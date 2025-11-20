    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    Kolmar Korea 2026: TIME's Top-Unternehmen für nachhaltiges Wachstum.

    Kolmar Korea beeindruckt erneut: Zum zweiten Mal in Folge zählt das Unternehmen zu den besten der Welt in nachhaltigem Wachstum, als einziges koreanisches Kosmetikunternehmen auf TIME's Liste.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Kolmar Korea wurde 2026 zum zweiten Mal in Folge in TIME's „World's Best Companies in Sustainable Growth" aufgenommen.
    • Das Unternehmen belegt Platz 294 und gehört zu den besten 7 % von über 4000 globalen Unternehmen.
    • Kolmar Korea war das einzige koreanische Kosmetikunternehmen, das in zwei aufeinanderfolgenden Jahren auf der Liste stand.
    • Die Bewertung basierte auf Umsatzwachstum, finanzieller Stabilität und Umweltauswirkungen, wobei Kolmar eine Gesamtpunktzahl von 81,02 erzielte.
    • Das Unternehmen hat innovative nachhaltige Verpackungslösungen entwickelt und eine Abfallrecyclingrate von 84,8 % erreicht.
    • Kolmar Korea unterstützt das Wachstum des koreanischen Beauty-Ökosystems durch Seminare und Partnerschaften mit Indie-Schönheitsmarken.






