JobLeads präsentiert neue Markenidentität - mit klarem Fokus auf Jobsuchende (FOTO)

Hamburg (ots) - Plattform mit über 12 Millionen Nutzern weltweit bricht mit

traditionellen Jobbörsen-Modellen und positioniert sich klar als Partner der

Jobsuchenden



JobLeads (http://www.jobleads.com) , die globale Karriereplattform mit über

zwölf Millionen Professionals in mehr als 40 Ländern, hat eine umfassende

Marken-Transformation abgeschlossen. Unter dem neuen Leitmotiv "Die Jobplattform

an deiner Seite" positioniert sich JobLeads konsequent als unabhängiger

Begleiter für Jobsuchende und verabschiedet sich mit einem neuen visuellen

Auftritt vom klassischen Jobbörsen-Modell.





Jobsuchende im Mittelpunkt - nicht Recruiter



Im Gegensatz zu traditionellen Jobbörsen wie LinkedIn oder Indeed, die ihre

Einnahmen durch bezahlte Stellenanzeigen von Unternehmen erzielen, arbeitet

JobLeads vollständig unabhängig von Recruitern. Jede Funktion, jeder Algorithmus

und jedes Produktfeature sind darauf ausgelegt, Jobsuchenden den entscheidenden

Vorteil im Bewerbungsprozess zu verschaffen.



"Wir sind die Plattform, die auf der Seite der Bewerberinnen und Bewerber

steht", erklärt Jan Hendrik von Ahlen, Geschäftsführer von JobLeads. "Im

Gegensatz zu anderen Jobportalen, die von Recruitern dafür bezahlt werden,

bestimmte Stellen zu bewerben, sind wir zu hundert Prozent unabhängig. Jeder

Algorithmus, jede Funktion und jedes Tool ist darauf ausgerichtet, Jobsuchenden

einen echten Vorteil zu verschaffen. Unser Ziel ist es, die Kontrolle in die

Hände der Jobsuchenden zu legen."



Ein Design, das Erfolg feiert



Auch visuell beschreitet JobLeads neue Wege. Statt des in der Branche weit

verbreiteten Corporate-Blau setzt das neue Design auf ein modernes, lebendiges

Erscheinungsbild. Im Mittelpunkt steht ein markantes rot-schwarzes Logo in Form

eines High-Fives - Symbol für den Moment der Freude, wenn Jobsuchende ihre

Traumposition erreichen, und für die Rolle, die JobLeads dabei spielt.



Zag als strategischer Partner



Die Neuausrichtung entstand in enger Zusammenarbeit mit der Londoner Marken- und

Strategieberatung Zag (https://www.wearezag.com/) . Ziel war es, eine

Markenidentität zu entwickeln, die die Haltung von JobLeads und seine Relevanz

für Jobsuchende über Branchen- und Karrierestufen hinweg präzise zum Ausdruck

bringt.



"Der Markt für Online-Recruiting ist hart umkämpft, geprägt von Schlagwörtern

und kurzfristigen Trends", erklärt Anu Shah, CEO von Zag. "Gerade deshalb war es

besonders spannend, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das langjährige

Erfahrung mit der Bereitschaft verbindet, seine Branche neu zu denken. Die neue

Marke, Technologie und strategische Ausrichtung von JobLeads rücken die

Jobsuchenden konsequent in den Mittelpunkt - und wir freuen uns, diesen Weg

weiterhin zu begleiten."



Über JobLeads



JobLeads (http://www.jobleads.com) ist eine globale Karriereplattform mit

Hauptsitz in Hamburg, gegründet im Jahr 2007 von Christian von Ahlen, Jan

Hendrik von Ahlen und Martin Schmidt. Das Unternehmen unterstützt Professionals

weltweit dabei, ihre Karriere selbstbestimmt zu gestalten und neue berufliche

Chancen zu entdecken. Heute vertrauen mehr als zwölf Millionen Mitglieder in

über 40 Ländern auf die unabhängigen, datenbasierten Tools und Insights von

JobLeads, die Jobsuchenden helfen, ihren nächsten Karriereschritt erfolgreich zu

planen.



