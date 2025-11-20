Strategisch statt spontan
Wie die Signum Real Estate GmbH Anlegern dabei hilft, teure Fehlentscheidungen zu vermeiden (FOTO)
Lengede (ots) - Stabile Mieteinnahmen, langfristiger Vermögensaufbau und sichere
Altersvorsorge - viele Immobilienkäufer und Anleger träumen davon. Doch der
deutsche Immobilienmarkt ist komplex, verlockende Hochglanzexposés verschleiern
oft größere Risiken. Wie gelingt es dabei also, Fehlentscheidungen konsequent zu
vermeiden und stattdessen erfolgreich in Immobilien zu investieren?
Hohe Einkommen, erste Erfolge im Job und der Wunsch nach finanzieller
Unabhängigkeit sorgen häufig dafür, dass Anleger vorschnell in den
Immobilienmarkt einsteigen. Sie vertrauen auf ihr Bauchgefühl, werden von
Broschüren und vermeintlichen Schnäppchen verführt und übersehen dabei die
eigentliche Komplexität. Undurchsichtige Finanzierungsmodelle, ständig
wechselnde Ansprechpartner, intransparente Maklerprovisionen und oft überhöhte
Einstiegspreise: Schnell wird der Weg zum eigenen Portfolio zum
undurchdringlichen Dschungel. Selbst Anleger, die bereits erste Erfahrungen
sammeln konnten, stoßen ohne professionelle Begleitung wiederholt an ihre
Grenzen. "Unüberlegte Entscheidungen führen im Immobiliensektor oft zu teuren
Fehlkäufen, die den Vermögensaufbau auf Jahre hinaus blockieren", warnt Tim
Segler, Geschäftsführer der Signum Real Estate GmbH.
