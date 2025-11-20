    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    Besonders beachtet!

    637 Aufrufe 637 0 Kommentare 0 Kommentare

    TUI Aktie schmiert ab - 20.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die TUI Aktie bisher Verluste von -3,64 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.

    Besonders beachtet! - TUI Aktie schmiert ab - 20.11.2025
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

    TUI aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.11.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TUI Aktie. Mit einer Performance von -3,64 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,87 %, geht es heute bei der TUI Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TUI AG!
    Long
    6,84€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7,73€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die TUI Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -15,75 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um +0,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,29 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TUI um -7,95 % verloren.

    TUI Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,13 %
    1 Monat +2,29 %
    3 Monate -15,75 %
    1 Jahr +3,15 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die TUI Aktie, insbesondere um die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen EBIT-Wachstums-Guidance und die Reaktion des Marktes auf die aktuelle Kommunikation des Managements. Anleger sind besorgt über die Abhängigkeit von positiven Einmaleffekten und die schwache Performance im Vergleich zu Wettbewerbern. Die Diskussion zeigt eine gespaltene Meinung über die zukünftige Kursentwicklung und das Vertrauen in die Unternehmensstrategie.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

    Zur TUI Diskussion

    Informationen zur TUI Aktie

    Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,70 Mrd. € wert.

    TUI Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TUI

    -2,71 %
    +0,13 %
    +2,29 %
    -15,75 %
    +3,15 %
    -11,32 %
    -43,59 %
    -83,22 %
    +11,07 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! TUI Aktie schmiert ab - 20.11.2025 Am heutigen Handelstag muss die TUI Aktie bisher Verluste von -3,64 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.