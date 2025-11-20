Tesla - Aktie legt am 20.11.2025 stark zu

Einen starken Börsentag erlebt die Tesla Aktie. Sie steigt um +4,76 % auf 367,25€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Tesla Aktie. Nach einem Plus von +1,11 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 367,25€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Tesla über einen Zuwachs von +27,72 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um -4,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,80 % verloren.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,05 % 1 Monat -5,87 % 3 Monate +27,72 % 1 Jahr +9,26 %

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Bil. € wert.

Edenred integriert das Tesla-Supercharger-Netz in seine Mobilitätsdienste. Europas Flottenkunden erhalten so Zugriff auf tausende Schnelllader in ganz Europa.

Selbst wenn einige EU-Mitgliedsstaaten gegen das Verbrenner-Aus ankämpfen, die Zukunft der Fahrzeuge ist elektrisch. Das zeigt sich auch im aktuellen TÜV-Report 2026, der am 20. November 2025 veröffentlich wird: Immer mehr E-Fahrzeuge tauchen in der …

Ein überraschend starker Quartalsbericht samt weiter starker Wachstumsziele dürfte die Erholung der Nvidia-Aktie am Donnerstag zum US-Handelsstart antreiben und den Kurs wieder in Richtung Rekordhoch katapultieren. Die Begeisterung - und vor allem …

Tesla Aktie jetzt kaufen?

