    Tesla - Aktie legt am 20.11.2025 stark zu

    Am 20.11.2025 ist die Tesla Aktie, bisher, um +4,76 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

    Tesla Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 20.11.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Tesla Aktie. Sie steigt um +4,76 % auf 367,25. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Tesla Aktie. Nach einem Plus von +1,11 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 367,25. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Tesla über einen Zuwachs von +27,72 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um -4,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,80 % verloren.

    Tesla Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,05 %
    1 Monat -5,87 %
    3 Monate +27,72 %
    1 Jahr +9,26 %

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Bil. € wert.

    Tesla öffnet Europas Turbo-Ladenetz: Was das für die E-Mobilität bedeutet


    Edenred integriert das Tesla-Supercharger-Netz in seine Mobilitätsdienste. Europas Flottenkunden erhalten so Zugriff auf tausende Schnelllader in ganz Europa.

    Gebrauchte Elektroautos fahren in Sachen Sicherheit vorne mit (FOTO)


    Selbst wenn einige EU-Mitgliedsstaaten gegen das Verbrenner-Aus ankämpfen, die Zukunft der Fahrzeuge ist elektrisch. Das zeigt sich auch im aktuellen TÜV-Report 2026, der am 20. November 2025 veröffentlich wird: Immer mehr E-Fahrzeuge tauchen in der …

    Nvidia steigt gen Rekord - KI-Gigant liefert und beruhigt Markt


    Ein überraschend starker Quartalsbericht samt weiter starker Wachstumsziele dürfte die Erholung der Nvidia-Aktie am Donnerstag zum US-Handelsstart antreiben und den Kurs wieder in Richtung Rekordhoch katapultieren. Die Begeisterung - und vor allem …

    Tesla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    +6,00 %
    -4,05 %
    -5,87 %
    +27,72 %
    +9,26 %
    +105,46 %
    +156,89 %
    +2.484,46 %
    +35.699,61 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
