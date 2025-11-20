Neuer Sektor "Möbel, Holzwerkstoffe und Spanplatten" für die Produktentwicklung mit Paludikultur gewonnen (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHymer AktievorwärtsNachrichten zu Hymer

    Hamburg (ots) - Auf der Jahresveranstaltung der Allianz der Pioniere im Rahmen
    der toMOORow-Initiative am 28. Oktober 2025 in Berlin wurde offiziell bekannt
    gegeben: Die Allianz der Pioniere erweitert sich um einen neuen, wichtigen
    Wirtschaftssektor "Möbel, Holzwerkstoffe und Spanplatten", der sich als dritter
    den bereits etablierten Sektoren "Papier & Verpackung" und "Bau & Dämmstoffe"
    anschließt. Gleichzeitig begrüßt die Allianz der Pioniere zwei neue
    Wirtschaftspartner: den führenden Holzwerkstoffproduzenten Pfleiderer und die
    Erwin Hymer Group als renommierten Hersteller von Freizeitfahrzeugen. Mit ihnen
    wird weiteres Potenzial für die Entwicklung innovativer Produkte und
    skalierfähiger Wertschöpfungsketten mit nachwachsenden Rohstoffen aus
    wiedervernässten Mooren erschlossen.

    Pfleiderer und die Erwin Hymer Group werden ab sofort gemeinsam mit den
    bestehenden Allianzpartnern OTTO, toom und OBI an der Entwicklung nachhaltiger
    Pilotprodukte arbeiten. Diese Erweiterung unterstreicht die wachsende Bedeutung
    der Paludi-Biomasse als regionale Rohstoffquelle und eröffnet neue Möglichkeiten
    für innovative Anwendungen.

    Für den Aufbau von skalierbaren Wertschöpfungsketten für Paludikultur-Rohstoffe
    ist der Wirtschaftssektor "Möbel, Holzwerkstoffe und Spanplatten" von zentraler
    Bedeutung. Dazu erklärt Claudia Bühler, Vorständin der Umweltstiftung Michael
    Otto:

    "Der Auf- und Ausbau von skalierfähigen Wertschöpfungsketten mit Paludi-Biomasse
    ist entscheidend, um einen tragfähigen Markt für diesen Rohstoff zu schaffen.
    Tragfähig bedeutet, dass nicht nur Unternehmen einen regionalen, ökologisch
    wertvollen Rohstoff erhalten, sondern dass auch die Landwirtschaft eine sichere
    und einträgliche Einnahmequelle aus ihren nassen Flächen generieren kann, wenn
    nach der Wiedervernässung Ackerbau und Grünland nicht mehr möglich sind. Denn
    nur so kann wirkungsvoller Umwelt- und Klimaschutz gelingen, dem wir uns als
    Umweltstiftung Michael Otto verschrieben haben."

    Die deutsche Holzindustrie erwirtschaftete in 2022 einen Umsatz von 45
    Milliarden Euro, 42% davon im Bereich Möbel. In der Produktion von Spanplatten
    war Deutschland 2023 mit 16% des europäischen Produktionsvolumens führend. In
    diesem starken Sektor der deutschen Wirtschaft besteht also großes Potenzial für
    den erfolgreichen Einsatz von Paludi-Biomasse. Die Rohstoffe aus nassen
    Moorflächen bieten hier nicht nur durch ihre positive Klima- und
    Biodiversitätsschutzwirkung signifikante Vorteile. Als regionale nachwachsende
    Ressource kann Paludi-Biomasse auch als Substitut für fossile Materialien und
    Holz dienen.

    Eindrucksvolle Beweise für das Potenzial von Paludikultur-Produkten lieferten
    auf der Jahresveranstaltung OTTO sowie OBI in Kooperation mit LEIPA. Ihre
    gelungenen Produktinnovationen, Kartonagen mit Paludikultur-Anteil, wurden sogar
    mit dem Deutschen Verpackungspreis 2025 ausgezeichnet. Das große Potenzial von
    Paludikultur für Landwirtschaft, Wirtschaft und Gesellschaft wird auch politisch
    anerkannt. So kündigte Olaf Schäfer, Unterabteilungsleiter für Klimaschutz,
    Biodiversität, Fischerei und Bioökonomie im Bundesministerium für
    Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) auf der Jahresveranstaltung an, die
    Förderprogramme für Paludikultur als Zukunftsmodell und Motor für Klimaschutz
    und regionale Wertschöpfung weiter auszubauen. Auch Oliver Conz,
    Abteilungsleiter für Naturschutz, nachhaltige Naturnutzung und natürlicher
    Klimaschutz im Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und
    nukleare Sicherheit (BMUKN), unterstrich die zentrale Bedeutung von Paludikultur
    für den natürlichen Klimaschutz und sicherte die langfristige politische
    Unterstützung der nassen Bewirtschaftung von Mooren zu.

    Weitere Informationen:

    toMOORow ist eine Initiative der Umweltstiftung Michael Otto und der Michael
    Succow Stiftung, Partner im Greifswald Moor Centrum. Gemeinsam mit der
    Universität Greifswald startete im März 2024 das knapp 3-jährige Verbundvorhaben
    PaludiAllianz, das vom BMLEH über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
    (FNR) aus dem Sondervermögen "Klima- und Transformationsfonds (KTF)" gefördert
    wird.

    https://tomoorow.org/

