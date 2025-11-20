Union und SPD kritisieren US-Friedensplan für Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Die außenpolitischen Sprecher von Union und SPD haben sich überwiegend negativ zum angeblichen US-Friedensplan für die Ukraine geäußert. CDU-Politiker Jürgen Hardt kündigte an, dass die Bundesregierung ein Mitspracherecht fordern werde. "Soweit die 28 Punkte bislang bekannt sind, scheint ein Ungleichgewicht zulasten der Ukraine zu herrschen", sagte Hardt mit Blick auf Medienberichte über den Friedensplan den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

Ähnlich äußerte sich auch sein SPD-Kollege Adis Ahmetovic. Den Zeitungen der "Mediengruppe Bayern" sagte er: "Wichtig ist, dass es am Ende nur einen nachhaltigen Frieden in Europa geben kann, der von der Ukraine und der EU mitgetragen wird. Das setzt voraus, dass beide ihre Positionen mit in die Verhandlungen einbringen können."