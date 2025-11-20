Dieser Quantenpakt könnte die Computerwelt neu schreiben!

IBM setzt seine Offensive im Quantencomputing fort und geht eine neue Partnerschaft mit Cisco ein. Beide Unternehmen wollen ein Netzwerk aus fehlertoleranten Quantencomputern aufbauen. Jay Gambetta, Forschungschef bei IBM, erklärte, ein solches Netz könne "Probleme mit potenziell Billionen von Quantum-Gates" bearbeiten und damit Fortschritte in Materialwissenschaft und Medizin ermöglichen. Auf Tradegate legten die Kurse beider Unternehmen moderat zu. Cisco gewann 1,21 Prozent (Stand 12:57 Uhr), während IBM um 1,76 Prozent zulegte (Stand 13:09 Uhr).

IBM hatte erst vor wenigen Wochen neue Chips vorgestellt, die den Anspruch stützen sollen, den "weltweit ersten großskaligen, fehlertoleranten Quantencomputer" zu schaffen. Cisco übernimmt in diesem Vorhaben die Rolle des infrastrukturellen Bindeglieds. Vijoy Pandey, Senior Vice President des Cisco-Outshift-Inkubators, betonte, es gehe nicht nur darum, größere Maschinen zu bauen, sondern "sie miteinander zu verbinden".

Zeitplan bis Anfang der Dreißigerjahre

Das geplante Quanten-Netz soll nach Angaben beider Unternehmen erst in den frühen Dreißigerjahren stehen. Ziel ist es, die Grundlage für ein späteres Quanten-Internet zu schaffen, das über große Distanzen skaliert und völlig neue Anwendungen ermöglicht.

Milliardenmärkte – und weiter Skepsis

Analysten sehen enormes Potenzial, auch wenn die wirtschaftliche Verwertbarkeit umstritten bleibt. HSBC-Analyst Abhishek Shukla, der IBM trotz allem skeptisch einschätzt, hält den weltweiten Markt bis 2040 für eine Chance von 65 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Er verweist darauf, dass "IBM mehr Quantencomputer gebaut hat als alle anderen zusammen". Dennoch erwarte er selbst über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren nur begrenzte Einsatzfelder, etwa in Kryptografie, Molekülsimulationen und speziellen Optimierungen.

Gleichzeitig schätzt Shukla, dass IBMs Quantum-Sparte bei vergleichbaren Bewertungen wie reine Quantum-Unternehmen bis zu 78 Milliarden US-Dollar wert sein könnte. Das übrige Geschäft veranschlagt er mit 181 Milliarden US-Dollar. Derzeit liegt IBMs Gesamtbewertung bei rund 270 Milliarden US- Dollar.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion