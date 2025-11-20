Top-Noten für DAK-Gesundheit

Hamburg (ots) - Bestnoten für die DAK-Gesundheit: In aktuellen bundesweiten

Vergleichen durch das Deutsche Finanz-Service-Institut (DFSI) schneidet die

Krankenkasse in mehreren Kategorien sehr gut ab. Insbesondere das

DAK-Bonusprogramm erhält Spitzenbewertungen und hebt sich aufgrund seiner

besonderen Familienfreundlichkeit von Angeboten anderer Kassen ab. Zudem werden

der DAK-Kundenservice sowie das Leistungsangebot mit "sehr gut" bewertet.



In ihrem Programm für Kinder, Erwachsene und Familien bietet die Krankenkasse

die Möglichkeit an, sich für gesammelte Bonuspunkte Geldprämien auszahlen zu

lassen. Alternativ können sich Versicherte besondere Gesundheitsleistungen wie

etwa die professionelle Zahnreinigung, osteopathische Behandlungen oder Sport-

und Fitnessausrüstungen mit bis zu 500 Euro jährlich bezuschussen lassen. Vor

allem Familien profitieren vom Bonusprogramm.





Im DFSI-Ranking erhält das DAK-Bonusangebot Spitzennoten und belegt Platz eins

der "Top-Bonusprogramme". Zudem werden das Bonusprogramm für Erwachsene, das

Bonusprogramm für Familien sowie die Bonuszahlungen für Babys jeweils als

"hervorragend" eingestuft. Das Programm für Kinder (bis 14 Jahre) erhält das

Prädikat "sehr gut". Ausgewertet wurden die Programme von 67 bundesweiten

Krankenkassen. Die Tester haben beispielsweise analysiert, für welche Maßnahmen

die Kassen Boni verteilen, ob die Punkte- und Geldwerte ins nächste Jahr

übertragen werden und ob kostenfrei mitversicherte Angehörige ebenfalls

teilnehmen können. Die Ergebnisse wurden im Wirtschaftsmagazin Focus Money

veröffentlicht. Ein weiterer GKV-Vergleich im Handelsblatt bestätigt die

besondere Familienfreundlichkeit des DAK-Bonusprogramms. Zum Beispiel können

Eltern im ersten Lebensjahr ihres Babys Prämien in Höhe von 600 Euro erhalten,

wenn alle notwendigen Untersuchungen wahrgenommen wurden.



Das DFSI-Rating im Handelsblatt bescheinigt der DAK-Gesundheit darüber hinaus

einen "sehr guten" Kundenservice und hebt u.a. die digitalen Angebote sowie das

Frühwarnsystem gegen Mediensucht und Depressionen bei Kindern und Jugendlichen

hervor, das die Kasse als einzige anbietet. Auch der digitale Service wie zum

Beispiel das Angebot der DAK App in englischer Sprache wird geschätzt.

Grundsätzlich misst die DAK-Gesundheit digitalen Gesundheitsleistungen einen

hohen Stellenwert bei. Gerade für junge Versicherte sind Angebote wie der

digitale Hautcheck, die Online-Coachings oder Videosprechstunden wichtig.

Gleichzeitig trägt die Kasse Sorge dafür, auch für weniger digitalaffine

Versicherte gut erreichbar zu sein und setzt daher weiterhin auf ein

bundesweites Netz mit rund 300 Geschäftsstellen. Zudem unterstützt das Team der

DAK-Kundenberatung jederzeit bei der Nutzung digitaler Angebote.



An der Analyse des Deutschen Finanz-Service-Instituts (DFSI) für Focus Money

(Ausgabe 45/2025) haben 67 Kassen teilgenommen. Für das GKV-Rating 2025 vom

Handelsblatt hat das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) den Leistungs- und

Servicestandard gesetzlicher Krankenkassen in den drei Kategorien Finanzkraft,

Leistungen und Service bewertet. Mit 5,4 Millionen Versicherten ist die

DAK-Gesundheit eine der größten Kassen Deutschlands. Weitere Informationen gibt

es unter http://www.dak.de/bonus .



