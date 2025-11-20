Wie die Signum Real Estate GmbH Anlegern dabei hilft, teure Fehlentscheidungen zu vermeiden (FOTO)

Lengede (ots) - Stabile Mieteinnahmen, langfristiger Vermögensaufbau und sichere

Altersvorsorge - viele Immobilienkäufer und Anleger träumen davon. Doch der

deutsche Immobilienmarkt ist komplex, verlockende Hochglanzexposés verschleiern

oft größere Risiken. Wie gelingt es dabei also, Fehlentscheidungen konsequent zu

vermeiden und stattdessen erfolgreich in Immobilien zu investieren?



Hohe Einkommen, erste Erfolge im Job und der Wunsch nach finanzieller

Unabhängigkeit sorgen häufig dafür, dass Anleger vorschnell in den

Immobilienmarkt einsteigen. Sie vertrauen auf ihr Bauchgefühl, werden von

Broschüren und vermeintlichen Schnäppchen verführt und übersehen dabei die

eigentliche Komplexität. Undurchsichtige Finanzierungsmodelle, ständig

wechselnde Ansprechpartner, intransparente Maklerprovisionen und oft überhöhte

Einstiegspreise: Schnell wird der Weg zum eigenen Portfolio zum

undurchdringlichen Dschungel. Selbst Anleger, die bereits erste Erfahrungen

sammeln konnten, stoßen ohne professionelle Begleitung wiederholt an ihre

Grenzen. "Unüberlegte Entscheidungen führen im Immobiliensektor oft zu teuren

Fehlkäufen, die den Vermögensaufbau auf Jahre hinaus blockieren", warnt Tim

Segler, Geschäftsführer der Signum Real Estate GmbH.







nicht den Zufall als Berater", fügt er hinzu. Genau darauf setzt Tim Segler mit

der Signum Real Estate GmbH: Hier wird jedes Investment als Prozess begriffen,

bei dem Fakten, Erfahrung und Strategie statt Emotionen und blindem Vertrauen

den Ausschlag geben. Der maßgeschneiderte Ansatz vermeidet dabei nicht nur

kurzfristige Risiken, sondern sorgt dafür, dass Anleger ihre Ziele wirklich

erreichen: Sei es Kapitalaufbau, Altersvorsorge oder ein stetiger Cashflow.

"Unsere Kunden profitieren davon, dass wir sämtliche Objekte bereits gründlich

geprüft, durchdacht saniert und damit langfristig wertstabil gemacht haben",

erklärt Tim Segler. Worauf es dabei in der Praxis ankommt und welche typischen

Fehler Anleger vermeiden sollten, erfahren Sie hier.



Fehler 1: Bauchentscheidungen statt Faktenkontrolle



Viele Anleger kaufen Immobilien spontan, weil die Fassade beeindruckt oder ein

Exposé große Versprechen macht. Doch oft fehlen objektive Informationen zu

Substanz, Mieterstruktur oder Wertsteigerungschancen. Das Risiko: teure

Sanierungen, Leerstände oder massive Wertverluste. Bei der Signum Real Estate

GmbH wird hingegen jedes Objekt in mehreren Stufen geprüft, von der Bausubstanz

bis zu den Rahmenbedingungen am Standort. Erst wenn alle Risiken realistisch

bewertet sind, kommt es zum Ankauf und zur späteren Vermittlung an Anleger. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





