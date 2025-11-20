Steyr Motors Aktie weiter abwärts - 20.11.2025

Mit einer Performance von -4,87 % musste die Steyr Motors Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Steyr Motors Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -16,31 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,87 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Steyr Motors ist ein führender Anbieter von kompakten Dieselmotoren, bekannt für Innovation und Zuverlässigkeit, mit starker Präsenz im maritimen Sektor.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Steyr Motors Aktionäre einen Verlust von -32,35 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -25,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +146,43 % gewonnen.

Steyr Motors Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -25,97 % 1 Monat -31,27 % 3 Monate -32,35 % 1 Jahr +143,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Steyr Motors Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Steyr Motors Aktie, die als überbewertet gilt. Mutares verkauft seine Anteile, was als strategischer Schritt nach einem operativen Turnaround interpretiert wird. Die hohe Handelsaktivität und Unsicherheiten bezüglich zukünftiger Aufträge führen zu stagnierenden Kursen. Einige Teilnehmer bezweifeln, dass die aktuellen Bewertungen die Qualität und Aussichten des Unternehmens widerspiegeln.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Steyr Motors eingestellt.

Informationen zur Steyr Motors Aktie

Es gibt 5 Mio. Steyr Motors Aktien. Damit ist das Unternehmen 172,12 Mio. € wert.

Die Steyr Motors-Aktie kracht diese Woche in den Kurskeller. Von Montag bis Mittwoch sackte der Kurs des österreichischen Motorenbauers um satte -25% ab und fiel auf ein neues 6-Monatstief. Was steckt hinter dem massiven Kurseinbruch und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Heftige Prognosesenkung Auslöser für den Kurseinbruch der Steyr Motors-Aktie zum Wochenbeginn war die […] The post Steyr Motors-Aktie: Kann man hier ein Schnäppchen machen? first appeared on sharedeals.de.

Anfang des Jahres feuerte Rüstungsphantasie die Aktie von Steyr an, jetzt knallt sie in den Aktienkeller.

Die Investmentgesellschaft Mutares hat sich von ihrer verbliebenden Beteiligung an Steyr Motors getrennt. Wie die Münchener am Donnerstag mitteilten, platzierten sie den zuletzt noch gehaltenen Anteil von 23 Prozent am österreichischen Motorenbauer …

Steyr Motors Aktie jetzt kaufen?

Ob die Steyr Motors Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Steyr Motors Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.