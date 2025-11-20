Allianz der Pioniere wächst
Neuer Sektor "Möbel, Holzwerkstoffe und Spanplatten" für die Produktentwicklung mit Paludikultur gewonnen (FOTO)
Hamburg (ots) - Auf der Jahresveranstaltung der Allianz der Pioniere im Rahmen
der toMOORow-Initiative am 28. Oktober 2025 in Berlin wurde offiziell bekannt
gegeben: Die Allianz der Pioniere erweitert sich um einen neuen, wichtigen
Wirtschaftssektor "Möbel, Holzwerkstoffe und Spanplatten", der sich als dritter
den bereits etablierten Sektoren "Papier & Verpackung" und "Bau & Dämmstoffe"
anschließt. Gleichzeitig begrüßt die Allianz der Pioniere zwei neue
Wirtschaftspartner: den führenden Holzwerkstoffproduzenten Pfleiderer und die
Erwin Hymer Group als renommierten Hersteller von Freizeitfahrzeugen. Mit ihnen
wird weiteres Potenzial für die Entwicklung innovativer Produkte und
skalierfähiger Wertschöpfungsketten mit nachwachsenden Rohstoffen aus
wiedervernässten Mooren erschlossen.
Pfleiderer und die Erwin Hymer Group werden ab sofort gemeinsam mit den
bestehenden Allianzpartnern OTTO, toom und OBI an der Entwicklung nachhaltiger
Pilotprodukte arbeiten. Diese Erweiterung unterstreicht die wachsende Bedeutung
der Paludi-Biomasse als regionale Rohstoffquelle und eröffnet neue Möglichkeiten
für innovative Anwendungen.
Für den Aufbau von skalierbaren Wertschöpfungsketten für Paludikultur-Rohstoffe
ist der Wirtschaftssektor "Möbel, Holzwerkstoffe und Spanplatten" von zentraler
Bedeutung. Dazu erklärt Claudia Bühler, Vorständin der Umweltstiftung Michael
Otto:
"Der Auf- und Ausbau von skalierfähigen Wertschöpfungsketten mit Paludi-Biomasse
ist entscheidend, um einen tragfähigen Markt für diesen Rohstoff zu schaffen.
Tragfähig bedeutet, dass nicht nur Unternehmen einen regionalen, ökologisch
wertvollen Rohstoff erhalten, sondern dass auch die Landwirtschaft eine sichere
und einträgliche Einnahmequelle aus ihren nassen Flächen generieren kann, wenn
nach der Wiedervernässung Ackerbau und Grünland nicht mehr möglich sind. Denn
nur so kann wirkungsvoller Umwelt- und Klimaschutz gelingen, dem wir uns als
Umweltstiftung Michael Otto verschrieben haben."
Die deutsche Holzindustrie erwirtschaftete in 2022 einen Umsatz von 45
Milliarden Euro, 42% davon im Bereich Möbel. In der Produktion von Spanplatten
war Deutschland 2023 mit 16% des europäischen Produktionsvolumens führend. In
diesem starken Sektor der deutschen Wirtschaft besteht also großes Potenzial für
den erfolgreichen Einsatz von Paludi-Biomasse. Die Rohstoffe aus nassen
Moorflächen bieten hier nicht nur durch ihre positive Klima- und
Biodiversitätsschutzwirkung signifikante Vorteile. Als regionale nachwachsende
Ressource kann Paludi-Biomasse auch als Substitut für fossile Materialien und
Holz dienen.
Eindrucksvolle Beweise für das Potenzial von Paludikultur-Produkten lieferten
auf der Jahresveranstaltung OTTO sowie OBI in Kooperation mit LEIPA. Ihre
gelungenen Produktinnovationen, Kartonagen mit Paludikultur-Anteil, wurden sogar
mit dem Deutschen Verpackungspreis 2025 ausgezeichnet. Das große Potenzial von
Paludikultur für Landwirtschaft, Wirtschaft und Gesellschaft wird auch politisch
anerkannt. So kündigte Olaf Schäfer, Unterabteilungsleiter für Klimaschutz,
Biodiversität, Fischerei und Bioökonomie im Bundesministerium für
Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) auf der Jahresveranstaltung an, die
Förderprogramme für Paludikultur als Zukunftsmodell und Motor für Klimaschutz
und regionale Wertschöpfung weiter auszubauen. Auch Oliver Conz,
Abteilungsleiter für Naturschutz, nachhaltige Naturnutzung und natürlicher
Klimaschutz im Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und
nukleare Sicherheit (BMUKN), unterstrich die zentrale Bedeutung von Paludikultur
für den natürlichen Klimaschutz und sicherte die langfristige politische
Unterstützung der nassen Bewirtschaftung von Mooren zu.
Weitere Informationen:
toMOORow ist eine Initiative der Umweltstiftung Michael Otto und der Michael
Succow Stiftung, Partner im Greifswald Moor Centrum. Gemeinsam mit der
Universität Greifswald startete im März 2024 das knapp 3-jährige Verbundvorhaben
PaludiAllianz, das vom BMLEH über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
(FNR) aus dem Sondervermögen "Klima- und Transformationsfonds (KTF)" gefördert
wird.
https://tomoorow.org/
Pressekontakt:
Janne Roll
Projektleiterin Kommunikation & Dialogformate
E-Mail: mailto:janne.roll@umweltstiftungmichaelotto.org
Telefon: +49 (40) 6461-7155
Lukas Mikolajczyk
Projektkoordinator PaludiAllianz / toMOORow
E-Mail: mailto:lukas.mikolajczyk@umweltstiftungmichaelotto.org
Telefon: +49 (40) 6461-7172
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77764/6162611
OTS: Umweltstiftung Michael Otto
