    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kering auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kering auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Analyst Adam Cochrane ging auf einen Medienbericht ein, wonach der künftige Chef des Luxuskonzerns leitende Mitarbeiter vorab über eine mehrjährige neue Planung informiert habe, die im Frühjahr 2026 präsentiert werden solle. Eine bessere Nachfrage im Luxussegment könne dazu führen, dass deren Zeitplan zu konservativ sei, schrieb der Experte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sein "Hold"-Votum basiere allerdings auf überhöhten Markterwartungen, die 2026 korrigiert werden könnten./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 296,0EUR auf Tradegate (20. November 2025, 13:17 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Adam Cochrane
    Analysiertes Unternehmen: Kering
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 300
    Kursziel alt: 300
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


