    Western Union erweitert Präsenz in Deutschland und gewinnt Fairness-Preis 2025 (FOTO)

    Berlin (ots) - Western Union, eines der weltweit führenden Unternehmen im
    Bereich grenz- und währungsüberschreitender Geldbewegungen und Zahlungen,
    kündigt heute eine Erweiterung seines Filialnetzes in Deutschland an. Zudem
    erhält das Unternehmen den renommierten Deutschen Fairness-Preis 2025 in der
    Kategorie Geldtransfer.

    Western Union eröffnet 36 neue, unternehmenseigene Standorte in 26 deutschen
    Städten - darunter fünf in Berlin, drei in Köln sowie jeweils zwei in Hamburg
    und München. Weitere Filialen befinden sich in Frankfurt, Stuttgart und
    Düsseldorf. An den neuen Standorten können Kund:innen Dienstleistungen wie
    internationale Geldtransfers, Währungsumtausch und Goldverkäufe nutzen. Die
    Expansion unterstreicht Western Unions Anspruch, Kund:innen in Deutschland ein
    hochwertiges und wachsendes Omnichannel-Angebot bereitzustellen, das ein
    breiteres Spektrum finanzieller Bedürfnisse abdeckt - über klassische
    Auslandsüberweisungen hinaus.

    Vor dem Hintergrund des beständigen Engagements für ein überzeugendes
    Kundenerlebnis erreichte Western Union zudem den ersten Platz in der Kategorie
    Geldtransfer beim Deutschen Fairness-Preis 2025, vergeben von ntv und dem
    Deutschen Institut für Service-Qualität. Western Union verbesserte sich, nachdem
    das Unternehmen im Vorjahr den dritten Platz belegte. Grundlage der Auszeichnung
    ist eine Umfrage unter 73.000 Verbraucher:innen in Deutschland, die Unternehmen
    hinsichtlich Preisfairness, Transparenz, Zuverlässigkeit und Umgang mit
    Beschwerden bewerten.

    "Die Eröffnung neuer Western Union Filialen in ganz Deutschland ist ein
    wichtiger Schritt in unserer Strategie, Kund:innen mehr Komfort und Auswahl zu
    bieten. Wir bringen unsere Dienstleistungen näher an die Menschen und stärken
    zugleich unser Profil als umfassender Finanzdienstleister - weit über reine
    Geldtransfers hinaus", sagte Reinhard Grübl, Head of Germany bei Western Union.
    "Die Auszeichnung mit dem Deutschen Fairness-Preis verleiht diesem Moment
    zusätzliche Bedeutung, da sie zeigt, dass unser kundenzentrierter Einsatz für
    Transparenz und Zuverlässigkeit wahrgenommen und geschätzt wird", ergänzte er.

    Western Union ist seit über 30 Jahren in Deutschland aktiv und betreut
    Kund:innen über ein breites Netz an Einzelhandelsstandorten sowie über seine
    Website, mobile App und digitale Wallet.

    Über Western Union

    The Western Union Company (NYSE: WU) engagiert sich weltweit dafür, Menschen zu
    unterstützen, die für sich, ihre Familien und ihre Gemeinschaften eine stabile
    finanzielle Zukunft aufbauen wollen. Unsere führenden grenzüberschreitenden,
    währungsübergreifenden Geldtransfer-, Zahlungs- und digitalen
    Finanzdienstleistungen ermöglichen es Verbrauchern, Unternehmen,
    Finanzinstituten und Regierungen in mehr als 200 Ländern und Regionen mit über
    130 Währungen, sich mit Milliarden von Bankkonten, Millionen von digitalen
    Wallets und Karten sowie einem weltweiten Netz von Hunderttausenden von
    Niederlassungen zu vernetzen. Western Union verfolgt das Ziel, zugängliche
    Finanzdienstleistungen zu bieten, die Menschen und Gemeinschaften zu Wohlstand
    verhelfen.

