    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalmart AktievorwärtsNachrichten zu Walmart
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft WALMART auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 116 US-Dollar belassen. Vor allem im Vergleich zu den Vorjahreswerten seien die Quartalszahlen des Einzelhandelskonzerns stark gewesen, schrieb Steven Shemesh in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Prognose für 2025 deute auf ein Ergebnis im vierten Quartal hin, das im Rahmen der aktuellen Einschätzung liege oder leicht darunter, ergänzte er. Laut Shemesh handelt es sich allerdings um eine eher konservative Einschätzung des Unternehmens./rob/ck/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:01 / EST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,82 % und einem Kurs von 90,60EUR auf Tradegate (20. November 2025, 15:37 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Steven Shemesh
    Analysiertes Unternehmen: WALMART
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 116
    Kursziel alt: 116
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 116,00$, was eine Steigerung von +8,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft WALMART auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 116 US-Dollar belassen. Vor allem im Vergleich zu den Vorjahreswerten seien die Quartalszahlen des Einzelhandelskonzerns stark gewesen, …