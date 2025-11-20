BNP Paribas (A) - Aktie steigt rasant +4,87 % - 20.11.2025

Mit einer Performance von +4,87 % konnte die BNP Paribas (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,41 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BNP Paribas (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,41 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 70,61€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit umfassenden Finanzdienstleistungen, stark in Europa, Asien und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind HSBC, Deutsche Bank und Société Générale. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das breite internationale Netzwerk und innovative digitale Lösungen.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die BNP Paribas (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -18,30 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BNP Paribas (A) Aktie damit um -3,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,66 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BNP Paribas (A) einen Anstieg von +14,29 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,51 % geändert.

BNP Paribas (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,61 % 1 Monat -9,66 % 3 Monate -18,30 % 1 Jahr +14,04 %

Informationen zur BNP Paribas (A) Aktie

Es gibt 1 Mrd. BNP Paribas (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,77 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag zugelegt. Überraschend starke Zahlen des US-Technologiegiganten Nvidia verschafften den Märkten Luft. "Die Marktteilnehmer feiern die atemberaubenden Quartalszahlen", stellte Marktexperte Andreas Lipkow …

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 77,40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Bank habe den Anlegern gesagt, was sie hören wollten, schrieb Jason Napier am Donnerstag anlässlich der neuen Ziele vom …

BNP Paribas (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die BNP Paribas (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BNP Paribas (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.