Arbeitsmarktdaten besser als erwartet, US-Indizes schießen hoch!

Wochenlang blieb die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten aufgrund des Regierungsstillstandes in Washington aus. Insbesondere auf die für die Notenbanksitzung im Dezember wichtigen Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten mussten die Fed-Mitglieder zuletzt verzichten.

Tatsächlich hat sich die US-Statistikbehörde entschlossen, die Daten für Oktober gar nicht erst zu veröffentlichen. Gerüchteweise verzichtet das unter politischem Druck stehende Bureau of Labor Statistics auf die Herausgabe, weil die Daten ein schlechtes Licht auf die Wirtschafts- und Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump werfen könnten.

Mehr als doppelt so viele neue Stellen wie erwartet

Zumindest die Daten für den September sind am frühen Donnerstagnachmittag noch nachgereicht worden. Sie zeichnen nach den im August schwachen Werten ein verbessertes Bild der zuletzt abseits von KI-Investitionen angeschlagenen US-Wirtschaft.

Der Stellenaufbau außerhalb der Landwirtschaft lag mit 119.000 neuen Jobs um mehr als das doppelte über den Schätzungen von 53.000 Stellen. Allerdings wurde der August-Wert von +22.000 neuen Stellen auf ein Minus von 4.000 revidiert. Während der US-Arbeitsmarkt im Hochsommer also noch schwächer als gedacht war, scheint er im September wieder an Fahrt aufgenommen zu haben.

Arbeitslosenquote steigt: Leitzinssenkung jetzt wieder wahrscheinlicher?

Die Arbeitslosenquote stieg unterdessen auf 4,4 Prozent, womit sie um 0,1 Prozent über den Erwartungen lag. Das dürfte aus Sicht der Anlegerinnen und Anleger jedoch keinen Anlass zu Bedenken geben, sondern eher für die zuletzt ausgepreiste Leitzinssenkung im Dezember sprechen. Außerdem ist der Anstieg eine Folge der mit 62,4 Prozent geringfügig höheren Partizipationsquote.

Mit Blick auf die Lohnentwicklung zeigt sich eine für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer günstige Entwicklung. Im Vorjahresvergleich kletterten die Stundenlöhne um 3,8 Prozent und übertrafen damit die Schätzungen von 3,7 Prozent. Das allerdings könnte auch für eine höhere Dienstleistungsinflation und weiteren Preisauftrieb sprechen.

Handels- und Zollpolitik bislang ohne Erfolg

Der zeitgleich veröffentlichte Philadelphia Fed Manufacturing Index fiel mit -1,7 Punkten zwar etwas schwächer aus als die Schätzung, bewegt sich damit wieder im kontraktiven Bereich. Tatsächlich gingen im September im verarbeitenden Gewerbe mit einem Minus von 6.000 Stellen aber weniger Arbeitsplätze verloren als zunächst befürchtet (-8.000).

Die Zahlen zeigen aber auch, dass Trump bislang keinen Erfolg damit hat, in nennenswerten Umfang Industriearbeitsplätze in die USA zurückzuholen.

Riesige Erleichterung, Aktienmärkte bauen ihre Erholungsgewinen aus

Die nach den starken Nvidia-Zahlen ohnehin grünen US-Futures konnten ihre Kursgewinne nach der Veröffentlichung der Daten weiter ausbauen. Der Dow-Jones-Index notierte am frühen Donnerstag rund 1 Prozent im Plus. Besonders gefragt waren mit einem Plus von 2,2 Prozent im Nasdaq 100 einmal mehr Technologiewerte. Hier kaufen Anlegerinnen und Anleger den Dip der vergangenen Tage.

Der S&P 500 fand sich mit einem Plus von 1,7 Prozent (Stand: 14:55 Uhr MEZ) dazwischen ein, während deutsche Basiswerte gemessen am DAX mit einem Plus von 1,3 Prozent zu den Underperformern gehören. Auch der Euro-Stoxx 50 (+0,9 Prozent) wartet für eine mögliche Jahresendrallye noch auf klarere Signale.

Geringfügige Verluste bei Edelmetallen, Währungsmarkt unbeeindruckt

Bei den Rohstoffen waren Gold und Silber als sichere Häfen etwas weniger gefragt. Auch Öl geriet zunächst etwas unter Druck, zeigte sich gegenüber dem Pullback am Vortag aber leicht verbessert.

Der Währungsmarkt hingegen ließ keine klare Richtung erkennen. Sowohl der Euro als auch der in den vergangenen Wochen erschreckend schwache Yen handelten zunächst wenig verändert. Der Anleihenmarkt geriet geringfügig unter Druck, größere Veränderungen bei den Anleiherenditen waren jedoch keine zu erkennen. Das dürfte auf die zur Stunde noch wenig veränderten Erwartungen an eine Zinssenkung im Dezember zurückzuführen sein. Die Wahrscheinlichkeit für eine solche ist laut FedWatch-Tool von 30,1 Prozent am Tag zuvor auf 35,6 Prozent klettert.

Fazit: Riesige Erleichterung – nur für wie lange?

Nach den als überaus schmerzhaft empfundenen Verlusten in den vergangenen Tagen erhalten Anlegerinnen und Anleger am Donnerstag gleich Trostpflaster: Starke Quartalszahlen von Nvidia und Walmart sowie Arbeitsmarktdaten deutlich über den Erwartungen, wenngleich diese noch aus dem September stammen.

Den Job der Fed haben die Daten allerdings nicht unbedingt einfacher gemacht, da sie sowohl einen unveränderten Leitzins (besser als erwartet) als auch eine Senkung (höhere Arbeitslosenquote) befürworten. Donald Trump dürfte sich weiterhin für letzteres aussprechen und den politischen Druck damit erhöhen. Die Unsicherheit am Aktienmarkt könnte daher hoch bleiben, wenngleich am Donnerstag erstmal ein spürbares Aufatmen herrscht. Schon in der kommenden Woche wartet mit den Erzeugerpreisen sowie den PCE-Daten der nächste Härtetest.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion