    JobLeads präsentiert neue Markenidentität - mit klarem Fokus auf Jobsuchende (FOTO)

    Hamburg (ots) - Plattform mit über 12 Millionen Nutzern weltweit bricht mit
    traditionellen Jobbörsen-Modellen und positioniert sich klar als Partner der
    Jobsuchenden

    JobLeads (http://www.jobleads.com) , die globale Karriereplattform mit über
    zwölf Millionen Professionals in mehr als 40 Ländern, hat eine umfassende
    Marken-Transformation abgeschlossen. Unter dem neuen Leitmotiv "Die Jobplattform
    an deiner Seite" positioniert sich JobLeads konsequent als unabhängiger
    Begleiter für Jobsuchende und verabschiedet sich mit einem neuen visuellen
    Auftritt vom klassischen Jobbörsen-Modell.

    Jobsuchende im Mittelpunkt - nicht Recruiter

    Im Gegensatz zu traditionellen Jobbörsen wie LinkedIn oder Indeed, die ihre
    Einnahmen durch bezahlte Stellenanzeigen von Unternehmen erzielen, arbeitet
    JobLeads vollständig unabhängig von Recruitern. Jede Funktion, jeder Algorithmus
    und jedes Produktfeature sind darauf ausgelegt, Jobsuchenden den entscheidenden
    Vorteil im Bewerbungsprozess zu verschaffen.

    "Wir sind die Plattform, die auf der Seite der Bewerberinnen und Bewerber
    steht", erklärt Jan Hendrik von Ahlen, Geschäftsführer von JobLeads. "Im
    Gegensatz zu anderen Jobportalen, die von Recruitern dafür bezahlt werden,
    bestimmte Stellen zu bewerben, sind wir zu hundert Prozent unabhängig. Jeder
    Algorithmus, jede Funktion und jedes Tool ist darauf ausgerichtet, Jobsuchenden
    einen echten Vorteil zu verschaffen. Unser Ziel ist es, die Kontrolle in die
    Hände der Jobsuchenden zu legen."

    Ein Design, das Erfolg feiert

    Auch visuell beschreitet JobLeads neue Wege. Statt des in der Branche weit
    verbreiteten Corporate-Blau setzt das neue Design auf ein modernes, lebendiges
    Erscheinungsbild. Im Mittelpunkt steht ein markantes rot-schwarzes Logo in Form
    eines High-Fives - Symbol für den Moment der Freude, wenn Jobsuchende ihre
    Traumposition erreichen, und für die Rolle, die JobLeads dabei spielt.

    Zag als strategischer Partner

    Die Neuausrichtung entstand in enger Zusammenarbeit mit der Londoner Marken- und
    Strategieberatung Zag (https://www.wearezag.com/) . Ziel war es, eine
    Markenidentität zu entwickeln, die die Haltung von JobLeads und seine Relevanz
    für Jobsuchende über Branchen- und Karrierestufen hinweg präzise zum Ausdruck
    bringt.

    "Der Markt für Online-Recruiting ist hart umkämpft, geprägt von Schlagwörtern
    und kurzfristigen Trends", erklärt Anu Shah, CEO von Zag. "Gerade deshalb war es
    besonders spannend, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das langjährige
    Erfahrung mit der Bereitschaft verbindet, seine Branche neu zu denken. Die neue
    Marke, Technologie und strategische Ausrichtung von JobLeads rücken die
    Jobsuchenden konsequent in den Mittelpunkt - und wir freuen uns, diesen Weg
    weiterhin zu begleiten."

    Über JobLeads

    JobLeads (http://www.jobleads.com) ist eine globale Karriereplattform mit
    Hauptsitz in Hamburg, gegründet im Jahr 2007 von Christian von Ahlen, Jan
    Hendrik von Ahlen und Martin Schmidt. Das Unternehmen unterstützt Professionals
    weltweit dabei, ihre Karriere selbstbestimmt zu gestalten und neue berufliche
    Chancen zu entdecken. Heute vertrauen mehr als zwölf Millionen Mitglieder in
    über 40 Ländern auf die unabhängigen, datenbasierten Tools und Insights von
    JobLeads, die Jobsuchenden helfen, ihren nächsten Karriereschritt erfolgreich zu
    planen.

    Pressekontakt:

    Maryia Fokina
    mailto:press@jobleads.com




