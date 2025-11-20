    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABO Energy AktievorwärtsNachrichten zu ABO Energy

    Besonders beachtet!

    313 Aufrufe 313 0 Kommentare 0 Kommentare

    ABO Energy Aktie im Ausverkauf - 20.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die ABO Energy Aktie bisher Verluste von -4,13 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ABO Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - ABO Energy Aktie im Ausverkauf - 20.11.2025
    Foto: Horst Galuschka - picture alliance/dpa

    ABO Energy ist ein wachsender Akteur im Bereich erneuerbare Energien, spezialisiert auf Windkraft, Solarenergie und Biomasse. Hauptkonkurrenten sind Vestas und Siemens Gamesa. Das Unternehmen punktet mit innovativer Projektentwicklung und starker regionaler Präsenz.

    ABO Energy Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.11.2025

    Mit einer Performance von -4,13 % musste die ABO Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der ABO Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -51,15 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,13 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei ABO Energy insgesamt ein Minus von -57,14 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ABO Energy Aktie damit um -53,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -52,31 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei ABO Energy auf -55,76 %.

    ABO Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -53,13 %
    1 Monat -52,31 %
    3 Monate -57,14 %
    1 Jahr -54,04 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ABO Energy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der ABO Energy Aktie, insbesondere nach der drastischen Senkung des Kursziels durch Analysten. Viele Anleger äußern Skepsis gegenüber der Unternehmensführung und der Informationspolitik, während sie gleichzeitig die Möglichkeit eines Investoreneinstiegs als potenziell positiv, aber riskant betrachten. Die Unsicherheit über die fundamentale Bewertung der Projekte verstärkt die spekulativen Überlegungen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ABO Energy eingestellt.

    Zur ABO Energy Diskussion

    Informationen zur ABO Energy Aktie

    Es gibt 9 Mio. ABO Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 150,73 Mio. € wert.

    ABO Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ABO Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ABO Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ABO Energy

    -2,95 %
    -53,13 %
    -52,31 %
    -57,14 %
    -54,04 %
    -71,55 %
    -51,47 %
    +74,07 %
    ISIN:DE0005760029WKN:576002



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ABO Energy Aktie im Ausverkauf - 20.11.2025 Am heutigen Handelstag muss die ABO Energy Aktie bisher Verluste von -4,13 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ABO Energy Aktie.