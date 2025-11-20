Metaplanet Aktie klettert deutlich - 20.11.2025

Obwohl sich die Metaplanet Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -55,77 % hinnehmen.

Die Metaplanet Aktie konnte bisher um +13,23 % auf 2,1400€ zulegen. Das sind +0,2500 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Metaplanet Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,50 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,1400€, mit einem Plus von +13,23 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Metaplanet Aktie damit um -4,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,23 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Metaplanet eine positive Entwicklung von +885,98 % erlebt.

Metaplanet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,95 % 1 Monat -14,23 % 3 Monate -55,77 % 1 Jahr +1.431,20 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Metaplanet Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Metaplanet Aktie, die zuletzt bei 387 JPY schloss. Die Einführung des MERCURY-Programms zur Kapitalbeschaffung wird als strategisch wichtig erachtet. Die Stabilität über 380 JPY ist entscheidend, um einen Rückgang zu vermeiden, während die Aktie stark von der Bitcoin-Preisentwicklung abhängt. Technische Indikatoren deuten auf eine mögliche Stabilisierung hin, solange der Kurs nicht unter 380 JPY fällt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Metaplanet eingestellt.

Informationen zur Metaplanet Aktie

Es gibt 1 Mrd. Metaplanet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,49 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Metaplanet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Metaplanet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Metaplanet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.