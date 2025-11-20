Neuer Sektor "Möbel, Holzwerkstoffe und Spanplatten" für die Produktentwicklung mit Paludikultur gewonnen (FOTO)

Hamburg (ots) - Auf der Jahresveranstaltung der Allianz der Pioniere im Rahmen

der toMOORow-Initiative am 28. Oktober 2025 in Berlin wurde offiziell bekannt

gegeben: Die Allianz der Pioniere erweitert sich um einen neuen, wichtigen

Wirtschaftssektor "Möbel, Holzwerkstoffe und Spanplatten", der sich als dritter

den bereits etablierten Sektoren "Papier & Verpackung" und "Bau & Dämmstoffe"

anschließt. Gleichzeitig begrüßt die Allianz der Pioniere zwei neue

Wirtschaftspartner: den führenden Holzwerkstoffproduzenten Pfleiderer und die

Erwin Hymer Group als renommierten Hersteller von Freizeitfahrzeugen. Mit ihnen

wird weiteres Potenzial für die Entwicklung innovativer Produkte und

skalierfähiger Wertschöpfungsketten mit nachwachsenden Rohstoffen aus

wiedervernässten Mooren erschlossen.



Pfleiderer und die Erwin Hymer Group werden ab sofort gemeinsam mit den

bestehenden Allianzpartnern OTTO, toom und OBI an der Entwicklung nachhaltiger

Pilotprodukte arbeiten. Diese Erweiterung unterstreicht die wachsende Bedeutung

der Paludi-Biomasse als regionale Rohstoffquelle und eröffnet neue Möglichkeiten

für innovative Anwendungen.







ist der Wirtschaftssektor "Möbel, Holzwerkstoffe und Spanplatten" von zentraler

Bedeutung. Dazu erklärt Claudia Bühler, Vorständin der Umweltstiftung Michael

Otto:



"Der Auf- und Ausbau von skalierfähigen Wertschöpfungsketten mit Paludi-Biomasse

ist entscheidend, um einen tragfähigen Markt für diesen Rohstoff zu schaffen.

Tragfähig bedeutet, dass nicht nur Unternehmen einen regionalen, ökologisch

wertvollen Rohstoff erhalten, sondern dass auch die Landwirtschaft eine sichere

und einträgliche Einnahmequelle aus ihren nassen Flächen generieren kann, wenn

nach der Wiedervernässung Ackerbau und Grünland nicht mehr möglich sind. Denn

nur so kann wirkungsvoller Umwelt- und Klimaschutz gelingen, dem wir uns als

Umweltstiftung Michael Otto verschrieben haben."



Die deutsche Holzindustrie erwirtschaftete in 2022 einen Umsatz von 45

Milliarden Euro, 42% davon im Bereich Möbel. In der Produktion von Spanplatten

war Deutschland 2023 mit 16% des europäischen Produktionsvolumens führend. In

diesem starken Sektor der deutschen Wirtschaft besteht also großes Potenzial für

den erfolgreichen Einsatz von Paludi-Biomasse. Die

Moorflächen bieten hier nicht nur durch ihre positive Klima- und

Biodiversitätsschutzwirkung signifikante Vorteile. Als regionale nachwachsende

Ressource kann Paludi-Biomasse auch als Substitut für fossile Materialien und





Eindrucksvolle Beweise für das Potenzial von Paludikultur-Produkten lieferten

auf der Jahresveranstaltung OTTO sowie OBI in Kooperation mit LEIPA. Ihre

gelungenen Produktinnovationen, Kartonagen mit Paludikultur-Anteil, wurden sogar

mit dem Deutschen Verpackungspreis 2025 ausgezeichnet. Das große Potenzial von

Paludikultur für Landwirtschaft, Wirtschaft und Gesellschaft wird auch politisch

anerkannt. So kündigte Olaf Schäfer, Unterabteilungsleiter für Klimaschutz,

Biodiversität, Fischerei und Bioökonomie im Bundesministerium für

Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) auf der Jahresveranstaltung an, die

Förderprogramme für Paludikultur als Zukunftsmodell und Motor für Klimaschutz

und regionale Wertschöpfung weiter auszubauen. Auch Oliver Conz,

Abteilungsleiter für Naturschutz, nachhaltige Naturnutzung und natürlicher

Klimaschutz im Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und

nukleare Sicherheit (BMUKN), unterstrich die zentrale Bedeutung von Paludikultur

für den natürlichen Klimaschutz und sicherte die langfristige politische

Unterstützung der nassen Bewirtschaftung von Mooren zu.



Weitere Informationen:



toMOORow ist eine Initiative der Umweltstiftung Michael Otto und der Michael

Succow Stiftung, Partner im Greifswald Moor Centrum. Gemeinsam mit der

Universität Greifswald startete im März 2024 das knapp 3-jährige Verbundvorhaben

PaludiAllianz, das vom BMLEH über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.

(FNR) aus dem Sondervermögen "Klima- und Transformationsfonds (KTF)" gefördert

wird.



https://tomoorow.org/



Pressekontakt:



Janne Roll

Projektleiterin Kommunikation & Dialogformate

E-Mail: mailto:janne.roll@umweltstiftungmichaelotto.org

Telefon: +49 (40) 6461-7155



Lukas Mikolajczyk

Projektkoordinator PaludiAllianz / toMOORow

E-Mail: mailto:lukas.mikolajczyk@umweltstiftungmichaelotto.org

Telefon: +49 (40) 6461-7172



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77764/6162611

OTS: Umweltstiftung Michael Otto







