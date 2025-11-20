ABO Energy Aktie im Ausverkauf - 20.11.2025

Mit einer Performance von -4,13 % musste die ABO Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der ABO Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -51,15 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,13 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

ABO Energy ist ein wachsender Akteur im Bereich erneuerbare Energien, spezialisiert auf Windkraft, Solarenergie und Biomasse. Hauptkonkurrenten sind Vestas und Siemens Gamesa. Das Unternehmen punktet mit innovativer Projektentwicklung und starker regionaler Präsenz.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei ABO Energy insgesamt ein Minus von -57,14 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ABO Energy Aktie damit um -53,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -52,31 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei ABO Energy auf -55,76 %.

ABO Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -53,13 % 1 Monat -52,31 % 3 Monate -57,14 % 1 Jahr -54,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ABO Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der ABO Energy Aktie, insbesondere nach der drastischen Senkung des Kursziels durch Analysten. Viele Anleger äußern Skepsis gegenüber der Unternehmensführung und der Informationspolitik, während sie gleichzeitig die Möglichkeit eines Investoreneinstiegs als potenziell positiv, aber riskant betrachten. Die Unsicherheit über die fundamentale Bewertung der Projekte verstärkt die spekulativen Überlegungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ABO Energy eingestellt.

Informationen zur ABO Energy Aktie

Es gibt 9 Mio. ABO Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 150,73 Mio. € wert.

ABO Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die ABO Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ABO Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.