Berlin (ots) - Das Baugewerbe begrüßt die heute vorgestellten Eckpunkte zum

Gebäudetyp E als wichtigen Schritt zu mehr Kosteneffizienz beim Wohnungsbau. Die

geplante zivilrechtliche Verankerung schafft die dringend benötigte

Rechtssicherheit für Bauherren und Unternehmen, so Felix Pakleppa,

Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:



"Der Gebäudetyp E kann ein wirksames Instrument werden, um Bauen wieder

bezahlbar zu machen - vorausgesetzt, er wird konsequent umgesetzt. Wir brauchen

die Freiheit, kostengünstig und innovativ zu bauen, ohne uns in einem Dickicht

zum Teil überambitionierter Standards zu verlieren. Dabei gilt

selbstverständlich: Sicherheit und Qualität haben oberste Priorität.





Endlich können Bauherren und Unternehmen von überambitionierten technischen

Regeln abweichen, ohne in Haftungsfallen zu geraten - das ist ein baurechtlicher

Meilenstein. Entscheidend für den Erfolg wird sein, dass die Länder nicht durch

zusätzliche Anforderungen in den Richtlinien die Vorteile wieder zunichtemachen.



Jetzt muss es schnell gehen: Nach Jahren steigender Baukosten und sinkender

Fertigstellungszahlen darf der Gesetzgebungsprozess nicht verschleppt werden.

Bauwillige und Baubranche brauchen Klarheit, um den Bau-Turbo auch zünden zu

können."



