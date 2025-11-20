TUI Aktie schmiert ab - 20.11.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TUI Aktie. Mit einer Performance von -3,64 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,87 %, geht es heute bei der TUI Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die TUI Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -15,75 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um +0,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,29 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TUI um -7,95 % verloren.

TUI Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,13 % 1 Monat +2,29 % 3 Monate -15,75 % 1 Jahr +3,15 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die TUI Aktie, insbesondere um die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen EBIT-Wachstums-Guidance und die Reaktion des Marktes auf die aktuelle Kommunikation des Managements. Anleger sind besorgt über die Abhängigkeit von positiven Einmaleffekten und die schwache Performance im Vergleich zu Wettbewerbern. Die Diskussion zeigt eine gespaltene Meinung über die zukünftige Kursentwicklung und das Vertrauen in die Unternehmensstrategie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,70 Mrd. € wert.

TUI Aktie jetzt kaufen?

Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.