerwelt neu schreiben! IBM und Cisco starten ein ehrgeiziges Projekt für ein ein Netzwerk aus Quantencomputern. Erste Ergebnisse sind Jahre entfernt, aber das Potenzial ist riesig.