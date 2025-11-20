DroneShield - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -9,91 % - 20.11.2025

Die DroneShield Aktie ist bisher um -9,91 % auf 0,9910€ gefallen. Das sind -0,1090 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -19,35 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 0,9910€, mit einem Minus von -9,91 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei DroneShield, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -43,20 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -18,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -56,88 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von DroneShield einen Anstieg von +142,52 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,95 % 1 Monat -56,88 % 3 Monate -43,20 % 1 Jahr +129,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die durch den Verkauf von Aktien durch das Management während einer Falschmeldung und den damit verbundenen Vertrauensverlust der Anleger stark belastet ist. Nutzer äußern Bedenken über die wirtschaftlichen Folgen interner Probleme und die Unsicherheit, ob das Unternehmen durch neue Aufträge gerettet werden kann.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 906 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 900,54 Mio. € wert.

Die Chefetage von DroneShield hat während einer fehlerhaften Meldung zum US-Auftrag Aktien verkauft – jetzt bestätigt das Unternehmen den Vorgang offiziell. Anleger reagieren entsetzt.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Gestern zeigten neue Entwicklungen, wie ernst die Sicherheitslage in Europa inzwischen geworden ist. Gleichzeitig öffnet sich ein unerwartetes Zeitfenster für ein Unternehmen, das kaum jemand auf dem Radar hat.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.