JobLeads präsentiert neue Markenidentität - mit klarem Fokus auf Jobsuchende (FOTO)
Hamburg (ots) - Plattform mit über 12 Millionen Nutzern weltweit bricht mit
traditionellen Jobbörsen-Modellen und positioniert sich klar als Partner der
Jobsuchenden
JobLeads (http://www.jobleads.com) , die globale Karriereplattform mit über
zwölf Millionen Professionals in mehr als 40 Ländern, hat eine umfassende
Marken-Transformation abgeschlossen. Unter dem neuen Leitmotiv "Die Jobplattform
an deiner Seite" positioniert sich JobLeads konsequent als unabhängiger
Begleiter für Jobsuchende und verabschiedet sich mit einem neuen visuellen
Auftritt vom klassischen Jobbörsen-Modell.
traditionellen Jobbörsen-Modellen und positioniert sich klar als Partner der
Jobsuchenden
JobLeads (http://www.jobleads.com) , die globale Karriereplattform mit über
zwölf Millionen Professionals in mehr als 40 Ländern, hat eine umfassende
Marken-Transformation abgeschlossen. Unter dem neuen Leitmotiv "Die Jobplattform
an deiner Seite" positioniert sich JobLeads konsequent als unabhängiger
Begleiter für Jobsuchende und verabschiedet sich mit einem neuen visuellen
Auftritt vom klassischen Jobbörsen-Modell.
Jobsuchende im Mittelpunkt - nicht Recruiter
Im Gegensatz zu traditionellen Jobbörsen wie LinkedIn oder Indeed, die ihre
Einnahmen durch bezahlte Stellenanzeigen von Unternehmen erzielen, arbeitet
JobLeads vollständig unabhängig von Recruitern. Jede Funktion, jeder Algorithmus
und jedes Produktfeature sind darauf ausgelegt, Jobsuchenden den entscheidenden
Vorteil im Bewerbungsprozess zu verschaffen.
"Wir sind die Plattform, die auf der Seite der Bewerberinnen und Bewerber
steht", erklärt Jan Hendrik von Ahlen, Geschäftsführer von JobLeads. "Im
Gegensatz zu anderen Jobportalen, die von Recruitern dafür bezahlt werden,
bestimmte Stellen zu bewerben, sind wir zu hundert Prozent unabhängig. Jeder
Algorithmus, jede Funktion und jedes Tool ist darauf ausgerichtet, Jobsuchenden
einen echten Vorteil zu verschaffen. Unser Ziel ist es, die Kontrolle in die
Hände der Jobsuchenden zu legen."
Ein Design, das Erfolg feiert
Auch visuell beschreitet JobLeads neue Wege. Statt des in der Branche weit
verbreiteten Corporate-Blau setzt das neue Design auf ein modernes, lebendiges
Erscheinungsbild. Im Mittelpunkt steht ein markantes rot-schwarzes Logo in Form
eines High-Fives - Symbol für den Moment der Freude, wenn Jobsuchende ihre
Traumposition erreichen, und für die Rolle, die JobLeads dabei spielt.
Zag als strategischer Partner
Die Neuausrichtung entstand in enger Zusammenarbeit mit der Londoner Marken- und
Strategieberatung Zag (https://www.wearezag.com/) . Ziel war es, eine
Markenidentität zu entwickeln, die die Haltung von JobLeads und seine Relevanz
für Jobsuchende über Branchen- und Karrierestufen hinweg präzise zum Ausdruck
bringt.
"Der Markt für Online-Recruiting ist hart umkämpft, geprägt von Schlagwörtern
und kurzfristigen Trends", erklärt Anu Shah, CEO von Zag. "Gerade deshalb war es
besonders spannend, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das langjährige
Erfahrung mit der Bereitschaft verbindet, seine Branche neu zu denken. Die neue
Marke, Technologie und strategische Ausrichtung von JobLeads rücken die
Jobsuchenden konsequent in den Mittelpunkt - und wir freuen uns, diesen Weg
weiterhin zu begleiten."
