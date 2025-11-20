Diginex Aktie sinkt rapide - -10,26 % - 20.11.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Diginex in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +107,33 % bestehen.

Mit einer Performance von -10,26 % musste die Diginex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Diginex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -16,31 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,26 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diginex Aktie damit um +0,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,47 %.

Diginex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,48 % 1 Monat -5,47 % 3 Monate +107,33 %

Informationen zur Diginex Aktie

Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,45 Mio. € wert.

Diginex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.