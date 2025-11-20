Gebrauchte Elektroautos fahren in Sachen Sicherheit vorne mit (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUDI AktievorwärtsNachrichten zu AUDI

    München (ots) - Selbst wenn einige EU-Mitgliedsstaaten gegen das Verbrenner-Aus
    ankämpfen, die Zukunft der Fahrzeuge ist elektrisch. Das zeigt sich auch im
    aktuellen TÜV-Report 2026, der am 20. November 2025 veröffentlich wird: Immer
    mehr E-Fahrzeuge tauchen in der Betrachtung auf, weil eine statistisch relevante
    Anzahl in den TÜV-Prüfgassen erschienen ist. Insgesamt 18 E-Modelle sind 2026
    auf den Mängellisten dabei. Wichtiges Ergebnis: In Sachen Wartung und
    Haltbarkeit stehen sie den Verbrennern in Nichts nach. Im Gegenteil: Der Fiat
    500 E ist sogar Klassenbester bei den Minis. Audi Q4 E-Tron, Mini Cooper SE oder
    Renault Twingo Z.E. etwa sind auf den obersten Rängen des TÜV-Report 2026 zu
    finden. Gesamtsieger Mazda 2 fährt allerdings hybrid. Die Quote der erheblichen
    Mängel (EM) steigt an: mit 0,9 Prozentpunkten auf 21,5 Prozent.

    "Die Preise der Elektroautos sinken, wenn auch zuletzt nicht mehr so stark.
    Dementsprechend zieht der Markt an. Gut zu wissen, dass die Fahrzeuge genauso
    sicher sind wie die Verbrenner", sagt Jürgen Wolz, Leiter Service Line Mobility
    bei der TÜV SÜD Division Mobility, und fügt hinzu: "Viele E-Autos sind sogar auf
    den oberen Rängen zu finden." Blick auf die Zahlen insgesamt: Die
    durchschnittliche Quote der erheblichen Mängel bei den 9,5 Millionen
    untersuchten Fahrzeugen klettert auf 21,5 Prozent, das ist ein Plus von 0,9
    Prozentpunkten. Der Anteil der Modelle mit nur geringen Mängeln steigt um 0,8
    Prozentpunkte an, die Zahl der Autos ganz ohne Mängel geht um 1,8 Prozent
    zurück, auf 66,1 Prozent, 0,5 Prozent sind verkehrsunsicher - gleiche Zahl wie
    im vorangegangenen TÜV-Report.

    Zum schlechteren Gesamtergebnis trägt auch das zunehmende Alter der Gesamtflotte
    bei genauso wie das wohl monetär bedingte Aufschieben von wichtigen Reparaturen.
    Laut Kraftfahrt-Bundesamt lag das durchschnittliche Alter der Autos hierzulande
    zum Jahresbeginn bei 10,6 Jahren. Gebremst wird die Relevanz für das schlechtere
    Abschneiden durch höheres Alter allerdings auch dadurch, dass die Fahrzeuge
    inzwischen eine wesentlich höhere Qualität aufweisen.

    E-Wagen-Gebrauchtmarkt zieht an

    Der TÜV-Report bietet vor allem den Interessenten eines Gebrauchtwagens wichtige
    Hinweise. Das gilt inzwischen auch für die wachsende Anzahl betrachteter
    E-Modelle. Vor diesem Hintergrund ist es interessant, dass der
    Gebrauchtwagenmarkt der Elektrofahrzeuge inzwischen anzieht. Die Gründe:
    Größeres Vertrauen der Verbraucher in die Technologie und vor allem weiter
    sinkende Preise.

    Qualität untermauert Vertrauen

    Der Blick auf die Ergebnisse der E-Fahrzeuge im TÜV-Report 2026 untermauert
    größtenteils deren hohes Sicherheitsniveau. Ganz vorneweg, der Audi Q4 E-Tron,
