    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Magnificent Seven

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alphabet: Mega-Rallye – Zieht der Internet-Riese jetzt an Microsoft vorbei?

    Microsoft ist derzeit das drittgrößte Unternehmen der USA – doch kann der Tech-Riese seine Position halten, während Alphabet ihm immer dichter auf die Pelle rückt?

    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft ist drittgrößtes US-Unternehmen, aber unter Druck.
    • Alphabet steigt mit Gemini 3, Marktkapitalisierung wächst.
    • Microsoft investiert stark in KI, aber hohe Kosten.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Magnificent Seven - Alphabet: Mega-Rallye – Zieht der Internet-Riese jetzt an Microsoft vorbei?
    Foto: Unsplash

    Die Aktien von Alphabet legten am Mittwoch kräftig zu, beflügelt durch die Veröffentlichung von Gemini 3 am Dienstag. Seit Jahresbeginn liegen die Anteilsscheine damit rund 55 Prozent im Plus. Der Kursanstieg katapultierte Alphabets Marktkapitalisierung am Mittwoch auf 3,44 Billionen US-Dollar und damit in Reichweite zu Microsofts Marktkapitalisierung von 3,65 Billionen US-Dollar.

    Sollte Alphabet seinen aktuellen Kurs halten und Microsoft überholen, wäre es laut Dow Jones Market Data das erste Mal seit August 2018, dass Alphabet eine höhere Marktkapitalisierung erreicht. Zuletzt war der Internet-Riese im April 2024 das drittgrößte Unternehmen der USA, bevor Nvidia es überholte. Derzeit führen Nvidia und Apple die Rangliste der wertvollsten US-Unternehmen an.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Short
    525,16€
    Basispreis
    2,99
    Ask
    × 14,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    454,12€
    Basispreis
    3,32
    Ask
    × 13,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Die mögliche Neuordnung innerhalb der Magnificent Seven verdeutlicht den wachsenden Konkurrenzdruck in der KI-Landschaft. Die großen Tech-Konzerne überbieten sich beim Ausbau ihrer Cloud-Infrastrukturen und beim Schmieden strategischer KI-Partnerschaften.

    Microsoft

    +1,10 %
    -3,79 %
    -4,44 %
    -3,48 %
    +17,61 %
    +103,90 %
    +131,79 %
    +805,97 %
    +98.398,00 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747

    Microsoft hat dabei einige gezielte Schritte unternommen, um sich im KI-Wettlauf zu behaupten. Nach dem Übergang von OpenAI in ein gewinnorientiertes Geschäftsmodell hält Microsoft nun einen Anteil von 27 Prozent an dem Unternehmen. Anfang dieser Woche kündigte Microsoft zudem eine neue strategische Partnerschaft mit Nvidia und Anthropic an, in deren Rahmen Microsoft bis zu 5 Milliarden US-Dollar investieren und 30 Milliarden US-Dollar an Azure-Rechenkapazität an Anthropic verkaufen wird.

    Alphabet

    +3,99 %
    +3,95 %
    +17,73 %
    +48,82 %
    +68,93 %
    +207,81 %
    +239,64 %
    +677,92 %
    +12.041,15 %
    ISIN:US02079K3059WKN:A14Y6F

    Allerdings weist Alex Haissl von Rothschild & Co Redburn in einer Analyse vom Dienstag darauf hin, dass KI-Umsätze im Azure-Geschäft sechs Mal so viel Kapitalaufwand erfordern wie traditionelle Cloud-Erlöse, um denselben Wert zu generieren.Haissl stufte die Microsoft-Aktie daher von Buy auf Neutral herab und senkte das Kursziel von 560 auf 500 US-Dollar.

    Der Start von Gemini 3 am Dienstag zeigte den Anlegern, dass Google schnell zu OpenAI aufschließt, da das neue Modell die jüngste ChatGPT-Version in mehreren wichtigen Bereichen der Logik und Problemlösung übertraf.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Magnificent Seven Alphabet: Mega-Rallye – Zieht der Internet-Riese jetzt an Microsoft vorbei? Microsoft ist derzeit das drittgrößte Unternehmen der USA – doch kann der Tech-Riese seine Position halten, während Alphabet ihm immer dichter auf die Pelle rückt?