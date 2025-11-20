    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Top-Noten für DAK-Gesundheit

    Hamburg (ots) - Bestnoten für die DAK-Gesundheit: In aktuellen bundesweiten
    Vergleichen durch das Deutsche Finanz-Service-Institut (DFSI) schneidet die
    Krankenkasse in mehreren Kategorien sehr gut ab. Insbesondere das
    DAK-Bonusprogramm erhält Spitzenbewertungen und hebt sich aufgrund seiner
    besonderen Familienfreundlichkeit von Angeboten anderer Kassen ab. Zudem werden
    der DAK-Kundenservice sowie das Leistungsangebot mit "sehr gut" bewertet.

    In ihrem Programm für Kinder, Erwachsene und Familien bietet die Krankenkasse
    die Möglichkeit an, sich für gesammelte Bonuspunkte Geldprämien auszahlen zu
    lassen. Alternativ können sich Versicherte besondere Gesundheitsleistungen wie
    etwa die professionelle Zahnreinigung, osteopathische Behandlungen oder Sport-
    und Fitnessausrüstungen mit bis zu 500 Euro jährlich bezuschussen lassen. Vor
    allem Familien profitieren vom Bonusprogramm.

    Im DFSI-Ranking erhält das DAK-Bonusangebot Spitzennoten und belegt Platz eins
    der "Top-Bonusprogramme". Zudem werden das Bonusprogramm für Erwachsene, das
    Bonusprogramm für Familien sowie die Bonuszahlungen für Babys jeweils als
    "hervorragend" eingestuft. Das Programm für Kinder (bis 14 Jahre) erhält das
    Prädikat "sehr gut". Ausgewertet wurden die Programme von 67 bundesweiten
    Krankenkassen. Die Tester haben beispielsweise analysiert, für welche Maßnahmen
    die Kassen Boni verteilen, ob die Punkte- und Geldwerte ins nächste Jahr
    übertragen werden und ob kostenfrei mitversicherte Angehörige ebenfalls
    teilnehmen können. Die Ergebnisse wurden im Wirtschaftsmagazin Focus Money
    veröffentlicht. Ein weiterer GKV-Vergleich im Handelsblatt bestätigt die
    besondere Familienfreundlichkeit des DAK-Bonusprogramms. Zum Beispiel können
    Eltern im ersten Lebensjahr ihres Babys Prämien in Höhe von 600 Euro erhalten,
    wenn alle notwendigen Untersuchungen wahrgenommen wurden.

    Das DFSI-Rating im Handelsblatt bescheinigt der DAK-Gesundheit darüber hinaus
    einen "sehr guten" Kundenservice und hebt u.a. die digitalen Angebote sowie das
    Frühwarnsystem gegen Mediensucht und Depressionen bei Kindern und Jugendlichen
    hervor, das die Kasse als einzige anbietet. Auch der digitale Service wie zum
    Beispiel das Angebot der DAK App in englischer Sprache wird geschätzt.
    Grundsätzlich misst die DAK-Gesundheit digitalen Gesundheitsleistungen einen
    hohen Stellenwert bei. Gerade für junge Versicherte sind Angebote wie der
    digitale Hautcheck, die Online-Coachings oder Videosprechstunden wichtig.
    Gleichzeitig trägt die Kasse Sorge dafür, auch für weniger digitalaffine
    Versicherte gut erreichbar zu sein und setzt daher weiterhin auf ein
    bundesweites Netz mit rund 300 Geschäftsstellen. Zudem unterstützt das Team der
    DAK-Kundenberatung jederzeit bei der Nutzung digitaler Angebote.

    An der Analyse des Deutschen Finanz-Service-Instituts (DFSI) für Focus Money
    (Ausgabe 45/2025) haben 67 Kassen teilgenommen. Für das GKV-Rating 2025 vom
    Handelsblatt hat das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) den Leistungs- und
    Servicestandard gesetzlicher Krankenkassen in den drei Kategorien Finanzkraft,
    Leistungen und Service bewertet. Mit 5,4 Millionen Versicherten ist die
    DAK-Gesundheit eine der größten Kassen Deutschlands. Weitere Informationen gibt
    es unter http://www.dak.de/bonus .

