ZenaTech unterzeichnet Angebot hinsichtlich des Erwerbs eines Vermessungsunternehmens in Utah, wodurch es sein Drone-as-a-Service-Angebot auf den Solarinfrastrukturmarkt erweitert

Vancouver, British Columbia, (20. November 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Geschäftslösungen im Technologiebereich, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, ein Angebot hinsichtlich des Erwerbs eines etablierten kommerziellen Vermessungs- und 3D-Kartierungsunternehmens mit Sitz in Utah unterzeichnet zu haben, das auf LiDAR-Verarbeitung, drohnengestützte Datenerfassung und die Entwicklung umfassender Solarstandorte spezialisiert ist. Diese Übernahme stellt den strategischen Einstieg von ZenaTech in den schnell wachsenden Solarinfrastrukturmarkt dar und eröffnet neue Wachstumsperspektiven für moderne Luftbilddaten-Dienstleistungen für Entwickler, die sich mit der Planung, der Gestaltung, der Errichtung und der Wartung von Solarparks und anderen Solarenergieprojekten befassen.

„Der Einstieg in den Bereich der kommerziellen Solarentwicklung und -wartung ist ein bedeutsamer Meilenstein für ZenaTech“, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Die Solarinfrastruktur erfordert hochpräzise Vermessungen und eine schnelle Datenverarbeitung. Diese Übernahme bringt diese Fähigkeiten sofort in unsere Drone-as-a-Service-Plattform ein und erweitert unser Geschäft in diesem unerschlossenen Markt, um skalierbare, drohnengestützte Lösungen anzubieten, die die Effizienz und die Geschwindigkeit steigern werden.“

Das Zielunternehmen bringt bewährte betriebliche Erfahrung mit Drohnentechnologie sowohl bei der Vermessung als auch bei der Drohnendatenverarbeitung für große kommerzielle Solarprojekte mit ein. Mit einem umfassenden Know-how in den Bereichen LiDAR-Scanning, 3D-Kartierung und drohnenintegrierte Arbeitsabläufe unterstützt das Unternehmen die hochpräzise Geländekartierung, Standortplanung und virtuelle Projektvisualisierung und liefert wichtige Daten an große Solarentwickler im ganzen Land. Durch die Kombination ihrer drohnengestützten Datenerfassungs- und -verarbeitungsfähigkeiten mit den eigenen Analyse- und Automatisierungstools von ZenaTech sowie den ZenaDrone-Drohnen wird die kombinierte Plattform kürzere Verarbeitungszeiten, eine verbesserte Datengenauigkeit und einen erweiterten Leistungsumfang ermöglichen.