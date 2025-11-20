Besonders beachtet!
Diginex Aktie sinkt rapide - -10,26 % - 20.11.2025
Am 20.11.2025 ist die Diginex Aktie, bisher, um -10,26 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Diginex Aktie.
Diginex Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.11.2025
Mit einer Performance von -10,26 % musste die Diginex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Diginex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -16,31 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,26 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Diginex in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +107,33 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diginex Aktie damit um +0,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,47 %.
Diginex Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,48 %
|1 Monat
|-5,47 %
|3 Monate
|+107,33 %
Informationen zur Diginex Aktie
Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,45 Mio. € wert.
Diginex Aktie jetzt kaufen?
Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.