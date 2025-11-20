Digitalklimaindex zeigt
Künstliche Intelligenz ist bereits fest im Alltag der Menschen in Deutschland etabliert (FOTO)
Düsseldorf (ots) -
- Alltägliche KI-Anwendungen werden bereits intensiv genutzt
- Soziodemografische Struktur bestimmt über die Wahrnehmung von KI
- Sensibilität für Schattenseiten vor allem bei Jüngeren und Älteren ausgeprägt
Sprachassistenten beantworten Fragen, Smart-Home-Systeme steuern das Zuhause,
Übersetzungstools erleichtern den Alltag. Künstliche Intelligenz (KI) immer noch
ein Zukunftsthema? Der Digitalklimaindex von Deutsche Glasfaser zeigt: Die
Menschen in Deutschland nutzen KI zunehmend selbstverständlich - und sehen sie
überwiegend als Chance. Doch gleichzeitig offenbart die Studie deutliche
Unterschiede zwischen Altersgruppen, Bildungsniveaus und Regionen: KI ist im
Alltag angekommen, aber nicht für alle gleichermaßen. Bei dem Thema Künstliche
Intelligenz ist Deutschland in Chancen- und Risiko-Denker gespalten.
Alltägliche KI-Anwendungen werden bereits intensiv genutzt
Künstliche Intelligenz wird in Deutschland bereits breit genutzt - vor allem in
alltäglichen, etablierten Anwendungen. 56 Prozent der Befragten setzen KI bei
der Online-Recherche ein, 52 Prozent nutzen Sprachassistenten wie Siri oder
Alexa, 49 Prozent greifen bei Übersetzungen auf KI-basierte Tools zurück. Auch
im Smart Home spielt KI eine Rolle: Rund die Hälfte der Menschen in Deutschland
steuert ihr Zuhause bereits mit digitalen Anwendungen.
Allerdings zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land. In
Großstädten geben 52 Prozent der Befragten an, Smart-Home-Anwendungen zu nutzen
- in ländlichen Gemeinden sind es nur 43 Prozent. Auch beim Einsatz von
KI-Chatbots oder Sprachmodellen ist der urbane Raum vorne. Und: KI wird mit 28
Prozent vor allem privat genutzt, ihr Einsatz im Beruf ist im Vergleich
deutlicher seltener (-21 Prozent). Hierbei liegt der Fokus auf dem Einsatz von
Sprachassistenten, nur 8 Prozent nutzen KI allein beruflich zur Texterstellung.
"Die Menschen in Deutschland nutzen KI schon sehr intensiv, aber es gibt noch
ein Gefälle", sagt Ruben Queimano, Chief Commercial Officer bei Deutsche
Glasfaser. "Wir sehen, dass sich gerade in den Städten ein digitaler Alltag
entwickelt, der das Leben spürbar verändert - auf dem Land ist das noch weniger
der Fall. Auch am Arbeitsplatz gilt es noch Potenzial zu heben."
Soziodemografische Struktur bestimmt über die Wahrnehmung von KI
Die Studie zeigt deutlich: Die Haltung zur Künstlichen Intelligenz spiegelt die
gesellschaftliche Struktur Deutschlands wider. Je urbaner, jünger und gebildeter
die Befragten, desto stärker überwiegt der Optimismus.
Insgesamt sehen 65 Prozent der Menschen in Deutschland KI eher als Chance, nur
30 Prozent als Risiko. Besonders positiv sind die 30- bis 44-Jährigen (70
