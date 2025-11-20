U.S. Polo Assn. erhält mehrere internationale Auszeichnungen für herausragende Leistungen in den Bereichen Marke, Inhalte und digitales Wachstum

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 20. November 2025 / USPA Global gab heute bekannt, dass U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), mit mehreren renommierten internationalen Preisen für ihre herausragenden Leistungen in den Bereichen Sport, Mode, Einzelhandel, Medien und Digital ausgezeichnet wurde.

Verwandtes Bild

Die weltweit bekannte, vom Sport inspirierte Marke wurde bei den Drapers Awards 2025, einer der renommiertesten Auszeichnungen der britischen Modebranche, zweimal als Finalist nominiert. U.S. Polo Assn. erhielt den „International Excellence Award” und wurde als Finalist in der Kategorie „Menswear Brand of the Year” nominiert, womit das bemerkenswerte Wachstum und die weltweiten Einzelhandelsleistungen in mehr als 190 Ländern gewürdigt wurden. Die Drapers Awards rückten Marken, Einzelhändler und Designer ins Rampenlicht, die die Zukunft der Modebranche prägen, und feierten dies am 12. November mit einer eleganten Galaveranstaltung im HAC in London, England, an der auch Brand Machine, der strategische Partner von U.S. Polo Assn. in der Region, teilnahm. U.S. Polo Assn. gewann neben anderen hochkarätigen Preisträgern des Abends, darunter Barbour, Primark und Marks & Spencer, um nur einige zu nennen.

Darüber hinaus wurde das globale Magazin von U.S. Polo Assn., Field X Fashion, Ausgabe 2, für den „Best Use of Print” bei den International Content Marketing Awards (ICMA) nominiert, wodurch seine kreative Erzählweise und sein herausragendes Design gewürdigt wurden. Die jährliche, weltweit erscheinende Publikation, präsentiert von U.S. Polo Assn., zeigt die Schnittstelle zwischen Sport, Mode, Philanthropie und Influencer-Events durch beeindruckende Fotografien, redaktionelle Beiträge und Highlights aus der globalen Kampagne 2025, die die Essenz der 135-jährigen Tradition von U.S. Polo Assn. einfängt. Die ICMA-Gewinner werden im Januar 2026 bekannt gegeben.

Als weiteren Beweis für seinen wachsenden digitalen Einfluss hat U.S. Polo Assn. auch den begehrten YouTube Gold Creator Award für mehr als eine Million Abonnenten auf dem offiziellen Kanal der Marke erhalten. Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von U.S. Polo Assn., Sportfans und Verbraucher weltweit durch hochwertige Videoinhalte, umfassende Berichterstattung über globale Sportereignisse und fesselndes Brand Storytelling anzusprechen.