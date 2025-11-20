    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAppLovin Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu AppLovin Registered (A)

    Besonders beachtet!

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    AppLovin Registered (A) - Aktie steigt rasant +4,51 % - 20.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die AppLovin Registered (A) Aktie bisher um +4,51 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AppLovin Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - AppLovin Registered (A) - Aktie steigt rasant +4,51 % - 20.11.2025
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

    AppLovin Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 20.11.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die AppLovin Registered (A) Aktie. Sie steigt um +4,51 % auf 480,50. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AppLovin Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,18 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 480,50. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AppLovin Corp!
    Short
    579,45€
    Basispreis
    2,56
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    524,67€
    Basispreis
    3,95
    Ask
    × 13,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die AppLovin Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um -5,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,85 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AppLovin Registered (A) eine positive Entwicklung von +52,83 % erlebt.

    AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,90 %
    1 Monat -7,85 %
    3 Monate +35,79 %
    1 Jahr +55,55 %

    Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

    Es gibt 308 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 146,05 Mrd. € wert.

    AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AppLovin Registered (A)

    +5,91 %
    -5,90 %
    -7,85 %
    +35,79 %
    +55,55 %
    +3.561,43 %
    +809,75 %
    ISIN:US03831W1080WKN:A2QR0K



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! AppLovin Registered (A) - Aktie steigt rasant +4,51 % - 20.11.2025 Am heutigen Handelstag konnte die AppLovin Registered (A) Aktie bisher um +4,51 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AppLovin Registered (A) Aktie.