    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBS Group AktievorwärtsNachrichten zu UBS Group

    Kampf um Kapitalregeln

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Droht der UBS ein radikaler Schritt? Konzernchef weist heikle Gerüchte zurück!

    UBS-Chef Sergio Ermotti widerspricht Berichten über einen möglichen Wegzug aus der Schweiz und kämpft um Nachsicht bei neuen Kapitalregeln.

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS-Chef widerspricht Spekulationen über Wegzug.
    • Streit um neue Kapitalvorschriften belastet UBS.
    • Politische Unterstützung für UBS bei Reformen vorhanden.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Kampf um Kapitalregeln - Droht der UBS ein radikaler Schritt? Konzernchef weist heikle Gerüchte zurück!
    Foto: Ennio Leanza - KEYSTONE

    Die UBS wehrt sich entschieden gegen Berichte, wonach die Bank erwäge, die Schweiz zu verlassen. Konzernchef Sergio Ermotti bezeichnete Spekulationen über einen Standortwechsel als "absurd". Dass die UBS eine Schweizer Bank ist, "ist das bestmögliche Ergebnis, und daran arbeiten mein Vorsitzender Colm Kelleher und ich – alles andere ist Unsinn", betonte Ermotti auf der europäischen Finanzkonferenz von JPMorgan Chase & Co.

    "Wir haben niemals damit gedroht, das Land zu verlassen. Das ist absurd."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu UBS Group AG!
    Short
    31,76€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 12,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27,32€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 11,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Streit um neue Kapitalanforderungen

    Hintergrund des Streits sind geplante Kapitalvorschriften, die die UBS bis zu 26 Milliarden US-Dollar zusätzlich aufbringen lassen könnten. Ermotti unterstrich, dass die derzeitigen Vorschläge "für uns nicht funktionieren werden" und die Bank daher nach Lösungen sucht, um die Auswirkungen abzumildern. Konkrete Maßnahmen wollte er nicht nennen, betonte aber, dass alle Optionen geprüft würden.

    Politische Rückendeckung und Zukunftsstrategien

    Die UBS hat zuletzt Unterstützung von Parlamentariern erhalten, nachdem ein einflussreiches Gremium Teile der Regierungsvorschläge kritisierte. Im Kern der Reform steht die Pflicht für die Bank, alle ausländischen Tochtergesellschaften, einschließlich der US-Vermögensverwaltung und des Investmentbankings, vollständig mit Kapital am Mutterhaus abzusichern.

    Szenarien reichen von kleinen Anpassungen bis zu radikalen Schritten

    Theoretisch stehen der Bank zahlreiche Optionen offen: von Fusionen oder Übernahmen durch nicht-schweizerische Banken, die einen Standortwechsel ermöglichen würden, bis zu technischen Maßnahmen, die lediglich genug Kapital über die kommenden Jahre zurücklegen. Bloomberg berichtete bereits im September, dass die Führung der UBS derzeit weniger zu radikalen Schritten tendiert. Ein endgültiger Beschluss über die Kapitalreformen wird frühestens im Jahr 2027 erwartet.

    Ermotti und Kelleher setzen damit auf einen Kompromiss, der UBS in der Schweiz hält, während sie gleichzeitig die zukünftigen Kapitalvorgaben sorgfältig prüfen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kampf um Kapitalregeln Droht der UBS ein radikaler Schritt? Konzernchef weist heikle Gerüchte zurück! UBS-Chef Sergio Ermotti widerspricht Berichten über einen möglichen Wegzug aus der Schweiz und kämpft um Nachsicht bei neuen Kapitalregeln.