Künstliche Intelligenz ist bereits fest im Alltag der Menschen in Deutschland etabliert (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Alltägliche KI-Anwendungen werden bereits intensiv genutzt

- Soziodemografische Struktur bestimmt über die Wahrnehmung von KI

- Sensibilität für Schattenseiten vor allem bei Jüngeren und Älteren ausgeprägt



Sprachassistenten beantworten Fragen, Smart-Home-Systeme steuern das Zuhause,

Übersetzungstools erleichtern den Alltag. Künstliche Intelligenz (KI) immer noch

ein Zukunftsthema? Der Digitalklimaindex von Deutsche Glasfaser zeigt: Die

Menschen in Deutschland nutzen KI zunehmend selbstverständlich - und sehen sie

überwiegend als Chance. Doch gleichzeitig offenbart die Studie deutliche

Unterschiede zwischen Altersgruppen, Bildungsniveaus und Regionen: KI ist im

Alltag angekommen, aber nicht für alle gleichermaßen. Bei dem Thema Künstliche

Intelligenz ist Deutschland in Chancen- und Risiko-Denker gespalten.





Alltägliche KI-Anwendungen werden bereits intensiv genutztKünstliche Intelligenz wird in Deutschland bereits breit genutzt - vor allem inalltäglichen, etablierten Anwendungen. 56 Prozent der Befragten setzen KI beider Online-Recherche ein, 52 Prozent nutzen Sprachassistenten wie Siri oderAlexa, 49 Prozent greifen bei Übersetzungen auf KI-basierte Tools zurück. Auchim Smart Home spielt KI eine Rolle: Rund die Hälfte der Menschen in Deutschlandsteuert ihr Zuhause bereits mit digitalen Anwendungen.Allerdings zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land. InGroßstädten geben 52 Prozent der Befragten an, Smart-Home-Anwendungen zu nutzen- in ländlichen Gemeinden sind es nur 43 Prozent. Auch beim Einsatz vonKI-Chatbots oder Sprachmodellen ist der urbane Raum vorne. Und: KI wird mit 28Prozent vor allem privat genutzt, ihr Einsatz im Beruf ist im Vergleichdeutlicher seltener (-21 Prozent). Hierbei liegt der Fokus auf dem Einsatz vonSprachassistenten, nur 8 Prozent nutzen KI allein beruflich zur Texterstellung."Die Menschen in Deutschland nutzen KI schon sehr intensiv, aber es gibt nochein Gefälle", sagt Ruben Queimano, Chief Commercial Officer bei DeutscheGlasfaser. "Wir sehen, dass sich gerade in den Städten ein digitaler Alltagentwickelt, der das Leben spürbar verändert - auf dem Land ist das noch wenigerder Fall. Auch am Arbeitsplatz gilt es noch Potenzial zu heben."Soziodemografische Struktur bestimmt über die Wahrnehmung von KIDie Studie zeigt deutlich: Die Haltung zur Künstlichen Intelligenz spiegelt diegesellschaftliche Struktur Deutschlands wider. Je urbaner, jünger und gebildeterdie Befragten, desto stärker überwiegt der Optimismus.Insgesamt sehen 65 Prozent der Menschen in Deutschland KI eher als Chance, nur30 Prozent als Risiko. Besonders positiv sind die 30- bis 44-Jährigen (70