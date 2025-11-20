Wie Martin Rusnak SaaS-Unternehmen in Krisenzeiten wieder auf Erfolgskurs bringt (FOTO)

Poing (ots) - Projekte geraten ins Stocken, Teams verlieren Orientierung,

Investoren drängen auf Ergebnisse: In SaaS-Unternehmen können bereits kleinste

Ausfälle oder Ausnahmesituationen zur Zerreißprobe werden - doch Stabilität ist

kein Zufall. Interim CTO Martin Rusnak zeigt dabei, wie Unternehmen selbst in

kritischen Phasen Tempo und Wachstumskurs halten können. Wie ihm das gelingt,

erfahren Sie hier.



Der Markt für Software-as-a-Service-Unternehmen boomt, doch rasches Wachstum

birgt auch Risiken. Fällt etwa der Chief Technology Officer plötzlich aus, steht

oftmals die gesamte Organisation still: Projekte bleiben liegen,

Verantwortlichkeiten verschwimmen, die Stimmung kippt. Gerade in Phasen rasanter

Expansion oder bevorstehender Audits zeigt sich zudem, wie stabil die technische

Führung wirklich ist. Ohne klare Strukturen und erfahrene Leitung drohen hierbei

Verzögerungen, Budgetüberschreitungen und Sicherheitslücken. "Wer in einer

solchen Phase keinen klaren Kopf behält und Verantwortung übernimmt, riskiert,

dass das gesamte Team ins Straucheln gerät", erklärt Martin Rusnak, Interim CTO,

Fractional CTO und Trusted Advisor für wachstumsstarke SaaS- und

Digitalunternehmen.







"Statt wochenlang Analysen zu fahren, braucht es in der Krise schnelle

Orientierung und eine pragmatische Roadmap." Mit 27 Jahren Erfahrung in

Softwareentwicklung, Infrastruktur und DevSecOps weiß Martin Rusnak genau,

worauf es dabei ankommt: operative Klarheit, Vertrauen und Pläne, die wirklich

funktionieren. Vom FinTech bis zum HealthTech, von der Cloud-Migration bis zur

IT-Sanierung: Seine Einsätze folgen stets einem klaren Muster - schnelle

Analyse, klare Priorisierung, strukturierte Umsetzung. Dabei versteht er sich

nicht als "Feuerwehr", sondern als Strukturgeber, Brückenbauer und

Beschleuniger. "Mein Ziel ist nachhaltige Stabilität. Ich gehe erst, wenn die

Organisation wieder selbständig funktionieren kann", betont Martin Rusnak von

Rusnak Consulting hierzu.



Mit Klarheit und Struktur zum Ziel: Wie Martin Rusnak arbeitet - und was sich

dadurch messbar verändert



Die Zusammenarbeit mit Martin Rusnak folgt stets einem klaren Prinzip:

Stabilität durch Struktur und Nähe zum Management. Als Interim CTO arbeitet er

zugleich operativ und strategisch, eng mit den Entscheidungsebenen verzahnt.

Sein übergeordnetes Ziel dabei ist es, innerhalb kurzer Zeit Ordnung in komplexe

technische und fragmentierte Systemlandschaften zu bringen, Führungslücken zu

schließen und Systeme auf langfristige Stabilität ausrichten. "Ich arbeite immer

"Ich arbeite immer pragmatisch und partnerschaftlich, mit einem klaren Fokus auf Umsetzung", verrät





