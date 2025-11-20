    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    GOLDMAN SACHS stuft Allianz SE auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Allianz minimal erhöht auf 361 Euro und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an den jüngsten Quartalsbericht an. Die 2026 veranschlagte Rendite auf den materiellen Buchwert steigt ein klein wenig./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 11:02 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 362,7EUR auf Tradegate (20. November 2025, 14:31 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Andrew Baker
    Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 361
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


