Alphabet: Mega-Rallye – Zieht der Internet-Riese jetzt an Microsoft vorbei?

Sollte Alphabet seinen aktuellen Kurs halten und Microsoft überholen, wäre es laut Dow Jones Market Data das erste Mal seit August 2018, dass Alphabet eine höhere Marktkapitalisierung erreicht. Zuletzt war der Internet-Riese im April 2024 das drittgrößte Unternehmen der USA, bevor Nvidia es überholte. Derzeit führen Nvidia und Apple die Rangliste der wertvollsten US-Unternehmen an.

Die Aktien von Alphabet legten am Mittwoch kräftig zu, beflügelt durch die Veröffentlichung von Gemini 3 am Dienstag. Seit Jahresbeginn liegen die Anteilsscheine damit rund 55 Prozent im Plus. Der Kursanstieg katapultierte Alphabets Marktkapitalisierung am Mittwoch auf 3,44 Billionen US-Dollar und damit in Reichweite zu Microsofts Marktkapitalisierung von 3,65 Billionen US-Dollar.

Die mögliche Neuordnung innerhalb der Magnificent Seven verdeutlicht den wachsenden Konkurrenzdruck in der KI-Landschaft. Die großen Tech-Konzerne überbieten sich beim Ausbau ihrer Cloud-Infrastrukturen und beim Schmieden strategischer KI-Partnerschaften.

Microsoft hat dabei einige gezielte Schritte unternommen, um sich im KI-Wettlauf zu behaupten. Nach dem Übergang von OpenAI in ein gewinnorientiertes Geschäftsmodell hält Microsoft nun einen Anteil von 27 Prozent an dem Unternehmen. Anfang dieser Woche kündigte Microsoft zudem eine neue strategische Partnerschaft mit Nvidia und Anthropic an, in deren Rahmen Microsoft bis zu 5 Milliarden US-Dollar investieren und 30 Milliarden US-Dollar an Azure-Rechenkapazität an Anthropic verkaufen wird.

Allerdings weist Alex Haissl von Rothschild & Co Redburn in einer Analyse vom Dienstag darauf hin, dass KI-Umsätze im Azure-Geschäft sechs Mal so viel Kapitalaufwand erfordern wie traditionelle Cloud-Erlöse, um denselben Wert zu generieren.Haissl stufte die Microsoft-Aktie daher von Buy auf Neutral herab und senkte das Kursziel von 560 auf 500 US-Dollar.

Der Start von Gemini 3 am Dienstag zeigte den Anlegern, dass Google schnell zu OpenAI aufschließt, da das neue Modell die jüngste ChatGPT-Version in mehreren wichtigen Bereichen der Logik und Problemlösung übertraf.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion