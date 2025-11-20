Western Union erweitert Präsenz in Deutschland und gewinnt Fairness-Preis 2025 (FOTO)

Berlin (ots) - Western Union, eines der weltweit führenden Unternehmen im

Bereich grenz- und währungsüberschreitender Geldbewegungen und Zahlungen,

kündigt heute eine Erweiterung seines Filialnetzes in Deutschland an. Zudem

erhält das Unternehmen den renommierten Deutschen Fairness-Preis 2025 in der

Kategorie Geldtransfer.



Western Union eröffnet 36 neue, unternehmenseigene Standorte in 26 deutschen

Städten - darunter fünf in Berlin, drei in Köln sowie jeweils zwei in Hamburg

und München. Weitere Filialen befinden sich in Frankfurt, Stuttgart und

Düsseldorf. An den neuen Standorten können Kund:innen Dienstleistungen wie

internationale Geldtransfers, Währungsumtausch und Goldverkäufe nutzen. Die

Expansion unterstreicht Western Unions Anspruch, Kund:innen in Deutschland ein

hochwertiges und wachsendes Omnichannel-Angebot bereitzustellen, das ein

breiteres Spektrum finanzieller Bedürfnisse abdeckt - über klassische

Auslandsüberweisungen hinaus.







Kundenerlebnis erreichte Western Union zudem den ersten Platz in der Kategorie

Geldtransfer beim Deutschen Fairness-Preis 2025, vergeben von ntv und dem

Deutschen Institut für Service-Qualität. Western Union verbesserte sich, nachdem

das Unternehmen im Vorjahr den dritten Platz belegte. Grundlage der Auszeichnung

ist eine Umfrage unter 73.000 Verbraucher:innen in Deutschland, die Unternehmen

hinsichtlich Preisfairness, Transparenz, Zuverlässigkeit und Umgang mit

Beschwerden bewerten.



"Die Eröffnung neuer Western Union Filialen in ganz Deutschland ist ein

wichtiger Schritt in unserer Strategie, Kund:innen mehr Komfort und Auswahl zu

bieten. Wir bringen unsere Dienstleistungen näher an die Menschen und stärken

zugleich unser Profil als umfassender Finanzdienstleister - weit über reine

Geldtransfers hinaus", sagte Reinhard Grübl, Head of Germany bei Western Union.

"Die Auszeichnung mit dem Deutschen Fairness-Preis verleiht diesem Moment

zusätzliche Bedeutung, da sie zeigt, dass unser kundenzentrierter Einsatz für

Transparenz und Zuverlässigkeit wahrgenommen und geschätzt wird", ergänzte er.



Western Union ist seit über 30 Jahren in Deutschland aktiv und betreut

Kund:innen über ein breites Netz an Einzelhandelsstandorten sowie über seine

Website, mobile App und digitale Wallet.



Über Western Union



The Western Union Company (NYSE: WU) engagiert sich weltweit dafür, Menschen zu

unterstützen, die für sich, ihre Familien und ihre Gemeinschaften eine stabile

finanzielle Zukunft aufbauen wollen. Unsere führenden grenzüberschreitenden,

währungsübergreifenden Geldtransfer-, Zahlungs- und digitalen

Finanzdienstleistungen ermöglichen es Verbrauchern, Unternehmen,

Finanzinstituten und Regierungen in mehr als 200 Ländern und Regionen mit über

130

Wallets und Karten sowie einem weltweiten Netz von Hunderttausenden von

Niederlassungen zu vernetzen. Western Union verfolgt das Ziel, zugängliche

Finanzdienstleistungen zu bieten, die Menschen und Gemeinschaften zu Wohlstand

verhelfen.



Pressekontakt:



Nicholas Mandalas

mailto:Nicholas.mandalas@wu.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/56715/6162856

OTS: Western Union





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Western Union The Western Union Company +0,19 % Aktie 18 Aufrufe heute jungster gestern 19:51

Vor dem Hintergrund des beständigen Engagements für ein überzeugendesKundenerlebnis erreichte Western Union zudem den ersten Platz in der KategorieGeldtransfer beim Deutschen Fairness-Preis 2025, vergeben von ntv und demDeutschen Institut für Service-Qualität. Western Union verbesserte sich, nachdemdas Unternehmen im Vorjahr den dritten Platz belegte. Grundlage der Auszeichnungist eine Umfrage unter 73.000 Verbraucher:innen in Deutschland, die Unternehmenhinsichtlich Preisfairness, Transparenz, Zuverlässigkeit und Umgang mitBeschwerden bewerten."Die Eröffnung neuer Western Union Filialen in ganz Deutschland ist einwichtiger Schritt in unserer Strategie, Kund:innen mehr Komfort und Auswahl zubieten. Wir bringen unsere Dienstleistungen näher an die Menschen und stärkenzugleich unser Profil als umfassender Finanzdienstleister - weit über reineGeldtransfers hinaus", sagte Reinhard Grübl, Head of Germany bei Western Union."Die Auszeichnung mit dem Deutschen Fairness-Preis verleiht diesem Momentzusätzliche Bedeutung, da sie zeigt, dass unser kundenzentrierter Einsatz fürTransparenz und Zuverlässigkeit wahrgenommen und geschätzt wird", ergänzte er.Western Union ist seit über 30 Jahren in Deutschland aktiv und betreutKund:innen über ein breites Netz an Einzelhandelsstandorten sowie über seineWebsite, mobile App und digitale Wallet.Über Western UnionThe Western Union Company (NYSE: WU) engagiert sich weltweit dafür, Menschen zuunterstützen, die für sich, ihre Familien und ihre Gemeinschaften eine stabilefinanzielle Zukunft aufbauen wollen. Unsere führenden grenzüberschreitenden,währungsübergreifenden Geldtransfer-, Zahlungs- und digitalenFinanzdienstleistungen ermöglichen es Verbrauchern, Unternehmen,Finanzinstituten und Regierungen in mehr als 200 Ländern und Regionen mit über130 Währungen , sich mit Milliarden von Bankkonten, Millionen von digitalenWallets und Karten sowie einem weltweiten Netz von Hunderttausenden vonNiederlassungen zu vernetzen. Western Union verfolgt das Ziel, zugänglicheFinanzdienstleistungen zu bieten, die Menschen und Gemeinschaften zu Wohlstandverhelfen.Pressekontakt:Nicholas Mandalasmailto:Nicholas.mandalas@wu.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/56715/6162856OTS: Western Union