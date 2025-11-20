    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy
    JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy am Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Das Aktienrückkaufvolumen von 6 Milliarden Euro liege klar über den Erwartungen, schrieb Phil Buller am Donnerstagmittag. Und dieses Kaufprogramm komme just nach Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen für das Geschäftsjahr 2025. Das Unternehme strahle in positivem Licht hinsichtlich Vertrauen in seine Chancen und Vergütung der Aktionäre. Aus der Rede des Konzernchefs hob Buller als Highlight die Aussage hervor, dass man sich auf Bereiche konzentriere, in denen man Nummer eins oder Nummer zwei werden könne. Dies sieht Buller als mögliches Signal für einen Ausstieg aus dem Geschäft mit Windkraft an Land./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:00 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Phil Buller
    Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 100
    Kursziel alt: 100
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


