Grenzlotsen GmbH
Die größten Zollfallen im E-Commerce & wie Onlinehändler sie umgehen (FOTO)
Herrenberg (ots) - Das Wachstum im E-Commerce boomt, Lieferketten laufen auf
Hochtouren und unzählige Bestellungen durchqueren täglich internationale
Grenzen. Was vielen dabei jedoch entgeht: Hinter jedem Paket steckt ein
komplexer Prozess voller Risiken. Wo liegen die Fallstricke des Zolls aber
wirklich? Und noch wichtiger: Wie lassen sie sich umgehen?
Fehlendes Grundwissen, intransparente Abläufe und eine hohe Abhängigkeit von
Dienstleistern führen immer häufiger dazu, dass gerade junge oder schnell
wachsende Onlinehändler unvorbereitet mit zollrechtlichen Anforderungen
konfrontiert werden. Wo früher einfache Abläufe genügten, entstehen heute
systemische Schwachstellen - insbesondere dann, wenn Stammdaten unvollständig
sind oder Marktzugangsvorschriften ignoriert werden. Werden falsche
Tarifierungen oder Ursprungsangaben erst bei einer Prüfung sichtbar, kann der
finanzielle Abgrund schneller näherkommen, als es den Unternehmen lieb ist.
"Selbst die empfindlichsten Fehler fallen oft erst dann auf, wenn es längst zu
spät ist - dann drohen Bußgelder, Verzögerungen oder sogar Strafverfahren",
warnt Janine Lampprecht von der Grenzlotsen GmbH.
Hochtouren und unzählige Bestellungen durchqueren täglich internationale
Grenzen. Was vielen dabei jedoch entgeht: Hinter jedem Paket steckt ein
komplexer Prozess voller Risiken. Wo liegen die Fallstricke des Zolls aber
wirklich? Und noch wichtiger: Wie lassen sie sich umgehen?
Fehlendes Grundwissen, intransparente Abläufe und eine hohe Abhängigkeit von
Dienstleistern führen immer häufiger dazu, dass gerade junge oder schnell
wachsende Onlinehändler unvorbereitet mit zollrechtlichen Anforderungen
konfrontiert werden. Wo früher einfache Abläufe genügten, entstehen heute
systemische Schwachstellen - insbesondere dann, wenn Stammdaten unvollständig
sind oder Marktzugangsvorschriften ignoriert werden. Werden falsche
Tarifierungen oder Ursprungsangaben erst bei einer Prüfung sichtbar, kann der
finanzielle Abgrund schneller näherkommen, als es den Unternehmen lieb ist.
"Selbst die empfindlichsten Fehler fallen oft erst dann auf, wenn es längst zu
spät ist - dann drohen Bußgelder, Verzögerungen oder sogar Strafverfahren",
warnt Janine Lampprecht von der Grenzlotsen GmbH.
"Umso wichtiger ist es, potenzielle Risiken zu kennen und zu verstehen, welche
Verantwortung tatsächlich bei einem selbst liegt", fügt sie hinzu. Janine
Lampprecht weiß aus täglicher Praxis, dass fehlendes Wissen, fehlende Strukturen
und chaotische Daten die größten Risiken darstellen. Mit ihrem Team aus rund 25
Zollexperten setzt sie genau dort an, wo die Unsicherheit am größten ist: bei
der Analyse, der Standardisierung und der internen Verantwortlichkeit. Seit
Jahren unterstützt sie Unternehmen dabei, zollrechtliche Anforderungen zu
verstehen, Risiken zu minimieren und zukunftssichere Prozesse aufzubauen. Welche
Fallen dabei wirklich lauern und wie E-Commerce-Unternehmer sich davor schützen,
verrät Janine Lampprecht von der Grenzlotsen GmbH hier.
1. Falle: Fehlendes Grundwissen
Ohne grundlegendes Verständnis für zollrechtliche Vorgaben entstehen schnell
Fehlentscheidungen in der Produktklassifizierung, der Datenpflege oder der
Abwicklung internationaler Sendungen. Fehlendes Know-how führt häufig zu falsch
berechneten Abgaben, Verzögerungen bei der Zollabfertigung und erhöhtem Risiko
für Prüfungen. Abhilfe schafft der frühzeitige Aufbau interner Kompetenzen, etwa
durch Schulungen, klare Verantwortlichkeiten und transparente Prozessstrukturen.
2. Falle: Falsche oder unvollständige Stammdaten
Unvollständige oder fehlerhafte Stammdaten zählen zu den größten Risikofaktoren
im E-Commerce. Werden Zolltarifnummern, Ursprünge oder regulierungsrelevante
Verantwortung tatsächlich bei einem selbst liegt", fügt sie hinzu. Janine
Lampprecht weiß aus täglicher Praxis, dass fehlendes Wissen, fehlende Strukturen
und chaotische Daten die größten Risiken darstellen. Mit ihrem Team aus rund 25
Zollexperten setzt sie genau dort an, wo die Unsicherheit am größten ist: bei
der Analyse, der Standardisierung und der internen Verantwortlichkeit. Seit
Jahren unterstützt sie Unternehmen dabei, zollrechtliche Anforderungen zu
verstehen, Risiken zu minimieren und zukunftssichere Prozesse aufzubauen. Welche
Fallen dabei wirklich lauern und wie E-Commerce-Unternehmer sich davor schützen,
verrät Janine Lampprecht von der Grenzlotsen GmbH hier.
1. Falle: Fehlendes Grundwissen
Ohne grundlegendes Verständnis für zollrechtliche Vorgaben entstehen schnell
Fehlentscheidungen in der Produktklassifizierung, der Datenpflege oder der
Abwicklung internationaler Sendungen. Fehlendes Know-how führt häufig zu falsch
berechneten Abgaben, Verzögerungen bei der Zollabfertigung und erhöhtem Risiko
für Prüfungen. Abhilfe schafft der frühzeitige Aufbau interner Kompetenzen, etwa
durch Schulungen, klare Verantwortlichkeiten und transparente Prozessstrukturen.
2. Falle: Falsche oder unvollständige Stammdaten
Unvollständige oder fehlerhafte Stammdaten zählen zu den größten Risikofaktoren
im E-Commerce. Werden Zolltarifnummern, Ursprünge oder regulierungsrelevante
Autor folgen