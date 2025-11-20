Warum Immobilieninvestitionen heute einfacher sind als je zuvor (FOTO)

Hamburg (ots) - Attraktiver Vermögensaufbau mit Immobilien klingt für viele

immer noch kompliziert. Doch gerade in Zeiten schwankender Börsen und niedriger

Zinsen bieten sich neue Chancen - auch für Einsteiger. Stephan Gerlach, Gründer

der Hanseatischen Wohnungsgenossenschaft eG, zeigt mit seinem Angebot, wie der

Schritt zum eigenen Immobilienportfolio heute einfach gelingen kann. In diesem

Beitrag erfahren Sie, wie er Hürden abbaut, Wissen vermittelt und Wege zu

erfolgreichem Vermögensaufbau aufzeigt.



Trotz steigender Mieten und Schlagzeilen über Traumrenditen zögern viele junge

Menschen und Angestellte noch immer, in Immobilien zu investieren. Unsicherheit,

Unwissen und die Angst vor Fehlentscheidungen halten sie zurück. Viele glauben,

Immobilien seien nur etwas für Vermögende mit großem Startkapital. Doch das ist

ein Irrtum. "Viele scheitern schlicht daran, dass sie zentrale Erfolgsfaktoren

wie Standortentwicklung, Finanzierungsmodelle oder Mietrenditen unterschätzen",

erklärt Stephan Gerlach, Gründer der Hanseatischen Wohnungsgenossenschaft eG.

"Eine Investition auf bloßem Bauchgefühl endet leider häufig in Enttäuschung

oder gar realem Vermögensverlust."







strukturierte Strategie", fügt er hinzu. "Wer weiß, wie man lohnende Objekte

findet, clever finanziert und die wichtigsten Erfolgshebel nutzt, kann selbst

mit geringen Mitteln ein beachtliches Immobilienportfolio aufbauen." Stephan

Gerlach möchte das oft kompliziert wirkende Immobilienthema für alle zugänglich

machen. Über die Hanseatische Wohnungsgenossenschaft eG und praxisnahe

Wissensvermittlung zeigt er, wie selbst Einsteiger zum Immobilieninvestor werden

können. Mit Erklärvideos, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und persönlicher

Betreuung vermittelt er komplexes Know-how einfach und verständlich. In seinem

kostenfrei erhältlichen Buch "Die Immobilienformel" bündelt der

Spiegel-Bestseller-Autor seine erprobten Methoden zu einem Leitfaden, der

Investoren sicher und risikobewusst durch den gesamten Investitionsprozess

führt.



Immobilien als stabile Grundlage für den Vermögensaufbau



Immobilien werden seit Jahrzehnten als eine der sichersten und ertragreichsten

Kapitalanlagen gehandelt. In Zeiten, in denen Tagesgeldzinsen nicht mit der

Inflation Schritt halten und Aktienmärkte immer wieder für Überraschungen

sorgen, wächst das Bedürfnis nach einem verlässlichen Sachwert, der langfristig

Bestand hat. "Wohnraum bleibt gefragt - auch in konjunkturell schwierigen

Phasen. Das sorgt für eine solide Nachfrage und macht Immobilien zum

inflationsgeschützten Vermögensbaustein", erklärt Stephan Gerlach. Die Vorteile Seite 1 von 2 Seite 2 ►





