Droht der UBS ein radikaler Schritt? Konzernchef weist heikle Gerüchte zurück!

"Wir haben niemals damit gedroht, das Land zu verlassen. Das ist absurd."

Die UBS wehrt sich entschieden gegen Berichte, wonach die Bank erwäge, die Schweiz zu verlassen. Konzernchef Sergio Ermotti bezeichnete Spekulationen über einen Standortwechsel als "absurd". Dass die UBS eine Schweizer Bank ist, "ist das bestmögliche Ergebnis, und daran arbeiten mein Vorsitzender Colm Kelleher und ich – alles andere ist Unsinn", betonte Ermotti auf der europäischen Finanzkonferenz von JPMorgan Chase & Co.

Streit um neue Kapitalanforderungen

Hintergrund des Streits sind geplante Kapitalvorschriften, die die UBS bis zu 26 Milliarden US-Dollar zusätzlich aufbringen lassen könnten. Ermotti unterstrich, dass die derzeitigen Vorschläge "für uns nicht funktionieren werden" und die Bank daher nach Lösungen sucht, um die Auswirkungen abzumildern. Konkrete Maßnahmen wollte er nicht nennen, betonte aber, dass alle Optionen geprüft würden.

Politische Rückendeckung und Zukunftsstrategien

Die UBS hat zuletzt Unterstützung von Parlamentariern erhalten, nachdem ein einflussreiches Gremium Teile der Regierungsvorschläge kritisierte. Im Kern der Reform steht die Pflicht für die Bank, alle ausländischen Tochtergesellschaften, einschließlich der US-Vermögensverwaltung und des Investmentbankings, vollständig mit Kapital am Mutterhaus abzusichern.

Szenarien reichen von kleinen Anpassungen bis zu radikalen Schritten

Theoretisch stehen der Bank zahlreiche Optionen offen: von Fusionen oder Übernahmen durch nicht-schweizerische Banken, die einen Standortwechsel ermöglichen würden, bis zu technischen Maßnahmen, die lediglich genug Kapital über die kommenden Jahre zurücklegen. Bloomberg berichtete bereits im September, dass die Führung der UBS derzeit weniger zu radikalen Schritten tendiert. Ein endgültiger Beschluss über die Kapitalreformen wird frühestens im Jahr 2027 erwartet.

Ermotti und Kelleher setzen damit auf einen Kompromiss, der UBS in der Schweiz hält, während sie gleichzeitig die zukünftigen Kapitalvorgaben sorgfältig prüfen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!