DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kering auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kering auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Analyst Adam Cochrane ging auf einen Medienbericht ein, wonach der künftige Chef des Luxuskonzerns leitende Mitarbeiter vorab über eine mehrjährige neue Planung informiert habe, die im Frühjahr 2026 präsentiert werden solle. Eine bessere Nachfrage im Luxussegment könne dazu führen, dass deren Zeitplan zu konservativ sei, schrieb der Experte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sein "Hold"-Votum basiere allerdings auf überhöhten Markterwartungen, die 2026 korrigiert werden könnten./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 296,0EUR auf Tradegate (20. November 2025, 13:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00 € , was eine Steigerung von +1,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer