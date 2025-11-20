TÜV-Report 2026
Gebrauchte Elektroautos fahren in Sachen Sicherheit vorne mit (FOTO)
München (ots) - Selbst wenn einige EU-Mitgliedsstaaten gegen das Verbrenner-Aus
ankämpfen, die Zukunft der Fahrzeuge ist elektrisch. Das zeigt sich auch im
aktuellen TÜV-Report 2026, der am 20. November 2025 veröffentlich wird: Immer
mehr E-Fahrzeuge tauchen in der Betrachtung auf, weil eine statistisch relevante
Anzahl in den TÜV-Prüfgassen erschienen ist. Insgesamt 18 E-Modelle sind 2026
auf den Mängellisten dabei. Wichtiges Ergebnis: In Sachen Wartung und
Haltbarkeit stehen sie den Verbrennern in Nichts nach. Im Gegenteil: Der Fiat
500 E ist sogar Klassenbester bei den Minis. Audi Q4 E-Tron, Mini Cooper SE oder
Renault Twingo Z.E. etwa sind auf den obersten Rängen des TÜV-Report 2026 zu
finden. Gesamtsieger Mazda 2 fährt allerdings hybrid. Die Quote der erheblichen
Mängel (EM) steigt an: mit 0,9 Prozentpunkten auf 21,5 Prozent.
"Die Preise der Elektroautos sinken, wenn auch zuletzt nicht mehr so stark.
Dementsprechend zieht der Markt an. Gut zu wissen, dass die Fahrzeuge genauso
sicher sind wie die Verbrenner", sagt Jürgen Wolz, Leiter Service Line Mobility
bei der TÜV SÜD Division Mobility, und fügt hinzu: "Viele E-Autos sind sogar auf
den oberen Rängen zu finden." Blick auf die Zahlen insgesamt: Die
durchschnittliche Quote der erheblichen Mängel bei den 9,5 Millionen
untersuchten Fahrzeugen klettert auf 21,5 Prozent, das ist ein Plus von 0,9
Prozentpunkten. Der Anteil der Modelle mit nur geringen Mängeln steigt um 0,8
Prozentpunkte an, die Zahl der Autos ganz ohne Mängel geht um 1,8 Prozent
zurück, auf 66,1 Prozent, 0,5 Prozent sind verkehrsunsicher - gleiche Zahl wie
im vorangegangenen TÜV-Report.
Zum schlechteren Gesamtergebnis trägt auch das zunehmende Alter der Gesamtflotte
bei genauso wie das wohl monetär bedingte Aufschieben von wichtigen Reparaturen.
Laut Kraftfahrt-Bundesamt lag das durchschnittliche Alter der Autos hierzulande
zum Jahresbeginn bei 10,6 Jahren. Gebremst wird die Relevanz für das schlechtere
Abschneiden durch höheres Alter allerdings auch dadurch, dass die Fahrzeuge
inzwischen eine wesentlich höhere Qualität aufweisen.
E-Wagen-Gebrauchtmarkt zieht an
Der TÜV-Report bietet vor allem den Interessenten eines Gebrauchtwagens wichtige
Hinweise. Das gilt inzwischen auch für die wachsende Anzahl betrachteter
E-Modelle. Vor diesem Hintergrund ist es interessant, dass der
Gebrauchtwagenmarkt der Elektrofahrzeuge inzwischen anzieht. Die Gründe:
Größeres Vertrauen der Verbraucher in die Technologie und vor allem weiter
sinkende Preise.
Qualität untermauert Vertrauen
Der Blick auf die Ergebnisse der E-Fahrzeuge im TÜV-Report 2026 untermauert
größtenteils deren hohes Sicherheitsniveau. Ganz vorneweg, der Audi Q4 E-Tron,
ankämpfen, die Zukunft der Fahrzeuge ist elektrisch. Das zeigt sich auch im
aktuellen TÜV-Report 2026, der am 20. November 2025 veröffentlich wird: Immer
mehr E-Fahrzeuge tauchen in der Betrachtung auf, weil eine statistisch relevante
Anzahl in den TÜV-Prüfgassen erschienen ist. Insgesamt 18 E-Modelle sind 2026
auf den Mängellisten dabei. Wichtiges Ergebnis: In Sachen Wartung und
Haltbarkeit stehen sie den Verbrennern in Nichts nach. Im Gegenteil: Der Fiat
500 E ist sogar Klassenbester bei den Minis. Audi Q4 E-Tron, Mini Cooper SE oder
Renault Twingo Z.E. etwa sind auf den obersten Rängen des TÜV-Report 2026 zu
finden. Gesamtsieger Mazda 2 fährt allerdings hybrid. Die Quote der erheblichen
Mängel (EM) steigt an: mit 0,9 Prozentpunkten auf 21,5 Prozent.
"Die Preise der Elektroautos sinken, wenn auch zuletzt nicht mehr so stark.
Dementsprechend zieht der Markt an. Gut zu wissen, dass die Fahrzeuge genauso
sicher sind wie die Verbrenner", sagt Jürgen Wolz, Leiter Service Line Mobility
bei der TÜV SÜD Division Mobility, und fügt hinzu: "Viele E-Autos sind sogar auf
den oberen Rängen zu finden." Blick auf die Zahlen insgesamt: Die
durchschnittliche Quote der erheblichen Mängel bei den 9,5 Millionen
untersuchten Fahrzeugen klettert auf 21,5 Prozent, das ist ein Plus von 0,9
Prozentpunkten. Der Anteil der Modelle mit nur geringen Mängeln steigt um 0,8
Prozentpunkte an, die Zahl der Autos ganz ohne Mängel geht um 1,8 Prozent
zurück, auf 66,1 Prozent, 0,5 Prozent sind verkehrsunsicher - gleiche Zahl wie
im vorangegangenen TÜV-Report.
Zum schlechteren Gesamtergebnis trägt auch das zunehmende Alter der Gesamtflotte
bei genauso wie das wohl monetär bedingte Aufschieben von wichtigen Reparaturen.
Laut Kraftfahrt-Bundesamt lag das durchschnittliche Alter der Autos hierzulande
zum Jahresbeginn bei 10,6 Jahren. Gebremst wird die Relevanz für das schlechtere
Abschneiden durch höheres Alter allerdings auch dadurch, dass die Fahrzeuge
inzwischen eine wesentlich höhere Qualität aufweisen.
E-Wagen-Gebrauchtmarkt zieht an
Der TÜV-Report bietet vor allem den Interessenten eines Gebrauchtwagens wichtige
Hinweise. Das gilt inzwischen auch für die wachsende Anzahl betrachteter
E-Modelle. Vor diesem Hintergrund ist es interessant, dass der
Gebrauchtwagenmarkt der Elektrofahrzeuge inzwischen anzieht. Die Gründe:
Größeres Vertrauen der Verbraucher in die Technologie und vor allem weiter
sinkende Preise.
Qualität untermauert Vertrauen
Der Blick auf die Ergebnisse der E-Fahrzeuge im TÜV-Report 2026 untermauert
größtenteils deren hohes Sicherheitsniveau. Ganz vorneweg, der Audi Q4 E-Tron,
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte