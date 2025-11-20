Gebäudetyp E
Baurechtlicher Meilenstein
Berlin (ots) - Das Baugewerbe begrüßt die heute vorgestellten Eckpunkte zum
Gebäudetyp E als wichtigen Schritt zu mehr Kosteneffizienz beim Wohnungsbau. Die
geplante zivilrechtliche Verankerung schafft die dringend benötigte
Rechtssicherheit für Bauherren und Unternehmen, so Felix Pakleppa,
Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:
"Der Gebäudetyp E kann ein wirksames Instrument werden, um Bauen wieder
bezahlbar zu machen - vorausgesetzt, er wird konsequent umgesetzt. Wir brauchen
die Freiheit, kostengünstig und innovativ zu bauen, ohne uns in einem Dickicht
zum Teil überambitionierter Standards zu verlieren. Dabei gilt
selbstverständlich: Sicherheit und Qualität haben oberste Priorität.
Endlich können Bauherren und Unternehmen von überambitionierten technischen
Regeln abweichen, ohne in Haftungsfallen zu geraten - das ist ein baurechtlicher
Meilenstein. Entscheidend für den Erfolg wird sein, dass die Länder nicht durch
zusätzliche Anforderungen in den Richtlinien die Vorteile wieder zunichtemachen.
Jetzt muss es schnell gehen: Nach Jahren steigender Baukosten und sinkender
Fertigstellungszahlen darf der Gesetzgebungsprozess nicht verschleppt werden.
Bauwillige und Baubranche brauchen Klarheit, um den Bau-Turbo auch zünden zu
können."
Pressekontakt:
Iris Rabe
Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse
Zentralverband Deutsches Baugewerbe
Kronenstr. 55-58
10117 Berlin
Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420
eMail mailto:rabe@zdb.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/6162790
OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe
