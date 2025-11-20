Kassenrankings
Top-Noten für DAK-Gesundheit
Hamburg (ots) - Bestnoten für die DAK-Gesundheit: In aktuellen bundesweiten
Vergleichen durch das Deutsche Finanz-Service-Institut (DFSI) schneidet die
Krankenkasse in mehreren Kategorien sehr gut ab. Insbesondere das
DAK-Bonusprogramm erhält Spitzenbewertungen und hebt sich aufgrund seiner
besonderen Familienfreundlichkeit von Angeboten anderer Kassen ab. Zudem werden
der DAK-Kundenservice sowie das Leistungsangebot mit "sehr gut" bewertet.
In ihrem Programm für Kinder, Erwachsene und Familien bietet die Krankenkasse
die Möglichkeit an, sich für gesammelte Bonuspunkte Geldprämien auszahlen zu
lassen. Alternativ können sich Versicherte besondere Gesundheitsleistungen wie
etwa die professionelle Zahnreinigung, osteopathische Behandlungen oder Sport-
und Fitnessausrüstungen mit bis zu 500 Euro jährlich bezuschussen lassen. Vor
allem Familien profitieren vom Bonusprogramm.
Im DFSI-Ranking erhält das DAK-Bonusangebot Spitzennoten und belegt Platz eins
der "Top-Bonusprogramme". Zudem werden das Bonusprogramm für Erwachsene, das
Bonusprogramm für Familien sowie die Bonuszahlungen für Babys jeweils als
"hervorragend" eingestuft. Das Programm für Kinder (bis 14 Jahre) erhält das
Prädikat "sehr gut". Ausgewertet wurden die Programme von 67 bundesweiten
Krankenkassen. Die Tester haben beispielsweise analysiert, für welche Maßnahmen
die Kassen Boni verteilen, ob die Punkte- und Geldwerte ins nächste Jahr
übertragen werden und ob kostenfrei mitversicherte Angehörige ebenfalls
teilnehmen können. Die Ergebnisse wurden im Wirtschaftsmagazin Focus Money
veröffentlicht. Ein weiterer GKV-Vergleich im Handelsblatt bestätigt die
besondere Familienfreundlichkeit des DAK-Bonusprogramms. Zum Beispiel können
Eltern im ersten Lebensjahr ihres Babys Prämien in Höhe von 600 Euro erhalten,
wenn alle notwendigen Untersuchungen wahrgenommen wurden.
Das DFSI-Rating im Handelsblatt bescheinigt der DAK-Gesundheit darüber hinaus
einen "sehr guten" Kundenservice und hebt u.a. die digitalen Angebote sowie das
Frühwarnsystem gegen Mediensucht und Depressionen bei Kindern und Jugendlichen
hervor, das die Kasse als einzige anbietet. Auch der digitale Service wie zum
Beispiel das Angebot der DAK App in englischer Sprache wird geschätzt.
Grundsätzlich misst die DAK-Gesundheit digitalen Gesundheitsleistungen einen
hohen Stellenwert bei. Gerade für junge Versicherte sind Angebote wie der
digitale Hautcheck, die Online-Coachings oder Videosprechstunden wichtig.
Gleichzeitig trägt die Kasse Sorge dafür, auch für weniger digitalaffine
Versicherte gut erreichbar zu sein und setzt daher weiterhin auf ein
bundesweites Netz mit rund 300 Geschäftsstellen. Zudem unterstützt das Team der
DAK-Kundenberatung jederzeit bei der Nutzung digitaler Angebote.
An der Analyse des Deutschen Finanz-Service-Instituts (DFSI) für Focus Money
(Ausgabe 45/2025) haben 67 Kassen teilgenommen. Für das GKV-Rating 2025 vom
Handelsblatt hat das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) den Leistungs- und
Servicestandard gesetzlicher Krankenkassen in den drei Kategorien Finanzkraft,
Leistungen und Service bewertet. Mit 5,4 Millionen Versicherten ist die
DAK-Gesundheit eine der größten Kassen Deutschlands. Weitere Informationen gibt
es unter http://www.dak.de/bonus .
