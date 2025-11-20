JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy am Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Das Aktienrückkaufvolumen von 6 Milliarden Euro liege klar über den Erwartungen, schrieb Phil Buller am Donnerstagmittag. Und dieses Kaufprogramm komme just nach Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen für das Geschäftsjahr 2025. Das Unternehme strahle in positivem Licht hinsichtlich Vertrauen in seine Chancen und Vergütung der Aktionäre. Aus der Rede des Konzernchefs hob Buller als Highlight die Aussage hervor, dass man sich auf Bereiche konzentriere, in denen man Nummer eins oder Nummer zwei werden könne. Dies sieht Buller als mögliches Signal für einen Ausstieg aus dem Geschäft mit Windkraft an Land./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 113,7EUR auf Tradegate (20. November 2025, 14:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Phil Buller

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

