Palantir - Aktie geht steil - 20.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Palantir Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,17 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Palantir Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,76 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 149,36€, mit einem Plus von +4,17 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Palantir investiert war, konnte einen Gewinn von +13,54 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um -5,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Palantir auf +102,77 %.

Palantir Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,89 % 1 Monat -2,67 % 3 Monate +13,54 % 1 Jahr +151,20 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung sowie technische und fundamentale Aspekte der Palantir-Aktie, wobei sowohl negative Einschätzungen durch Shortseller als auch positive Entwicklungen und Verträge hervorgehoben werden.

Informationen zur Palantir Aktie

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 340,37 Mrd. € wert.

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR), a leading builder of secure, artificial intelligence (AI) software, today announced it has achieved the IRAP PROTECTED level under the Australian Information Security Registered Assessors Program (IRAP), …

Palantir Technologies und PwC (PricewaterhouseCoopers) haben ihre strategische Partnerschaft durch ein mehrjähriges Millioneninvestment von PwC weiter vertieft. Ziel dieser Allianz ist es, in Großbritannien gemeinsam anspruchsvolle Daten- und …

Palantir Aktie jetzt kaufen?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.