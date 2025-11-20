    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Gebäudetyp E

    Baurechtlicher Meilenstein

    Berlin (ots) - Das Baugewerbe begrüßt die heute vorgestellten Eckpunkte zum
    Gebäudetyp E als wichtigen Schritt zu mehr Kosteneffizienz beim Wohnungsbau. Die
    geplante zivilrechtliche Verankerung schafft die dringend benötigte
    Rechtssicherheit für Bauherren und Unternehmen, so Felix Pakleppa,
    Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:

    "Der Gebäudetyp E kann ein wirksames Instrument werden, um Bauen wieder
    bezahlbar zu machen - vorausgesetzt, er wird konsequent umgesetzt. Wir brauchen
    die Freiheit, kostengünstig und innovativ zu bauen, ohne uns in einem Dickicht
    zum Teil überambitionierter Standards zu verlieren. Dabei gilt
    selbstverständlich: Sicherheit und Qualität haben oberste Priorität.

    Endlich können Bauherren und Unternehmen von überambitionierten technischen
    Regeln abweichen, ohne in Haftungsfallen zu geraten - das ist ein baurechtlicher
    Meilenstein. Entscheidend für den Erfolg wird sein, dass die Länder nicht durch
    zusätzliche Anforderungen in den Richtlinien die Vorteile wieder zunichtemachen.

    Jetzt muss es schnell gehen: Nach Jahren steigender Baukosten und sinkender
    Fertigstellungszahlen darf der Gesetzgebungsprozess nicht verschleppt werden.
    Bauwillige und Baubranche brauchen Klarheit, um den Bau-Turbo auch zünden zu
    können."

