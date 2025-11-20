DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Einzelhandelsverkäufe im Beauty-Bereich hätten sich im Oktober abgeschwächt, schrieb Tom Sykes in seiner am Donnerstag vorliegenden Datenauswertung./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:07 / CET



