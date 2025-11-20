    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wie Martin Rusnak SaaS-Unternehmen in Krisenzeiten wieder auf Erfolgskurs bringt (FOTO)

    Poing (ots) - Projekte geraten ins Stocken, Teams verlieren Orientierung,
    Investoren drängen auf Ergebnisse: In SaaS-Unternehmen können bereits kleinste
    Ausfälle oder Ausnahmesituationen zur Zerreißprobe werden - doch Stabilität ist
    kein Zufall. Interim CTO Martin Rusnak zeigt dabei, wie Unternehmen selbst in
    kritischen Phasen Tempo und Wachstumskurs halten können. Wie ihm das gelingt,
    erfahren Sie hier.

    Der Markt für Software-as-a-Service-Unternehmen boomt, doch rasches Wachstum
    birgt auch Risiken. Fällt etwa der Chief Technology Officer plötzlich aus, steht
    oftmals die gesamte Organisation still: Projekte bleiben liegen,
    Verantwortlichkeiten verschwimmen, die Stimmung kippt. Gerade in Phasen rasanter
    Expansion oder bevorstehender Audits zeigt sich zudem, wie stabil die technische
    Führung wirklich ist. Ohne klare Strukturen und erfahrene Leitung drohen hierbei
    Verzögerungen, Budgetüberschreitungen und Sicherheitslücken. "Wer in einer
    solchen Phase keinen klaren Kopf behält und Verantwortung übernimmt, riskiert,
    dass das gesamte Team ins Straucheln gerät", erklärt Martin Rusnak, Interim CTO,
    Fractional CTO und Trusted Advisor für wachstumsstarke SaaS- und
    Digitalunternehmen.

    "Der Schlüssel liegt daher immer in Struktur und Klarheit", fügt er hinzu.
    "Statt wochenlang Analysen zu fahren, braucht es in der Krise schnelle
    Orientierung und eine pragmatische Roadmap." Mit 27 Jahren Erfahrung in
    Softwareentwicklung, Infrastruktur und DevSecOps weiß Martin Rusnak genau,
    worauf es dabei ankommt: operative Klarheit, Vertrauen und Pläne, die wirklich
    funktionieren. Vom FinTech bis zum HealthTech, von der Cloud-Migration bis zur
    IT-Sanierung: Seine Einsätze folgen stets einem klaren Muster - schnelle
    Analyse, klare Priorisierung, strukturierte Umsetzung. Dabei versteht er sich
    nicht als "Feuerwehr", sondern als Strukturgeber, Brückenbauer und
    Beschleuniger. "Mein Ziel ist nachhaltige Stabilität. Ich gehe erst, wenn die
    Organisation wieder selbständig funktionieren kann", betont Martin Rusnak von
    Rusnak Consulting hierzu.

    Mit Klarheit und Struktur zum Ziel: Wie Martin Rusnak arbeitet - und was sich
    dadurch messbar verändert

    Die Zusammenarbeit mit Martin Rusnak folgt stets einem klaren Prinzip:
    Stabilität durch Struktur und Nähe zum Management. Als Interim CTO arbeitet er
    zugleich operativ und strategisch, eng mit den Entscheidungsebenen verzahnt.
    Sein übergeordnetes Ziel dabei ist es, innerhalb kurzer Zeit Ordnung in komplexe
    technische und fragmentierte Systemlandschaften zu bringen, Führungslücken zu
    schließen und Systeme auf langfristige Stabilität ausrichten. "Ich arbeite immer
    pragmatisch und partnerschaftlich, mit einem klaren Fokus auf Umsetzung", verrät
