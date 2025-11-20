    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Kapitalmarkttag begeistert

    Es läuft bei Siemens Energy: Jetzt klingelt die Kasse für Anleger!

    Siemens Energy startet mit voller Kraft in die neue Strategiephase – und der Kapitalmarkt feiert mit. Der Energietechnikkonzern will bis Ende 2028 bis zu 10 Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten.

    Kernstück ist ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm über bis zu 6 Milliarden Euro, ergänzt durch steigende Dividenden. Die Ankündigung hob die Aktie am Donnerstag auf ein neues Allzeithoch.

    Der Kapitalmarkttag in Charlotte (USA) kommt für Anleger zum perfekten Zeitpunkt: Erst vergangene Woche hatte das Unternehmen seine mittelfristigen Ziele deutlich nach oben gesetzt. Die Nachfrage nach Turbinen, Netzausrüstung und Hochspannungstechnik boomt weltweit, angetrieben vom rasant steigenden Stromverbrauch – nicht zuletzt durch den Ausbau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz.

    Siemens Energy

    +3,82 %
    +4,10 %
    +11,13 %
    +19,60 %
    +144,10 %
    +647,83 %
    +358,76 %
    +431,90 %
    ISIN:DE000ENER6Y0

    Citi-Analysten sehen im milliardenschweren Rückkaufprogramm Potenzial für eine Neubewertung der Aktie. Siemens Energy werde damit möglicherweise näher an Wettbewerber GE Vernova heranrücken, der an der Börse mit einem deutlich höheren Gewinnvielfachen gehandelt wird.

    Konzernchef Christian Bruch zeigt sich weiterhin optimistisch: Der Umsatz soll bis 2027/28 jährlich im hohen Zehnprozentbereich wachsen, die bereinigte Marge langfristig auf 14 bis 16 Prozent klettern. Für Anleger bleibt Siemens Energy damit eine der spannendsten Turnaround-Stories im europäischen Industriebereich.

    Die operativen Zahlen sprechen für sich: Der Auftragseingang im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg um rund 17 Prozent auf 58,9 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 138 Milliarden Euro einen neuen Rekord. Um diese Flut an Projekten abzuarbeiten, plant Siemens Energy bis 2028 zusätzliche Investitionen von rund 2 Milliarden Euro in Werke für Transformatoren und Schaltanlagen – auch in Deutschland.

    Zudem erhält die Aktie Rückenwind von den starken Quartalszahlen des US-Chipriesen Nvidia. Die jüngsten Zweifel an einer möglichen Überhitzung der KI-Branche wurden vorerst gedämpft.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,68 % und einem Kurs von 114,1EUR auf Tradegate (20. November 2025, 15:23 Uhr) gehandelt.


