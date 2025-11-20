Sofortige Stabilität und Kontinuität mit Rusnak Consulting
Wie Martin Rusnak SaaS-Unternehmen in Krisenzeiten wieder auf Erfolgskurs bringt (FOTO)
Poing (ots) - Projekte geraten ins Stocken, Teams verlieren Orientierung,
Investoren drängen auf Ergebnisse: In SaaS-Unternehmen können bereits kleinste
Ausfälle oder Ausnahmesituationen zur Zerreißprobe werden - doch Stabilität ist
kein Zufall. Interim CTO Martin Rusnak zeigt dabei, wie Unternehmen selbst in
kritischen Phasen Tempo und Wachstumskurs halten können. Wie ihm das gelingt,
erfahren Sie hier.
Der Markt für Software-as-a-Service-Unternehmen boomt, doch rasches Wachstum
birgt auch Risiken. Fällt etwa der Chief Technology Officer plötzlich aus, steht
oftmals die gesamte Organisation still: Projekte bleiben liegen,
Verantwortlichkeiten verschwimmen, die Stimmung kippt. Gerade in Phasen rasanter
Expansion oder bevorstehender Audits zeigt sich zudem, wie stabil die technische
Führung wirklich ist. Ohne klare Strukturen und erfahrene Leitung drohen hierbei
Verzögerungen, Budgetüberschreitungen und Sicherheitslücken. "Wer in einer
solchen Phase keinen klaren Kopf behält und Verantwortung übernimmt, riskiert,
dass das gesamte Team ins Straucheln gerät", erklärt Martin Rusnak, Interim CTO,
Fractional CTO und Trusted Advisor für wachstumsstarke SaaS- und
Digitalunternehmen.
Investoren drängen auf Ergebnisse: In SaaS-Unternehmen können bereits kleinste
Ausfälle oder Ausnahmesituationen zur Zerreißprobe werden - doch Stabilität ist
kein Zufall. Interim CTO Martin Rusnak zeigt dabei, wie Unternehmen selbst in
kritischen Phasen Tempo und Wachstumskurs halten können. Wie ihm das gelingt,
erfahren Sie hier.
Der Markt für Software-as-a-Service-Unternehmen boomt, doch rasches Wachstum
birgt auch Risiken. Fällt etwa der Chief Technology Officer plötzlich aus, steht
oftmals die gesamte Organisation still: Projekte bleiben liegen,
Verantwortlichkeiten verschwimmen, die Stimmung kippt. Gerade in Phasen rasanter
Expansion oder bevorstehender Audits zeigt sich zudem, wie stabil die technische
Führung wirklich ist. Ohne klare Strukturen und erfahrene Leitung drohen hierbei
Verzögerungen, Budgetüberschreitungen und Sicherheitslücken. "Wer in einer
solchen Phase keinen klaren Kopf behält und Verantwortung übernimmt, riskiert,
dass das gesamte Team ins Straucheln gerät", erklärt Martin Rusnak, Interim CTO,
Fractional CTO und Trusted Advisor für wachstumsstarke SaaS- und
Digitalunternehmen.
"Der Schlüssel liegt daher immer in Struktur und Klarheit", fügt er hinzu.
"Statt wochenlang Analysen zu fahren, braucht es in der Krise schnelle
Orientierung und eine pragmatische Roadmap." Mit 27 Jahren Erfahrung in
Softwareentwicklung, Infrastruktur und DevSecOps weiß Martin Rusnak genau,
worauf es dabei ankommt: operative Klarheit, Vertrauen und Pläne, die wirklich
funktionieren. Vom FinTech bis zum HealthTech, von der Cloud-Migration bis zur
IT-Sanierung: Seine Einsätze folgen stets einem klaren Muster - schnelle
Analyse, klare Priorisierung, strukturierte Umsetzung. Dabei versteht er sich
nicht als "Feuerwehr", sondern als Strukturgeber, Brückenbauer und
Beschleuniger. "Mein Ziel ist nachhaltige Stabilität. Ich gehe erst, wenn die
Organisation wieder selbständig funktionieren kann", betont Martin Rusnak von
Rusnak Consulting hierzu.
Mit Klarheit und Struktur zum Ziel: Wie Martin Rusnak arbeitet - und was sich
dadurch messbar verändert
Die Zusammenarbeit mit Martin Rusnak folgt stets einem klaren Prinzip:
Stabilität durch Struktur und Nähe zum Management. Als Interim CTO arbeitet er
zugleich operativ und strategisch, eng mit den Entscheidungsebenen verzahnt.
Sein übergeordnetes Ziel dabei ist es, innerhalb kurzer Zeit Ordnung in komplexe
technische und fragmentierte Systemlandschaften zu bringen, Führungslücken zu
schließen und Systeme auf langfristige Stabilität ausrichten. "Ich arbeite immer
pragmatisch und partnerschaftlich, mit einem klaren Fokus auf Umsetzung", verrät
"Statt wochenlang Analysen zu fahren, braucht es in der Krise schnelle
Orientierung und eine pragmatische Roadmap." Mit 27 Jahren Erfahrung in
Softwareentwicklung, Infrastruktur und DevSecOps weiß Martin Rusnak genau,
worauf es dabei ankommt: operative Klarheit, Vertrauen und Pläne, die wirklich
funktionieren. Vom FinTech bis zum HealthTech, von der Cloud-Migration bis zur
IT-Sanierung: Seine Einsätze folgen stets einem klaren Muster - schnelle
Analyse, klare Priorisierung, strukturierte Umsetzung. Dabei versteht er sich
nicht als "Feuerwehr", sondern als Strukturgeber, Brückenbauer und
Beschleuniger. "Mein Ziel ist nachhaltige Stabilität. Ich gehe erst, wenn die
Organisation wieder selbständig funktionieren kann", betont Martin Rusnak von
Rusnak Consulting hierzu.
Mit Klarheit und Struktur zum Ziel: Wie Martin Rusnak arbeitet - und was sich
dadurch messbar verändert
Die Zusammenarbeit mit Martin Rusnak folgt stets einem klaren Prinzip:
Stabilität durch Struktur und Nähe zum Management. Als Interim CTO arbeitet er
zugleich operativ und strategisch, eng mit den Entscheidungsebenen verzahnt.
Sein übergeordnetes Ziel dabei ist es, innerhalb kurzer Zeit Ordnung in komplexe
technische und fragmentierte Systemlandschaften zu bringen, Führungslücken zu
schließen und Systeme auf langfristige Stabilität ausrichten. "Ich arbeite immer
pragmatisch und partnerschaftlich, mit einem klaren Fokus auf Umsetzung", verrät
Autor folgen