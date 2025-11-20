Börsen Update
Börsen Update Europa - 20.11. - FTSE Athex 20 stark +2,84 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:50) bei 23.406,29 PKT und steigt um +0,68 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,30 %, Rheinmetall +3,18 %, RWE +2,00 %
Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -2,05 %, Beiersdorf -1,76 %, Daimler Truck Holding -1,63 %
Der MDAX bewegt sich bei 28.546,67 PKT und fällt um -1,00 %.
Top-Werte: Hochtief +3,96 %, Nordex +1,59 %, RTL Group +1,32 %
Flop-Werte: RENK Group -4,69 %, Porsche AG -3,95 %, HelloFresh -3,85 %
Der TecDAX steht bei 3.453,39 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.
Top-Werte: Nagarro +3,01 %, Nordex +1,59 %, Qiagen +1,50 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -1,88 %, PNE -1,52 %, Draegerwerk -1,45 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.596,83 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.
Top-Werte: BNP Paribas (A) +4,87 %, Siemens Energy +3,30 %, Rheinmetall +3,18 %
Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -2,05 %, Vinci -1,70 %, BASF -1,61 %
Der ATX steht bei 4.832,89 PKT und gewinnt bisher +0,31 %.
Top-Werte: UNIQA Insurance Group +5,04 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,80 %, Raiffeisen Bank International +1,96 %
Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -7,11 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,53 %, PORR -1,50 %
Der SMI steht aktuell (13:59:53) bei 12.555,41 PKT und fällt um -0,18 %.
Top-Werte: ABB +2,64 %, Logitech International +2,29 %, CIE Financiere Richemont +0,65 %
Flop-Werte: Swiss Re -1,99 %, Novartis -1,73 %, UBS Group -1,42 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.019,80 PKT und steigt um +0,49 %.
Top-Werte: BNP Paribas (A) +4,87 %, Thales +2,78 %, LEGRAND +2,21 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -2,32 %, Stellantis -1,80 %, Vinci -1,70 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:24) bei 2.708,70 PKT und steigt um +0,76 %.
Top-Werte: ABB +2,64 %, Nordea Bank Abp +1,63 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,61 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,89 %, Essity Registered (B) -1,24 %, Volvo Registered (B) -1,02 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.070,00 PKT und steigt um +2,84 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +2,61 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,55 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,21 %
Flop-Werte: Piraeus Port Authority -4,18 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,93 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,23 %
