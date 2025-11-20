    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy
    GOLDMAN SACHS stuft Siemens Energy auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 124 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe Aktienrückkäufe zur Anlagestory dazu geschrieben, schrieb Ajay Patel am Donnerstagmittag. Er sprach von weiteren positiven Neuigkeiten nach dem Ausblick und der avisierten Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen in der Vorwoche./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 11:39 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 113,7EUR auf Tradegate (20. November 2025, 14:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Ajay Patel
    Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 124
    Kursziel alt: 124
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