Über JobLeads
JobLeads (http://www.jobleads.com) ist eine globale Karriereplattform mit
Hauptsitz in Hamburg, gegründet im Jahr 2007 von Christian von Ahlen, Jan
Hendrik von Ahlen und Martin Schmidt. Das Unternehmen unterstützt Professionals
weltweit dabei, ihre Karriere selbstbestimmt zu gestalten und neue berufliche
Chancen zu entdecken. Heute vertrauen mehr als zwölf Millionen Mitglieder in
über 40 Ländern auf die unabhängigen, datenbasierten Tools und Insights von
JobLeads, die Jobsuchenden helfen, ihren nächsten Karriereschritt erfolgreich zu
planen.
Pressekontakt:
Maryia Fokina
mailto:press@jobleads.com
Im Gegensatz zu traditionellen Jobbörsen wie LinkedIn oder Indeed, die ihre
Einnahmen durch bezahlte Stellenanzeigen von Unternehmen erzielen, arbeitet
JobLeads vollständig unabhängig von Recruitern. Jede Funktion, jeder Algorithmus
und jedes Produktfeature sind darauf ausgelegt, Jobsuchenden den entscheidenden
Vorteil im Bewerbungsprozess zu verschaffen.
"Wir sind die Plattform, die auf der Seite der Bewerberinnen und Bewerber
steht", erklärt Jan Hendrik von Ahlen, Geschäftsführer von JobLeads. "Im
Gegensatz zu anderen Jobportalen, die von Recruitern dafür bezahlt werden,
bestimmte Stellen zu bewerben, sind wir zu hundert Prozent unabhängig. Jeder
Algorithmus, jede Funktion und jedes Tool ist darauf ausgerichtet, Jobsuchenden
einen echten Vorteil zu verschaffen. Unser Ziel ist es, die Kontrolle in die
Hände der Jobsuchenden zu legen."
Ein Design, das Erfolg feiert
Auch visuell beschreitet JobLeads neue Wege. Statt des in der Branche weit
verbreiteten Corporate-Blau setzt das neue Design auf ein modernes, lebendiges
Erscheinungsbild. Im Mittelpunkt steht ein markantes rot-schwarzes Logo in Form
eines High-Fives - Symbol für den Moment der Freude, wenn Jobsuchende ihre
Traumposition erreichen, und für die Rolle, die JobLeads dabei spielt.
Zag als strategischer Partner
Die Neuausrichtung entstand in enger Zusammenarbeit mit der Londoner Marken- und
Strategieberatung Zag (https://www.wearezag.com/) . Ziel war es, eine
Markenidentität zu entwickeln, die die Haltung von JobLeads und seine Relevanz
für Jobsuchende über Branchen- und Karrierestufen hinweg präzise zum Ausdruck
bringt.
"Der Markt für Online-Recruiting ist hart umkämpft, geprägt von Schlagwörtern
und kurzfristigen Trends", erklärt Anu Shah, CEO von Zag. "Gerade deshalb war es
besonders spannend, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das langjährige
Erfahrung mit der Bereitschaft verbindet, seine Branche neu zu denken. Die neue
Marke, Technologie und strategische Ausrichtung von JobLeads rücken die
Jobsuchenden konsequent in den Mittelpunkt - und wir freuen uns, diesen Weg
weiterhin zu begleiten."
Über JobLeads
JobLeads (http://www.jobleads.com) ist eine globale Karriereplattform mit
Hauptsitz in Hamburg, gegründet im Jahr 2007 von Christian von Ahlen, Jan
Hendrik von Ahlen und Martin Schmidt. Das Unternehmen unterstützt Professionals
weltweit dabei, ihre Karriere selbstbestimmt zu gestalten und neue berufliche
Chancen zu entdecken. Heute vertrauen mehr als zwölf Millionen Mitglieder in
über 40 Ländern auf die unabhängigen, datenbasierten Tools und Insights von
JobLeads, die Jobsuchenden helfen, ihren nächsten Karriereschritt erfolgreich zu
planen.
Pressekontakt:
Maryia Fokina
mailto:press@jobleads.com
Autor folgen