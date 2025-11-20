    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiginex AktievorwärtsNachrichten zu Diginex

    Besonders beachtet!

    1605 Aufrufe 1605 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diginex Aktie sinkt rapide - -10,26 % - 20.11.2025

    Am 20.11.2025 ist die Diginex Aktie, bisher, um -10,26 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Diginex Aktie.

    Besonders beachtet! - Diginex Aktie sinkt rapide - -10,26 % - 20.11.2025
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Diginex Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.11.2025

    Mit einer Performance von -10,26 % musste die Diginex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Diginex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -16,31 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,26 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Diginex in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +107,33 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diginex Aktie damit um +0,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,47 %.

    Diginex Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,48 %
    1 Monat -5,47 %
    3 Monate +107,33 %

    Informationen zur Diginex Aktie

    Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,45 Mio. € wert.

    Diginex Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Diginex

    -9,57 %
    +0,48 %
    -5,47 %
    +107,33 %
    +71,09 %
    ISIN:KYG286871044WKN:A40PU6



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Diginex Aktie sinkt rapide - -10,26 % - 20.11.2025 Am 20.11.2025 ist die Diginex Aktie, bisher, um -10,26 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Diginex Aktie.