Quantencomputer bedrohen Kryptos – "Ich würde meine Bitcoins nicht behalten"

Quantencomputer könnten nach Einschätzung von Théau Peronnin, CEO des französischen Start-ups Alice & Bob und Technologiepartner von Nvidia, schon "kurz nach 2030" stark genug sein, um die Sicherheitsmechanismen von Bitcoin zu knacken. Gemeint ist, dass solche Maschinen entweder den Mining-Prozess in Sekunden lösen oder die Passwörter zu digitalen Wallets erraten könnten. Noch sei das keine akute Gefahr, sagte Peronnin auf dem Web Summit in Lissabon, "aber sie ist auf dem besten Weg". Deshalb müsse Bitcoin seiner Ansicht nach spätestens bis 2030 sein Sicherheitssystem erneuern und auf eine deutlich stärkere Verschlüsselung umstellen. "Sie sollten noch ein paar gute Jahre vor sich haben, aber ich würde meine Bitcoins nicht behalten", zitiert Fortune ihn.

Alice & Bob entwickelt zusammen mit Nvidia einen Quantencomputer, der trotz der extrem komplexen Quantenphysik möglichst zuverlässig arbeiten soll. Während herkömmliche Computer nur 1 oder 0 kennen, können Quantenbits durch physikalische Überlagerung gleichzeitig beide Zustände annehmen und so viele Berechnungen parallel ausführen. Das erhöht die Rechenpower enorm – aber auch die Fehleranfälligkeit. Alice & Bob will diese Fehler direkt in der Hardware abfangen. "Der springende Punkt dieses Ansatzes besteht darin, die erste Ebene der Fehlerkorrektur direkt in das Design des Quantenbits selbst einzubetten", sagte Peronnin. Das mache das Gesamtsystem "bis zu 200-mal einfacher".