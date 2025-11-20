    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    Salzgitter Aktie - Kurs auf Talfahrt - 20.11.2025

    Am 20.11.2025 ist die Salzgitter Aktie, bisher, um -5,01 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

    Salzgitter aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 20.11.2025

    Die Salzgitter Aktie ist bisher um -5,01 % auf 28,27 gefallen. Das sind -1,49  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,44 %, geht es heute bei der Salzgitter Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Salzgitter in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +35,61 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Salzgitter Aktie damit um -1,52 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,00 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Salzgitter um +88,02 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

    Salzgitter Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,52 %
    1 Monat +5,00 %
    3 Monate +35,61 %
    1 Jahr +69,96 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die mögliche Verkaufsabsicht von Großaktionär Papenburg, die Druck auf den Aktienkurs von Salzgitter ausüben könnte. Nutzer äußern Bedenken über die Kursentwicklung und die Bewertung des Unternehmens, insbesondere im Kontext von Überlegungen zu einer Fusion in der Stahlindustrie. Der Kurs hat kürzlich wieder die 30 €-Marke erreicht, was bei den Anlegern Besorgnis auslöst.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Salzgitter eingestellt.

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,71 Mrd.EUR € wert.

    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

    -6,67 %
    -1,25 %
    +5,12 %
    +36,99 %
    +71,14 %
    +7,91 %
    +106,19 %
    +19,29 %
    +4.516,67 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200



    Verfasst von Markt Bote
