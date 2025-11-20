Eckpunkte Gebäudetyp E sind ein wichtiger Schritt zu mehr bezahlbaren Wohnraum





Lieber Tanasaki, eine Bitte an dich: Etwas weniger Emotion/Polemik. Und etwas weniger selektives Posten. Damit meine ich, dass Du hier schreibst, wenn der Bayer Kurs sinkt. Du blendest bspw. vollkommen aus, dass die Aktie dieses Jahr recht ordentlich performt hat.





Die Meinungen bzgl. der Gründe dafür können durchaus auseinander gehen (von fundamental über technisch, spekulativ oder von mir aus auch Zufall ist alles akzeptiert). Aber der Fakt lässt sich nicht ausblenden.





So, wie Du hier postest, fehlt mir ehrlich gesagt die Substanz und die Basis für eine ernsthafte Diskussion. Und die hätte ich persönlich gern vermehrt an dieser Stelle.







