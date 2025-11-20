Western Union erweitert Präsenz in Deutschland und gewinnt Fairness-Preis 2025 (FOTO)
Berlin (ots) - Western Union, eines der weltweit führenden Unternehmen im
Bereich grenz- und währungsüberschreitender Geldbewegungen und Zahlungen,
kündigt heute eine Erweiterung seines Filialnetzes in Deutschland an. Zudem
erhält das Unternehmen den renommierten Deutschen Fairness-Preis 2025 in der
Kategorie Geldtransfer.
Western Union eröffnet 36 neue, unternehmenseigene Standorte in 26 deutschen
Städten - darunter fünf in Berlin, drei in Köln sowie jeweils zwei in Hamburg
und München. Weitere Filialen befinden sich in Frankfurt, Stuttgart und
Düsseldorf. An den neuen Standorten können Kund:innen Dienstleistungen wie
internationale Geldtransfers, Währungsumtausch und Goldverkäufe nutzen. Die
Expansion unterstreicht Western Unions Anspruch, Kund:innen in Deutschland ein
hochwertiges und wachsendes Omnichannel-Angebot bereitzustellen, das ein
breiteres Spektrum finanzieller Bedürfnisse abdeckt - über klassische
Auslandsüberweisungen hinaus.
