    Grenzlotsen GmbH

    Die größten Zollfallen im E-Commerce & wie Onlinehändler sie umgehen (FOTO)

    Herrenberg (ots) - Das Wachstum im E-Commerce boomt, Lieferketten laufen auf
    Hochtouren und unzählige Bestellungen durchqueren täglich internationale
    Grenzen. Was vielen dabei jedoch entgeht: Hinter jedem Paket steckt ein
    komplexer Prozess voller Risiken. Wo liegen die Fallstricke des Zolls aber
    wirklich? Und noch wichtiger: Wie lassen sie sich umgehen?

    Fehlendes Grundwissen, intransparente Abläufe und eine hohe Abhängigkeit von
    Dienstleistern führen immer häufiger dazu, dass gerade junge oder schnell
    wachsende Onlinehändler unvorbereitet mit zollrechtlichen Anforderungen
    konfrontiert werden. Wo früher einfache Abläufe genügten, entstehen heute
    systemische Schwachstellen - insbesondere dann, wenn Stammdaten unvollständig
    sind oder Marktzugangsvorschriften ignoriert werden. Werden falsche
    Tarifierungen oder Ursprungsangaben erst bei einer Prüfung sichtbar, kann der
    finanzielle Abgrund schneller näherkommen, als es den Unternehmen lieb ist.
    "Selbst die empfindlichsten Fehler fallen oft erst dann auf, wenn es längst zu
    spät ist - dann drohen Bußgelder, Verzögerungen oder sogar Strafverfahren",
    warnt Janine Lampprecht von der Grenzlotsen GmbH.

    "Umso wichtiger ist es, potenzielle Risiken zu kennen und zu verstehen, welche
    Verantwortung tatsächlich bei einem selbst liegt", fügt sie hinzu. Janine
    Lampprecht weiß aus täglicher Praxis, dass fehlendes Wissen, fehlende Strukturen
    und chaotische Daten die größten Risiken darstellen. Mit ihrem Team aus rund 25
    Zollexperten setzt sie genau dort an, wo die Unsicherheit am größten ist: bei
    der Analyse, der Standardisierung und der internen Verantwortlichkeit. Seit
    Jahren unterstützt sie Unternehmen dabei, zollrechtliche Anforderungen zu
    verstehen, Risiken zu minimieren und zukunftssichere Prozesse aufzubauen. Welche
    Fallen dabei wirklich lauern und wie E-Commerce-Unternehmer sich davor schützen,
    verrät Janine Lampprecht von der Grenzlotsen GmbH hier.

    1. Falle: Fehlendes Grundwissen

    Ohne grundlegendes Verständnis für zollrechtliche Vorgaben entstehen schnell
    Fehlentscheidungen in der Produktklassifizierung, der Datenpflege oder der
    Abwicklung internationaler Sendungen. Fehlendes Know-how führt häufig zu falsch
    berechneten Abgaben, Verzögerungen bei der Zollabfertigung und erhöhtem Risiko
    für Prüfungen. Abhilfe schafft der frühzeitige Aufbau interner Kompetenzen, etwa
    durch Schulungen, klare Verantwortlichkeiten und transparente Prozessstrukturen.

    2. Falle: Falsche oder unvollständige Stammdaten

    Unvollständige oder fehlerhafte Stammdaten zählen zu den größten Risikofaktoren
    im E-Commerce. Werden Zolltarifnummern, Ursprünge oder regulierungsrelevante
