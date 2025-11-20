First Mining kündigt neue Partnerschaft für den Ausbau des Goldprojekts Cameron an

20. November 2025 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. („First Mining“) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine verbindliche Fusionsvereinbarung (die „Vereinbarung“) bezüglich des Verkaufs seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Cameron Gold Operations Ltd. („Cameron Gold“), die das Goldprojekt Cameron (das „Projekt Cameron“) besitzt, an Oronova Energy Inc. (TSX-V: ONV.H) („Oronova“) für eine Gegenleistung von insgesamt 27.000.000 C$ – bestehend aus Barmitteln in Höhe von 5.000.000 C$, 80.000.000 Stammaktien von Oronova und einer zukünftigen Barzahlung in Mindesthöhe von 2.000.000 C$ – unterzeichnet hat (die „Transaktion“).

Im Anschluss an die Transaktion wird Oronova seinen Namen in Seva Mining Corp. („Seva“) ändern, wobei First Mining sein größter Aktionär sein wird. Unterstützt wird Seva von der Fiore Group. First Mining wird gemäß einer Investorenrechtevereinbarung, die bei Abschluss unterzeichnet werden soll (die „IRA“), das Recht haben, zwei Mitglieder in das Board of Directors von Seva zu berufen.

„Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Partnerschaft mit der Fiore Group, um das Goldprojekt Cameron weiterzuentwickeln“, so Dan Wilton, CEO von First Mining. „Die Fiore Group verfügt über eine starke Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Shareholder Value, mit einem klaren Fokus und nachweislichen Erfolgen beim Aufbau bedeutungsvoller Beziehungen und Partnerschaften mit indigenen Gemeinschaften in Kanada. Mit dieser Transaktion stellen wir ein engagiertes Team auf, das finanziell gut ausgestattet sein wird, um das Projekt auszubauen, was den örtlichen und indigenen Gemeinden im Umfeld des Projekts Cameron zugutekommen wird. Wir sehen der Zusammenarbeit mit der Fiore Group und dem Management von Seva als sein größter Aktionär entgegen.“

Einzelheiten der Transaktion

Die Transaktion wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Business Corporations Act (Ontario) als dreiseitige Fusion strukturiert. Demzufolge wird Oronova eine Tochtergesellschaft („NewCo“) gründen, die dann vereinbarungsgemäß mit Cameron Gold fusionieren wird.

Als Gegenleistung für die Transaktion wird First Mining Barmittel in Höhe von 5.000.000 $ sowie 80.000.000 Stammaktien von Oronova zu einem angenommenen Wert von 0,25 $ pro Aktie erhalten. Darüber hinaus wird nach Verarbeitung einer mineralisierten Abraumhalde auf Cameron gemäß einer Haldenvereinbarung, die bei Abschluss unterzeichnet werden soll, eine zukünftige Zahlung von nicht weniger als 2.000.000 $ in bar geleistet werden.