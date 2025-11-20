Gebrauchte Elektroautos fahren in Sachen Sicherheit vorne mit (FOTO)

München (ots) - Selbst wenn einige EU-Mitgliedsstaaten gegen das Verbrenner-Ausankämpfen, die Zukunft der Fahrzeuge ist elektrisch. Das zeigt sich auch imaktuellen TÜV-Report 2026, der am 20. November 2025 veröffentlich wird: Immermehr E-Fahrzeuge tauchen in der Betrachtung auf, weil eine statistisch relevanteAnzahl in den TÜV-Prüfgassen erschienen ist. Insgesamt 18 E-Modelle sind 2026auf den Mängellisten dabei. Wichtiges Ergebnis: In Sachen Wartung undHaltbarkeit stehen sie den Verbrennern in Nichts nach. Im Gegenteil: Der Fiat500 E ist sogar Klassenbester bei den Minis. Audi Q4 E-Tron, Mini Cooper SE oderRenault Twingo Z.E. etwa sind auf den obersten Rängen des TÜV-Report 2026 zufinden. Gesamtsieger Mazda 2 fährt allerdings hybrid. Die Quote der erheblichenMängel (EM) steigt an: mit 0,9 Prozentpunkten auf 21,5 Prozent."Die Preise der Elektroautos sinken, wenn auch zuletzt nicht mehr so stark.Dementsprechend zieht der Markt an. Gut zu wissen, dass die Fahrzeuge genausosicher sind wie die Verbrenner", sagt Jürgen Wolz, Leiter Service Line Mobilitybei der TÜV SÜD Division Mobility, und fügt hinzu: "Viele E-Autos sind sogar aufden oberen Rängen zu finden." Blick auf die Zahlen insgesamt: Diedurchschnittliche Quote der erheblichen Mängel bei den 9,5 Millionenuntersuchten Fahrzeugen klettert auf 21,5 Prozent, das ist ein Plus von 0,9Prozentpunkten. Der Anteil der Modelle mit nur geringen Mängeln steigt um 0,8Prozentpunkte an, die Zahl der Autos ganz ohne Mängel geht um 1,8 Prozentzurück, auf 66,1 Prozent, 0,5 Prozent sind verkehrsunsicher - gleiche Zahl wieim vorangegangenen TÜV-Report.Zum schlechteren Gesamtergebnis trägt auch das zunehmende Alter der Gesamtflottebei genauso wie das wohl monetär bedingte Aufschieben von wichtigen Reparaturen.Laut Kraftfahrt-Bundesamt lag das durchschnittliche Alter der Autos hierzulandezum Jahresbeginn bei 10,6 Jahren. Gebremst wird die Relevanz für das schlechtereAbschneiden durch höheres Alter allerdings auch dadurch, dass die Fahrzeugeinzwischen eine wesentlich höhere Qualität aufweisen.E-Wagen-Gebrauchtmarkt zieht anDer TÜV-Report bietet vor allem den Interessenten eines Gebrauchtwagens wichtigeHinweise. Das gilt inzwischen auch für die wachsende Anzahl betrachteterE-Modelle. Vor diesem Hintergrund ist es interessant, dass derGebrauchtwagenmarkt der Elektrofahrzeuge inzwischen anzieht. Die Gründe:Größeres Vertrauen der Verbraucher in die Technologie und vor allem weitersinkende Preise.Qualität untermauert VertrauenDer Blick auf die Ergebnisse der E-Fahrzeuge im TÜV-Report 2026 untermauertgrößtenteils deren hohes Sicherheitsniveau. Ganz vorneweg, der Audi Q4 E-Tron,