Die größten Zollfallen im E-Commerce & wie Onlinehändler sie umgehen (FOTO)

Herrenberg (ots) - Das Wachstum im E-Commerce boomt, Lieferketten laufen auf

Hochtouren und unzählige Bestellungen durchqueren täglich internationale

Grenzen. Was vielen dabei jedoch entgeht: Hinter jedem Paket steckt ein

komplexer Prozess voller Risiken. Wo liegen die Fallstricke des Zolls aber

wirklich? Und noch wichtiger: Wie lassen sie sich umgehen?



Fehlendes Grundwissen, intransparente Abläufe und eine hohe Abhängigkeit von

Dienstleistern führen immer häufiger dazu, dass gerade junge oder schnell

wachsende Onlinehändler unvorbereitet mit zollrechtlichen Anforderungen

konfrontiert werden. Wo früher einfache Abläufe genügten, entstehen heute

systemische Schwachstellen - insbesondere dann, wenn Stammdaten unvollständig

sind oder Marktzugangsvorschriften ignoriert werden. Werden falsche

Tarifierungen oder Ursprungsangaben erst bei einer Prüfung sichtbar, kann der

finanzielle Abgrund schneller näherkommen, als es den Unternehmen lieb ist.

"Selbst die empfindlichsten Fehler fallen oft erst dann auf, wenn es längst zu

spät ist - dann drohen Bußgelder, Verzögerungen oder sogar Strafverfahren",

warnt Janine Lampprecht von der Grenzlotsen GmbH.







Verantwortung tatsächlich bei einem selbst liegt", fügt sie hinzu. Janine

Lampprecht weiß aus täglicher Praxis, dass fehlendes Wissen, fehlende Strukturen

und chaotische Daten die größten Risiken darstellen. Mit ihrem Team aus rund 25

Zollexperten setzt sie genau dort an, wo die Unsicherheit am größten ist: bei

der Analyse, der Standardisierung und der internen Verantwortlichkeit. Seit

Jahren unterstützt sie Unternehmen dabei, zollrechtliche Anforderungen zu

verstehen, Risiken zu minimieren und zukunftssichere Prozesse aufzubauen. Welche

Fallen dabei wirklich lauern und wie E-Commerce-Unternehmer sich davor schützen,

verrät Janine Lampprecht von der Grenzlotsen GmbH hier.



1. Falle: Fehlendes Grundwissen



Ohne grundlegendes Verständnis für zollrechtliche Vorgaben entstehen schnell

Fehlentscheidungen in der Produktklassifizierung, der Datenpflege oder der

Abwicklung internationaler Sendungen. Fehlendes Know-how führt häufig zu falsch

berechneten Abgaben, Verzögerungen bei der Zollabfertigung und erhöhtem Risiko

für Prüfungen. Abhilfe schafft der frühzeitige Aufbau interner Kompetenzen, etwa

durch Schulungen, klare Verantwortlichkeiten und transparente Prozessstrukturen.



2. Falle: Falsche oder unvollständige Stammdaten



Unvollständige oder fehlerhafte Stammdaten zählen zu den größten Risikofaktoren

im E-Commerce. Werden Zolltarifnummern, Ursprünge oder regulierungsrelevante Seite 1 von 2 Seite 2 ►





