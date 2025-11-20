Chinas Währung wird gezielt stabilisiert – das kommt der Wirtschaft zugute

Der chinesische Yuan (CNY) hingegen hat seit Jahresbeginn nur rund 2,5 Prozent gegenüber dem Greenback gewonnen und bleibt damit in einer engen Spanne, die ungewöhnlich stabil wirkt. Die offizielle Linie der chinesischen Notenbank (PBoC) ist nicht die einer starren Dollar-Bindung, sondern eines kontrollierten, flexiblen Wechselkurssystems, bei dem Marktmechanismen eine Rolle spielen, aber die Zentralbank einen erheblichen Einfluss behält. Dabei liegt der Fokus auf Wechselkurs-Stabilität, nicht auf einer schnellen Aufwertung oder unbegrenzten Flexibilität.

Der Devisenmarkt des Jahres 2025 ist von einer klaren Bewegung geprägt: Der US-Dollar steht unter Druck. Der Dollar-Index (DXY) , der die US-Währung gegen die wichtigsten Weltwährungen misst, liegt mehr als 7,6 Prozent im Minus. Der Euro hat gegenüber dem Dollar sogar um über 11 Prozent zugelegt. Nur eine große Volkswirtschaft tanzt aus der Reihe – China.

Analysten sehen in der erstaunlich schwachen Yuan-Entwicklung allerdings keine normale Marktbewegung, sondern ein geldpolitisches Muster, das seit Langem typisch für China ist: ein "verwalteter Wechselkurs mit Neigung zur Schwäche", beziehungsweise eine Strategie einer schwachen aber stabilen Landeswährung.

Ein relativ schwacher, zugleich aber stabiler Yuan ist für die Volksrepublik wirtschaftlich attraktiv. Chinas Wirtschaftsmodell hängt weiterhin stark vom Export ab. Ein Yuan, der nicht zu stark aufwertet, schützt die preisliche Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Produkte – besonders wichtig in einem Jahr mit schwacher Inlandsnachfrage, einer fragilen Immobilienwirtschaft und Deflationsrisiken.

Gleichzeitig will die Führung keinen starken Vertrauensverlust in die Währung riskieren. Ein abrupt fallender Yuan würde Dollar-Schulden verteuern, Kapitalabflüsse begünstigen und die Finanzstabilität gefährden. Pekings bevorzugte Lösung lautet daher: schwach genug für den Export, stabil genug für die Märkte.

China verfügt über gewaltige Devisenreserven von aktuell rund 3,3 Billionen US-Dollar, ein Polster, das es der PBoC ermöglicht, bei Bedarf am Markt zu intervenieren und die Währung in ihrer gewünschten Bandbreite zu halten. Diese Reserven dienen seit Jahren als Sicherheit, um Schwankungen abzufedern oder gezielt zu steuern. Zum Vergleich: Die Devisenreserven Japans betragen lediglich 1,3 Billionen US-Dollar und die Indiens 687 Milliarden US-Dollar, wie aus Bloomberg-Daten hervorgeht.

Die USA haben China 2019 unter der ersten Trump-Regierung als Währungsmanipulator gebrandmarkt, die Einschätzung im Januar 2020 aber schon wieder zurückgezogen. Auch 2025 sind die Vorwürfe wieder lauter geworden. Devisenexperten von ING und anderen Großbanken sprechen von einer "gemachten Stabilität" und verweisen darauf, dass diese weitgehend politisch bedingt sei.

In einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft im Sommer heißt es, es gebe Hinweise auf eine gezielte Unterbewertung der Währung. Diese ungewöhnliche Stabilität trage zum hohen Handelsüberschuss Chinas gegenüber der Eurozone bei. Die US-Regierung verzichtete zwar auf die Einstufung Chinas als Währungsmanipulator, kritisierte aber ausdrücklich die mangelnde Transparenz der chinesischen Wechselkurspolitik.

Mehrere internationale Studien und Thinktanks sprechen 2025 erneut von einer "systematischen Steuerung" der chinesischen Währung, die Exporte wettbewerbsfähig halte. Der IWF erkennt zwar eine starke Einflussnahme an, aber keine klare Manipulation im juristischen Sinne. Entscheidend ist: China lässt den Yuan nicht frei schwanken, sondern bestimmt über Fixings, Kapitalverkehrskontrollen und Interventionen, wie weit er sich bewegen darf.

Der Yuan ist 2025 nicht einfach stabil, er ist gemacht stabil. Und genau diese Stabilität sorgt dafür, dass China in einem Jahr globaler Dollar-Schwäche wirtschaftlich profitieren kann. Ob das Manipulation ist oder strategische Wechselkurspolitik, bleibt Auslegungssache. Doch eines ist klar: China überlässt den Yuan nicht dem Markt – und profitiert kräftig davon.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion