Eckpunkte Gebäudetyp E sind ein wichtiger Schritt zu mehr bezahlbaren Wohnraum

    Berlin (ots) - Am 20. November 2025 stellten Dr. Stefanie Hubig,
    Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, und Verena Hubertz,
    Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Eckpunkte zum
    Gebäudetyp E vor, mit dem einfachere Baustandards im Wohnungsbau etabliert
    werden sollen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Geplant ist, einen
    eigenständigen Vertragstyp "Gebäudetyp-e-Vertrag" in das Bürgerliche Gesetzbuch
    einzuführen.

    Der Präsident der Bundesingenieurkammer, Dr.-Ing. Heinrich Bökamp , erklärt
    dazu: "Wir begrüßen den Schulterschluss der beiden Bundesministerien, um
    zukünftig rechtssicher vereinfacht bauen zu können. Dies ist ein wichtiges
    Signal, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Planerinnen und Planern
    gewährleisten dabei, dass sicherheitsrelevante Standards eingehalten werden,
    aber wo wirtschaftlich verzichtbar, kostentreibende Maßnahmen eingespart werden
    können. Projekte in Hamburg und Bayern zeigen bereits, dass mit entsprechenden
    Vereinbarungen smarte Lösungen für kostengünstiges Bauen gefunden werden können.
    Mit einer entsprechenden gesetzlichen Regelung könnte das vereinfachte
    kostengünstige Bauen in die Breite gebracht werden."

    Bereits 2024 hat das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
    eine praxisorientierte "Leitlinie und Prozessempfehlung Gebäudetyp E"
    erarbeitet, die Bauherren und Akteure der Planungs- und Baubranche bei der
    Anwendung des "einfachen Bauens" unterstützen soll. Ergänzend dazu soll neben
    der Einführung eines neuen Gebäudetyp-e-Vertrages auch ein Mustervertrag für
    eine rechtssichere Vereinbarung erarbeitet werden.

    Mit den vorgelegten Eckpunkten startet ein Stakeholder-Dialog, in den auch die
    Bundesingenieurkammer ihre Vorschläge einbringen wird.

