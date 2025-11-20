    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Strategisch statt spontan

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wie die Signum Real Estate GmbH Anlegern dabei hilft, teure Fehlentscheidungen zu vermeiden (FOTO)

    Lengede (ots) - Stabile Mieteinnahmen, langfristiger Vermögensaufbau und sichere
    Altersvorsorge - viele Immobilienkäufer und Anleger träumen davon. Doch der
    deutsche Immobilienmarkt ist komplex, verlockende Hochglanzexposés verschleiern
    oft größere Risiken. Wie gelingt es dabei also, Fehlentscheidungen konsequent zu
    vermeiden und stattdessen erfolgreich in Immobilien zu investieren?

    Hohe Einkommen, erste Erfolge im Job und der Wunsch nach finanzieller
    Unabhängigkeit sorgen häufig dafür, dass Anleger vorschnell in den
    Immobilienmarkt einsteigen. Sie vertrauen auf ihr Bauchgefühl, werden von
    Broschüren und vermeintlichen Schnäppchen verführt und übersehen dabei die
    eigentliche Komplexität. Undurchsichtige Finanzierungsmodelle, ständig
    wechselnde Ansprechpartner, intransparente Maklerprovisionen und oft überhöhte
    Einstiegspreise: Schnell wird der Weg zum eigenen Portfolio zum
    undurchdringlichen Dschungel. Selbst Anleger, die bereits erste Erfahrungen
    sammeln konnten, stoßen ohne professionelle Begleitung wiederholt an ihre
    Grenzen. "Unüberlegte Entscheidungen führen im Immobiliensektor oft zu teuren
    Fehlkäufen, die den Vermögensaufbau auf Jahre hinaus blockieren", warnt Tim
    Segler, Geschäftsführer der Signum Real Estate GmbH.

    "Wer langfristig erfolgreich investieren will, braucht daher einen klaren Plan -
    nicht den Zufall als Berater", fügt er hinzu. Genau darauf setzt Tim Segler mit
    der Signum Real Estate GmbH: Hier wird jedes Investment als Prozess begriffen,
    bei dem Fakten, Erfahrung und Strategie statt Emotionen und blindem Vertrauen
    den Ausschlag geben. Der maßgeschneiderte Ansatz vermeidet dabei nicht nur
    kurzfristige Risiken, sondern sorgt dafür, dass Anleger ihre Ziele wirklich
    erreichen: Sei es Kapitalaufbau, Altersvorsorge oder ein stetiger Cashflow.
    "Unsere Kunden profitieren davon, dass wir sämtliche Objekte bereits gründlich
    geprüft, durchdacht saniert und damit langfristig wertstabil gemacht haben",
    erklärt Tim Segler. Worauf es dabei in der Praxis ankommt und welche typischen
    Fehler Anleger vermeiden sollten, erfahren Sie hier.

    Fehler 1: Bauchentscheidungen statt Faktenkontrolle

    Viele Anleger kaufen Immobilien spontan, weil die Fassade beeindruckt oder ein
    Exposé große Versprechen macht. Doch oft fehlen objektive Informationen zu
    Substanz, Mieterstruktur oder Wertsteigerungschancen. Das Risiko: teure
    Sanierungen, Leerstände oder massive Wertverluste. Bei der Signum Real Estate
    GmbH wird hingegen jedes Objekt in mehreren Stufen geprüft, von der Bausubstanz
    bis zu den Rahmenbedingungen am Standort. Erst wenn alle Risiken realistisch
    bewertet sind, kommt es zum Ankauf und zur späteren Vermittlung an Anleger.
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Strategisch statt spontan Wie die Signum Real Estate GmbH Anlegern dabei hilft, teure Fehlentscheidungen zu vermeiden (FOTO) Stabile Mieteinnahmen, langfristiger Vermögensaufbau und sichere Altersvorsorge - viele Immobilienkäufer und Anleger träumen davon. Doch der deutsche Immobilienmarkt ist komplex, verlockende Hochglanzexposés verschleiern oft größere Risiken. Wie …