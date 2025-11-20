    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEQT AktievorwärtsNachrichten zu EQT

    Digitalklimaindex zeigt

    Künstliche Intelligenz ist bereits fest im Alltag der Menschen in Deutschland etabliert (FOTO)

    Düsseldorf (ots) -

    - Alltägliche KI-Anwendungen werden bereits intensiv genutzt
    - Soziodemografische Struktur bestimmt über die Wahrnehmung von KI
    - Sensibilität für Schattenseiten vor allem bei Jüngeren und Älteren ausgeprägt

    Sprachassistenten beantworten Fragen, Smart-Home-Systeme steuern das Zuhause,
    Übersetzungstools erleichtern den Alltag. Künstliche Intelligenz (KI) immer noch
    ein Zukunftsthema? Der Digitalklimaindex von Deutsche Glasfaser zeigt: Die
    Menschen in Deutschland nutzen KI zunehmend selbstverständlich - und sehen sie
    überwiegend als Chance. Doch gleichzeitig offenbart die Studie deutliche
    Unterschiede zwischen Altersgruppen, Bildungsniveaus und Regionen: KI ist im
    Alltag angekommen, aber nicht für alle gleichermaßen. Bei dem Thema Künstliche
    Intelligenz ist Deutschland in Chancen- und Risiko-Denker gespalten.

    Alltägliche KI-Anwendungen werden bereits intensiv genutzt

    Künstliche Intelligenz wird in Deutschland bereits breit genutzt - vor allem in
    alltäglichen, etablierten Anwendungen. 56 Prozent der Befragten setzen KI bei
    der Online-Recherche ein, 52 Prozent nutzen Sprachassistenten wie Siri oder
    Alexa, 49 Prozent greifen bei Übersetzungen auf KI-basierte Tools zurück. Auch
    im Smart Home spielt KI eine Rolle: Rund die Hälfte der Menschen in Deutschland
    steuert ihr Zuhause bereits mit digitalen Anwendungen.

    Allerdings zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land. In
    Großstädten geben 52 Prozent der Befragten an, Smart-Home-Anwendungen zu nutzen
    - in ländlichen Gemeinden sind es nur 43 Prozent. Auch beim Einsatz von
    KI-Chatbots oder Sprachmodellen ist der urbane Raum vorne. Und: KI wird mit 28
    Prozent vor allem privat genutzt, ihr Einsatz im Beruf ist im Vergleich
    deutlicher seltener (-21 Prozent). Hierbei liegt der Fokus auf dem Einsatz von
    Sprachassistenten, nur 8 Prozent nutzen KI allein beruflich zur Texterstellung.

    "Die Menschen in Deutschland nutzen KI schon sehr intensiv, aber es gibt noch
    ein Gefälle", sagt Ruben Queimano, Chief Commercial Officer bei Deutsche
    Glasfaser. "Wir sehen, dass sich gerade in den Städten ein digitaler Alltag
    entwickelt, der das Leben spürbar verändert - auf dem Land ist das noch weniger
    der Fall. Auch am Arbeitsplatz gilt es noch Potenzial zu heben."

    Soziodemografische Struktur bestimmt über die Wahrnehmung von KI

    Die Studie zeigt deutlich: Die Haltung zur Künstlichen Intelligenz spiegelt die
    gesellschaftliche Struktur Deutschlands wider. Je urbaner, jünger und gebildeter
    die Befragten, desto stärker überwiegt der Optimismus.

    Insgesamt sehen 65 Prozent der Menschen in Deutschland KI eher als Chance, nur
    30 Prozent als Risiko. Besonders positiv sind die 30- bis 44-Jährigen (70
