    USA

    Arbeitslosenquote steigt im September überraschend auf 4,4 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Arbeitslosigkeit in den USA im September gestiegen.
    • Arbeitslosenquote nun bei 4,4 Prozent, höchste seit 2021.
    • Veröffentlichung verzögert wegen Haushaltsstreit.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im September überraschend gestiegen. Die Arbeitslosenquote legte im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist der höchste Stand seit Oktober 2021. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Quote erwartet.

    Wegen der Teilschließung von Bundesbehörden im Oktober und November im Zuge des Haushaltsstreits wurden die Arbeitsmarktdaten für September mit einiger Verzögerung veröffentlicht./jkr/mis/jha/



    dpa-AFX
